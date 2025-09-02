לטיפוס של מדד S&P 500 לשיא השנה היה מחיר לא מבוטל: גם המניות הגיעו לרמות מחיר שלפי מדדים מסוימים מעולם לא היו גבוהות יותר.

משקיעים משלמים כיום מחיר גבוה מתמיד עבור כל דולר של הכנסות שמייצרות החברות במדד, כשביום חמישי הוא נסחר במכפיל שיא של 3.23 על המכירות ב־12 החודשים החולפים. הרמה הקרובה לכך הייתה בשיא בועת הדוט.קום, 2.87 בספטמבר 2000.

המכפיל המקובל במדד המודד את יחסי המחיר לרווח (P/E) דווקא לא בשיאו כיום, הודות לשולי רווח נדיבים ברבות מהחברות היקרות ביותר במדד, אך עדיין גבוה מהממוצע: 22.5 על הרווחים הצפויים במדד S&P 500 ב־12 החודשים הבאים לעומת פי 16.8 מאז שנת 2000.

משקיעים רבים טוענים שהמניות האמריקאיות הגדולות ביותר, מרביתן של חברות טכנולוגיה, שוות כל גרוש. חברות כמו אנבידיה ומיקרוסופט עדיין מגדילות מכירות ורווחים בקצב מהיר. 10 החברות הגדולות ביותר ב־ S&P 500 היוו 39.5% משווי המדד הכולל בסוף יולי, שהיה הגבוה ביותר אי פעם, על פי חברת המחקר מורנינגסטאר. תשע מהן כבר נסחרות בשווי שוק של מעל טריליון דולר.

"עובדה זו כשלעצמה לא מדאיגה אותי כל כך", אמר סטיב סוסניק, אסטרטג ראשי ב- Interactive Brokers . "השאלה הגדולה היא מה יכול לקרות אם המצב ישתנה".

באפריל האחרון הזדמנה למשקיעים הצצה לצד השלילי של הריכוזיות הזו בקומץ מניות יקרות, עם המפולת במניות שגררה תוכניות המכסים שהכריז אז הנשיא טראמפ, הגם שהייתה קצרת מועד. מניות חברות הטק המכונות "שבע המופלאות" הציגו ביצועים גרועים יותר ממדד S&P 500 הכללי, אשר בעצמו הניב ביצועים נמוכים ממה שהייתה משיגה אותה קבוצה של 500 מניות אילו שוקללו במשקל שווה.

"השילוב של תמחורים גבוהים למדי ומסחר צפוף ומרוכז מאוד, ללא ספק מעלה את הרגישות של השוק לירידה ממושכת", ציין סוסניק. "אם כולם למעשה מושקעים באותם דברים, מאיפה יגיעו הקונים החדשים כשהערך של מניות אלה יירד?".

"הזדמנויות מעבר לענקיות הטכנולוגיה"

לא הכול נראה יקר. למעשה, חברה ממוצעת במדד S&P 500 אינה נסחרת במחירים מבהילים. אם כל חברה במדד S&P 500 הייתה משוקללת באופן שווה, ולא לפי שווי שוק, המדד היה נסחר לפי מכפיל מכירות של 1.76, בהשוואה לממוצע ארוך טווח של 1.43.

מארק ג'יאמברונה, ראש חטיבת המניות האמריקאיות בחברת Barrow Hanley Global Investors , המתמקדת בשווי, אמר שהוא רואה שפע של הזדמנויות אטרקטיביות למשקיעים שמוכנים לשקול אפשרויות שמעבר לחברות טכנולוגיה ענקיות.

"יש כאלה עם מחירים שהם מתחת לממוצע, במידה מסוימת", אמר ג'יאמברונה. החברה שלו מעדיפה עסקים שעשויים להפיק תועלת מבינה מלאכותית מבחינת עלייה בפריון, אך עדיין אינם מגיעים לתמחורים של חברות מבוססות בינה מלאכותית. הוא סקפטי בנוגע לאפשרות שהחברות הגדולות ביותר יצליחו לשמור על התמחורים הנוכחיים בטווח הארוך.

"בשלב כזה או אחר, הערכות שווי נוטות להיות חשובות, והציפיות הגלומות בהן חשובות, ואלו הופכות להיות כל כך דרמטיות, עד שיהיה קשה מאוד לעמוד בהן", אמר ג'יאמברונה.