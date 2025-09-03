מה הקשר בין שוק ההון, בין הראלי במניות במדדים המובילים בשנים האחרונות ובין העושר הגדול שנוצר בשל כך לבין הקרע הפוליטי והחברתי במדינות רבות בעולם? על פי ברומטר האמון של חברת אדלמן, ששאל 33 אלף איש ברחבי העולם (ללא ישראל) - יש קשר הולך בין שתי התופעות. מו"ל גלובס אלונה בר-און פתחה את כנס ההשקעות של גלובס בשיתוף קבוצת הפניקס הבוקר (ד') בבורסה בתל אביב ואמרה כי "המגמה העולמית בעולם כיום היא של חוסר אמון ותחושת קיפוח, על פי המחקר. לא רק בישראל - כולם מרגישים נדחקים, לא מיוצגים ונשכחים, תחושות שמניעות במידה רבה שסעים חברתיים במקומות רבים בעולם".

כשמנסים להסביר את הסיבה לכך, רואים שיש כאן קשר הדוק לשוק ההון. על פי המחקר, שנערך על פני מדינות רבות (ללא ישראל) עולה כי 67% מאמינים שבעלי ההון לא משלמים את חלקם ההוגן במס, 66% חוששים מאפליה - עלייה משמעותית ביחס ל-53% במחקר הקודם, ו-61% חשים קיפוח מול עסקים, ממשלה ובעלי הון".

"לשוק ההון יש קשר ישיר לקרע הפוליטי בעולם", אומרת בר-און. "פער התשואה הריאלית בין שוק המניות לבין תשואת האג"ח הממשלתיות האמריקאיות (T-bills) הגיע ל-6%-7%, כך שעם 100 הדולר הראשונים שלא מושקעים בשוק ההון מגיעים לכלום, ועם 100 הדולר הראשונים שהושקעו בשוק המניות מגיעים למיליון דולר. על פי הפד, מחצית ממשקי הבית בארה"ב לא חשופים לשוק ההון. בעוד ש-66% מהמשפחות הלבנות בארה"ב מחזיקות במניות, רק 39% מהמשפחות השחורות מחזיקות במניות, ובקרב המשפחות ההיספניות, רק 28% מתוכן מושקעות בבורסה".

"יש כאן הזדמנות"

"יש כאן מסר אופטימי, כיוון שזה אומר שיש כאן הזדמנות, גם בישראל - הגדלת שיעור ההשתתפות בשוק ההון תשפר את השיח, וחלק מזה כרוך בהבנה ששיח כלכלי ושיח על שוק ההון הוא חשוב גם להשפעה על הקרע הפנימי. אנחנו במלחמה, ולכאורה מלחמה היא תקופה שקשה לדבר בה על שיח פיננסי, אבל יש חשיבות לניווט בשוק הרועש של שוק ההון. אנחנו מנסים לעשות זאת גם בעיתונות הכלכלית, אנחנו עושים זאת בהבאה של נתונים - ולא של דעות פוליטיות. האם יש אנשים שקוראים עיתונות שכזו? זו עובדה שגלובס מוביל במספר הכניסות השנתי לאתר על פני המתחרים".

"למשק הישראלי יש חשיבות למדינת ישראל גם ברגעים הקשים, ועדיין אנחנו זוכרים את מי שלא איתנו ומי שנלחם בשבילנו. ברגעים שכאלה חשוב לי גם לשוחח על מי שאני מקווה שלא אצטרך לשוחח עליו בכנסים הבאים - החטוף יוסף חיים אוחנה, בן 24 בקרית מלאכי. בן לאמא יחידנית שנחטף תוך כדי שהוא מחלץ פצועים ומסייע להעברתם לחובשים ולאמבולנסים במתחם הנובה", אמרה בר און.

*** גילוי מלא: הכנס בשיתוף קבוצת הפניקס ובחסות בנק מזרחי טפחות, קרן קיסטון ואאורה