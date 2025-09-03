החלטות רשות לניירות ערך עלו בתקופה האחרונה לא פעם לכותרות ועוררו תגובות נרחבות. בין הצעדים הללו ההחלטה לקנוס באופן אישי את איש העסקים רמי לוי בעקבות טעות שנמצאה בדוחות החברה בראשה הוא עומד, וכן הניסיון של הרשות להגביר את האכיפה על המלצות ההשקעה ברשתות החברתיות.

בשיחה עם כתב גלובס עמירם גיל במסגרת כנס ההשקעות של גלובס בשיתוף קבוצת הפניקס, התייחס ספי זינגר, יו"ר רשות ניירות ערך לסוגיות אלו כמו גם לאתגרים נוספים שניצבים לפתחה של הרשות בימים אלו.

בפתח דבריו התייחס זינגר לשיעור ההשתתפות הנמוך באופן יחסי של הישראלים בבורסה: "נתוני ההשתתפות שלנו יותר נמוכים ממה שמקובל בעולם, אבל אנחנו רואים כל הזמן עלייה באחוז הישראלים שנמצאים בשוק ההון, שהוא תופעה יוצאת דופן בפני עצמה. אנחנו בשנתיים של מלחמה קשה ולא קלה, ומצד שני שוק ההון עולה ופורח. זה מציאות שמפתיעה את כולנו, אף אחד מצד הרגולטורים לא חשב שזה יהיה המצב אחרי שנתיים של לחימה. עם זאת, צריך להגיד שמה שהיה לא בהכרח מה שיהיה, וכשאנחנו מסתכלים קדימה, צריך להסתכל בזהירות, על הסיכונים, מה עוד יכול להיות, גם בצד השלילי".

זינגר פנה לעסוק בהחלטות של הרשות בעת האחרונה, ובראש הקנס האישי שהושטו על ידי הרשות על איש העסקים רמי לוי, בעקבות טעות שנמצאה בדוחות החברה בראשה הוא עומד. "יש טענה שלפעמים נשמעת שהגברת אכיפה ופיקוח עומדת בסתירה לפיתוח שוק, ומה שראינו בשנתיים האחרונות, זה בדיוק הפוך. אכיפה בעיניי היא רכיב קריטי לשוק הון יעיל ומפותח. אנחנו צריכים לוודא ששוק הון נשאר יעיל, בטוח ועובד לפי הכללים. לא רק שזה לא עומד בסתירה, זה חלק מפיתוח שוק. המדיניות שלנו, היא אפס סובלנות לדבר הזה", אמר זינגר.

הוא הוסיף, כי "כדי שעולם האכיפה יהיה אפקטיבי, הוא צריך להתמקד גם בנושאי המשרה הבכירים. אנחנו לא מצפים שהמנהל יהיה רואה חשבון או עורך דין, אבל כן מצפים ממנו להיות מנהל. אם הוא מגלה אירוע שבו נדרשת התערבות ניהולית, תפקידו לוודא ברמה הניהולית, ולדאוג שהעובדים תחתיו עושים את עבודתם, ואם הוא נכשל אנחנו נבוא איתו חשבון".

כשהממליץ אנונימי, הציבור לא יכול לדעת מה האינטרסים שלו

סוגייה נוספת עליה הוא בחר להתייחס היא השיח סביב החוק שמקודם על ידי הרשות בשנה האחרונה, שנועד להסדיר את נושא הייעוץ ברשתות החברתיות: "אנחנו רואים יותר השתתפות של הציבור בשוק ההון, והיא מאופיינת בכך שהמתווכים המסורתיים כבר לא עומדים בתווך והמשקיעים פועלים באופן ישיר. תפקידנו הוא להגן על המשקיעים וזה מייצר לנו אתגר חדש, מכיוון שדרך הפיקוח שלנו נשענה על המתווכים. היום אנחנו נדרשים לדעת איך להגן על המשקיעים לא באמצעות רגולציה על המתווכים, ואחד המקומות הללו הוא הרשתות החברתיות.

