משפחת טראמפ רשמה לעצמה עוד מהלך רווחי כשהשקת מטבע הקריפטו שלה ביום שני עשויה להניב לה הון של עד 5 מיליארד דולר.

השקת המטבע הדיגיטלי של מיזם World Liberty Financial, דומה באופייה להנפקת מניות ראשונית לציבור, שכן כעת אפשר לקנות ולמכור את המטבע הקריפטוגרפי WLFI בשוק הפתוח, כמו מניות של חברה רשומה. קודם לכן, אנשים שקנו באופן פרטי את WLFI מהמיזם של טראמפ לא יכלו לסחור בטוקנים (מטבעות) שלהם.

משפחת טראמפ, כולל הנשיא עצמו, מחזיקה בכרבע מכלל מטבעות WLFI הקיימים. שלושת הבנים - דונלד ג'וניור, אריק וביירון, הם מייסדי World Liberty, וטראמפ האב מוגדר "מייסד־שותף אמריטוס".

חברת World Liberty טוענת כי הטוקנים של המייסדים ושל חברי הצוות נותרו "נעולים", כלומר עדיין לא ניתן למכור אותם. אך השקת המטבע למסחר מעניקה כעת הערכת שווי אמיתית להחזקותיהם, שבעבר הוערכו על סמך מכירות פרטיות.

WLFI הוא ככל הנראה הנכס היקר ביותר כיום של משפחת טראמפ, ועולה בערכו על תיק הנכסים בן עשרות השנים שלהם. גם מבחינת ההשפעה הציבורית, עסקי הקריפטו עוקפים את עסקאות הנדל"ן שהמשפחה ממשיכה לקדם ברחבי העולם גם מאז שנכנסה לתפקיד הבכיר.

הנשיא טראמפ סייע בהשקת חברת 'וורלד ליברטי' תוך כדי קמפיין הבחירות, בהבטחה שהיא תסייע להפוך את "אמריקה לגדולה שוב, הפעם עם קריפטו".

שוויה של וורלד ליברטי גם קיבל דחיפה השנה ממדיניות הנשיא לקידום תעשיית הקריפטו, לריסון הרגולציה בתחום ול"שיווק" הפוטנציאל הטמון לדעתו במטבעות דיגיטליים פרטיים להמרצת הכלכלה האמריקאית.

המיליארדים זורמים 500 מיליון דולר

ההון הצפוי למשפחת טראמפ מהגיוס של וורלד ליברטי בסך 750 מיליון דולר 6 מיליארד דולר

שווי החזקתה של משפחת טראמפ במטבע ה־WLFI (נכון ליום ב')

לפדות את ההון החדש עשוי להיות לא פשוט

לקראת השקת המסחר של WLFI, וורלד ליברטי השתלטה בקיץ על חברה ציבורית וגייסה 750 מיליון דולר ממשקיעים לטובת רכישת המטבע הקריפטוגרפי.

עסקה זו, המעגלית באופן חריג, כשאותו צד הוא המוכר והקונה, צפויה להכניס למשפחת טראמפ כ־500 מיליון דולר, לנוכח החזקתם בעד שלושה רבעים מההכנסות ממכירת הטוקנים, לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל בעבר.

המסחר ב־WLFI זינק בבורסות הקריפטו ביום שני, כשטוקנים בכמיליארד דולר החליפו ידיים תוך שעה, על פי אתר הנתונים CoinMarketCap.

בבורסת Binance הפופולרית ביותר, ה־WLFI החל להיסחר בסביבות ה־30 סנט בטרם נחלש לכיוון ה־20 סנט בהמשך היום, בטווח דומה למחירי חוזי מטבעות הקריפטו שנסחרו שם בשבוע שעבר. במחיר הגבוה יותר, המטבע משקף לחלקם של משפחת טראמפ שווי של מעל 6 מיליארד דולר.

אם מוסיפים את ההחזקות בעסקי קריפטו אחרים, האוצר של משפחת טראמפ מקבל ממדים מרשימים. בין היתר, ישויות הקשורות לטראמפ שולטות בכ־80% ממטבע ה"מם" $Trump, בשווי כמה מיליארדי דולרים.

וקרן נאמנות בבעלות טראמפ מחזיקה במעט יותר ממחצית החברה הציבורית Trump Media, המפעילה את פלטפורמת Truth Social שלו וקונה מטבעות קריפטוגרפיים ומחזיקה בהם. שווי נתח זה הוא כ־2.5 מיליארד דולר.

אין ספק, לפדות את ההון החדש שנוצר עשוי להתברר כמשימה לא פשוטה, משום שאפילו מכירת כמות קטנה של מטבעות קריפטוגרפיים יכולה לגרום לירידת מחירים בשוק.

המחירים של WLFI ביום שני היוו פרמיה עצומה על 1.5 הסנט למטבע שהמשקיעים שילמו בתחילה בשנה שעברה, כדי לקנות את הטוקן מ'וורלד ליברטי' עצמה, מה שמזמן להם אפסייד ניכר. לפי החברה, אותם קונים מוקדמים יכלו בתחילה לסחור רק בחמישית מהחזקותיהם.

הציוץ של דונלד ג'וניור: "לא איזה מטבע 'מם'"

מטבעות קריפטוגרפיים ידועים לשמצה בתנודתיות שלהם, כלומר היקפו המדויק של ההון של משפחת טראמפ יכול להשתנות באופן דרמטי. למשל מטבע ה־$Trump, שהושק בינואר, זינק בתחילה ואז קרס.

המבקרים של וורלד ליברטי חוששים מהפוטנציאל להשפיע באמצעותה על משפחת טראמפ, וכי צמיחתה מונעת על ידי שותפים ומשקיעים שמבקשים סיוע מהבית הלבן. לדוגמה, השוק של המטבע היציב הצמוד לדולר שהונפק על ידי וורלד ליברטי, הנקרא USD1, נתמך במידה רבה על ידי Binance, שמייסדה המורשע מבקש חנינה נשיאותית, לפי דיווח של ה"ג'ורנל" בעבר.

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, הבהירה כי "לא הנשיא ולא משפחתו היו, או יהיו, מעורבים בניגודי עניינים".

גם זאק וויטקוף, מנכ"ל וורלד ליברטי, ובנו של השליח הנשיאותי סטיב וויטקוף, אמר בשבוע שעבר שמדובר בעסק פרטי לחלוטין שאינו מתערב בפוליטיקה, אם כי "ברור שטראמפ הוא הנשיא הגדול בכל הזמנים".

World Liberty מסרה כי הערך לטווח ארוך של מטבע ה־WLFI ייתמך על ידי תוכניותיה להפוך לשחקנית משמעותית בתעשייה. נוסף על הנפקת מטבע הסטייבל USD1, המיזם מתכנן להשיק אפליקציה לטלפון נייד. "זה לא איזה מטבע מם", צייץ דונלד טראמפ ג'וניור מיד לאחר ההשקה.

טאד טובאר, מנהל התפעול הראשי של חברת הקריפטו Lorenzo Protocol, שהתקשרה בשיתוף פעולה עם וורלד ליברטי, אמר שהוא מתכנן לקנות ולהחזיק ב־WLFI, המקנה לבעליו זכות הצבעה על חלק מפעילותה של וורלד ליברטי. כלומר זכויות בניהול, אך לא זכאות לרווחי החברה.

"יכולת העמידות שלו אמיתית, משום שהוא נועד להיות טוקן הניהול של הכלכלה הפתוחה החדשה הזו", אמר טובאר.