"כולם שותקים": המיליארדר שמזהיר שארה"ב עומדת בפני סכנה

המיליארדר ריי דליו מזהיר כי אמריקה גולשת לפוליטיקה אוטוקרטית בסגנון שנות ה-1930 - הוא מגנה משקיעים אחרים ששותקים ומפחדים מהנשיא. מייסדה ברידג’ווטר אמר לפייננשל טיימס כי "פערים בעושר", "פערים בערכים" והתמוטטות באמון הציבורי דוחפים את ארה"ב לעבר מדיניות "קיצונית יותר".

● שבר את השיא של משבר הדוט.קום: הנתון המדאיג שנשקף ממדד S&P 500

● WSJ | הבית הירוק: השקת מטבע הקריפטו תכניס למשפחת טראמפ עוד מיליארדים

לפני כחודש מכר דליו את שארית מניותיו בקרן הגידור שייסד ברידג'ווטר. קודם לכן, בשנת 2022, ויתר על השליטה בקרן והעביר את כל זכויות ההצבעה שלו לדירקטוריון, ועזב את תפקידו כאחד משלושת מנהלי ההשקעה הראשיים בקרן. הישראלי ניר בר־דעה, יזם וקצין לשעבר בצה"ל, משמש מאז כמנכ"ל החברה.

"אני חושב שמה שקורה עכשיו מבחינה פוליטית וחברתית דומה למה שקרה בעולם בשנות ה־30-40", אמר דליו. התערבות ממשלתית במגזר הפרטי - כמו החלטת טראמפ לקחת אחזקה של 10% ביצרנית השבבים אינטל - היא, לדבריו, סוג של "מנהיגות אוטוקרטית חזקה שנולדה מתוך רצון להשתלט על המצב הכלכלי והפיננסי".

דליו - אחד ממשקיעי קרנות הגידור המוכרים ביותר בארה"ב, שהפך את ברידג’ווטר למעצמה של 150 מיליארד דולר בשיאה - גם הזהיר מפני האיום לעצמאות הבנק הפדרלי, ימים ספורים אחרי שטראמפ נקט בצעד חסר תקדים ופיטר אחת ממושליו. טראמפ גם מינה לאחרונה מקורב לתפקיד פנוי במועצת הפד, מהלך קריטי כחלק מלחצו להוריד במהירות ובחדות את הריביות.

לדברי דליו, בנק מרכזי מוחלש פוליטית, שנדחף לשמור על ריביות נמוכות, "יחליש את האמון ביכולתו של הפד להגן על ערך הכסף, ויהפוך החזקת נכסים צמודי דולר לפחות אטרקטיבית - מה שיערער את הסדר המוניטרי כפי שאנו מכירים אותו".

זו לא פעם ראשונה, וכנראה לא האחרונה שדליו מזהיר. במאי, בעקבות הורדת דירוג החוב של ארה"ב הוא הזהיר כי הורדת דירוג האשראי של ארה"ב ממעיטה באיומים ולא לוקחת בחשבון את הסיכון שהממשלה הפדרלית תדפיס כסף כדי לשלם את חובה. "אתם צריכים לדעת שדירוג האשראי ממעיט בסיכוני אשראי, מכיוון שהם מדרגים רק את הסיכון שהממשלה לא תשלם את חובה", כתב דליו בפוסט ברשת החברתית X.

שותקים כי מפחדים מטראמפ

דליו הוסיף שמשקיעים בינלאומיים כבר החלו לעבור מאג"ח ממשלתיות לזהב. לדבריו, שנים של גירעונות ענק וצמיחת חוב לא־בר־קיימא דחפו את כלכלת ארה"ב לסף משבר חוב - אף שהדגיש כי "נשיאים משני הצדדים" החמירו את המצב עוד לפני תוכנית התקציב האחרונה של טראמפ. "התקציב החדש יגרום כנראה ל'התקף לב חוב' בעתיד הלא רחוק", אמר. "אני מעריך כשלוש שנים, פלוס־מינוס שנה־שנתיים".

המיליארדר מזהיר כבר שנים מפני איום החוב על כלכלות המערב. הוא השווה את ארה"ב לגוף שבו מערכת הדם סתומה משומנים, כשהתשלומים על החוב דוחקים הוצאות אחרות. וושינגטון מוציאה כ־7 טריליון דולר בשנה אך מכניסה רק כ־5 טריליון - ולדבריו, פער שיחייב הנפקת חוב מסיבית נוספת, דווקא כשמשקיעים מתחילים לפקפק אם אג"ח ממשלתיות הן "אמצעי אמין לשמירת ערך". הוא הוסיף: "הביקוש לחוב ככל הנראה לא יעמוד בקצב ההיצע".

הפד, לטענתו, יעמוד בפני בחירה קשה ברגע שהשוק יתחיל לפקפק באמינות הפיסקלית של ארה"ב: "או לאפשר לריביות לעלות ולגרום למשבר חדלות־פירעון, או להדפיס כסף ולקנות את החוב שאחרים לא יקנו". שני המסלולים, לדבריו, יפגעו בדולר.

דליו גם ביקר את הנטייה הגוברת לשליטה ממשלתית תחת טראמפ. הוא אמנם נמנע מלהגדיר את מודל הנשיא כאוטוריטרי או סוציאליסטי, אך תיאר את המנגנון באופן ישיר: "ממשלות יותר ויותר משתלטות על מה שנעשה על ידי בנקים מרכזיים ועסקים".

כשנשאל על אחזקת טראמפ באינטל ועל המכסים שהטיל על יצוא של אנבידיה ו־AMD, הפנה דליו למושג שלו "המחזור הגדול", שבו בתקופות של קונפליקטים וסיכונים מנהיגי המדינות נוטים לשליטה גדולה יותר בשווקים ובכלכלה.

עוד הוסיף כי "פערים גוברים בעושר ובערכים מובילים לעלייה בפופוליזם של הימין והפופוליזם של השמאל, ולפערים בלתי ניתנים לגישור ביניהם שלא ניתן לפתור באמצעות תהליך דמוקרטי. כך הדמוקרטיות נחלשות, והמנהיגות האוטוקרטית מתחזקת - מאחר שחלק גדול מהאוכלוסייה רוצה שהממשלה תיקח שליטה על המערכת כדי לגרום לדברים לעבוד לטובתם".

בפייננשל טיימס מציינים שהדברים מהווים ביקורת נדירה על טראמפ מצד דמות פיננסית בכירה, למרות חששות הולכים וגוברים בקרב חלק ממשקיעי וול סטריט ביחס למדיניותו. "אני רק מתאר את קשרי הסיבה-והתוצאה שמניעים את מה שקורה", הוסיף. "ובכלל, בתקופות כאלה רוב האנשים שותקים מחשש שיספגו תגמול אם יבקרו".