הייתה טענה שאנחנו עושים רגולציה סודית, זה לא נכון. קידמנו הצעת חוק, היא יושבת בכנסת כמעט שנה וחצי, אבל היא גלויה ומפורסמת. אין פה מחטף ולא רגולציה סודית כזו או אחרת. היא אומרת, ששיח ברשתות הוא טוב וחיובי, ואנחנו רוצים לעודד אותו. ואכן אם השיח הזה כולל יועץ כללי, שלא מופנה לאדם ונסיבות ספציפיים, זה בסדר ואנחנו לא רוצים לעצור את זה. קו הגבול שלנו הוא במקום בו אותה המלצה נגועה. כלומר, לממליץ יש תמורה שיכולה להניע אותו להמליץ, לעשות פעולה מסוימת מאינטרס אישי או ניגוד עניינים שאנחנו לא מכירים. זה נכון, שבשביל לעצור בקו הגבול הזה, השיח הזה לא יכול להיות אנונימי. מכיוון שאם הממליץ הוא אנונימי, הציבור לא יכול לדעת מה האינטרסים שלו. להתיר שיח כזה הוא מסוכן ועובר את הגבול בו כולנו רוצים להיות", קבע זינגר.

בנוסף ציין זינגר, כי "אם מסתכלים על זה מנקודת מבט של רגולטרים, ייעוץ השקעות דורש רישיון. יש שתי מטרות ברישיון: להבטיח שמי שעושה את הפעולה הוא מקצועי וכן להבטיח שהוא לא עושה את זה משיקולים זרים. חכמת ההמונים, או הבמה הפתוחה, לא יכולה להוות תחליף לאותה דרישת מקצועיות, ואנחנו יכולים לאפשר אותה ברשת. אני לא רואה דרך להצדיק מצב שבו שיח ברשתות מוותר על הדרישה לשיח שהוא לא נגוע או מושפע מאינטרסים זרים שאינם שקופים לציבור".

"פיקוח הוגן והדוק הוא חלק מפיתוח השוק"

לבסוף, התייחס זינגר גם להנפקה המסתמנת של התעשייה האווירית, שבה מצאה הרשות ליקווים בכל הקשור לממשל תאגידי. לדבריו, "המדיניות שלנו היא אפס סובלנות כלפי חוסר עמידה בתנאי הממשל. אני חושב שחשוב שחברות ממשלתיות ישראליות יהיו בבורסה, בטח התעשיות הביטחוניות שלנו, שיכולת להשיא תרומה מאוד גדולה לשוק הישראלי. אבל כדי להיות בשוק צריך לעבוד לפי הכללים, זה חשוב בשוק ההון, אבל זה חשוב גם לחברות עצמן שפונות למשקיעים זרים. לכן, אני חושב שזו עוד דוגמה לזה שפיקוח הוגן והדוק הוא חלק מפיתוח השוק ולא עומד בסתירה אליו"

לסיום, שטח זינגר את דעתו בנוגע למעבר של הבורסה למסחר בימי שיש ואמר, "אחת המטרות המרכזיות שלנו היא השוואה לסטנדרטים בינלאומיים. כלומר, לקרב את השוק לעולם. המעבר למסחר בימים שני עד שישי, הוא חלק מתפיסה אסטרטגית שאומרת שאנחנו צריכים להיות שחקן בשוק הגלובלי. בנוסף יש פה אמירה גם כלפי העולם, שאנחנו עושים צעד שאינו טריוויאלי, ואני חושב שזה אכן יביא משקיעים זרים. אני לא חושב שנראה את הפירות של המהלך בתוך חודש-חודשיים וגם לא בתוך שנה, זה מהלך איטי ואם אנחנו רוצים להיות חלק מהשוק הגלובאלי זה משהו שאנחנו צריכים לעשות".

