לראשונה בהיסטוריה, נשיא ארה"ב מפטר חבר במועצת הנגידים של הבנק המרכזי. דונלד טראמפ הודיע בלילה שבין שני לשלישי על כוונתו לפטר את ליסה קוק מחברותה במועצה, זאת על רקע טענות שביצעה הונאת משכנתא. המהלך חסר התקדים מעלה חששות לגבי עצמאותו של הבנק הפדרלי, וכן יש התוהים - כולל קוק עצמה - אם בכלל בסמכותו של טראמפ לפעול כך.

קוק, פרופסורית לכלכלה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת מישיגן, היא אחת משבעה חברים במועצת הנגידים של הפדרל ריזרב. ביחד עם עוד חמישה נשיאים של בנקים אזוריים, הם מרכיבים את הגוף בן 12 החברים הקרוי "ועדת השוק הפתוח" - ועדה שבין השאר קובעת את הריבית בארה"ב. היא מונתה ב־2022 ע"י הנשיא ג'ו ביידן, וכך הפכה לאישה השחורה הראשונה בתפקיד במשך למעלה מ־100 שנות קיומו של הפד. תחילה, המינוי היה לקנדציה שאמורה הייתה להסתיים ב־2024, אך בהמשך ביידן מינה אותה מחדש לקדנציה של 14 שנה - שאמורה להסתיים ב־2038.

ההדחה תעניק לטראמפ מנופי השפעה על הפד

הסיבה הרשמית להדחתה של קוק, כפי שעולה מהמכתב שטראמפ פרסם בעמוד שלו ברשת החברתית TRUTH, היא טענות על הונאה במשכנתא שנטלה קוק ב־2021. הסיפור התחיל לפני כשבועיים, אז בפרסום ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר), ראש הסוכנות הפדרלית למימון דיור, ביל פולט, האשים את קוק בביצוע הונאת משכנתא - בכך שרשמה כ"נכס עיקרי" שני נכסים שונים. טראמפ עט על הפרסום וכתב ב־TRUTH ש"קוק צריכה להתפטר, עכשיו". בהמשך, נודע כי גורם במחלקת המשפטים מתכונן לחקור את הפרשה.

ואולם, סביר להניח שלא נעלמה מעיני הנשיא ההזדמנות שהדחה כזאת יוצרת עבורו כדי להעמיק את האחיזה שלו בבנק המרכזי.

אם קוק תוחלף, הדבר יביא לכך שרוב מועצת הנגידים (ארבעה מתוך שבעה חברים) ושליש מוועדת השוק הפתוח יהיו מינויים של טראמפ. וכשהולך ומתקרב רגע הבחירה של טראמפ ביו"ר הפד החדש שייכנס לתפקידו במאי - הדבר מעניק לנשיא מנופי השפעה משמעותיים על בכירי הבנק המרכזי. הנה, כבר לפני כחודש, באירוע חריג ביותר שלא נראה זה 32 שנה, שני חברים ממועצת הנגידים הצביעו נגד ההחלטה להשאיר את הריבית על כנה - ואמרו שהם היו מעדיפים לבצע הפחתה.

לכן, סביר מאוד שהדחת קוק נועדה לקדם מהלכים אגרסיביים יותר להורדת ריבית.

זה לא סוד שטראמפ לא מרוצה מהחלטת הפד שלא להוריד את הריבית עד כה - והנשיא גם לא מסתיר את הלחצים שלו על הבנק להיענות לקריאותיו.

גם במובן זה, כהונתה של קוק היא לצנינים בעיני טראמפ: קוק הצטרפה לפד בתקופה שבה הוא פתח בקמפיין העלאות הריבית האגרסיבי ביותר זה 40 שנה, במאמץ לסכל את הגאות באינפלציה. היא הצביעה עם רוב חברי הוועדה ועם היו"ר ג'רום פאוול בכל ישיבה מאז הצטרפותה למוסד, כולל חמש הישיבות עד כה השנה בהן קובעי המדיניות השאירו את הריבית ללא שינוי.

נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon

שאלת הסמכות: "יש מעט מאוד פסיקה בנושא"

השאלה האם טראמפ יכול לעשות את זה נמצאת במחלוקת משפטית - וסביר שהיא עוד תתברר בבית המשפט. החוק בארה"ב קובע שהפיטורים צריכים להיות מבוססים על פי סיבה מוצדקת - "for cause". ואולם, החוק לא מגדיר במפורש מה ראוי שייחשב כסיבה כזאת. ברויטרס מסבירים שהדחה מ"סיבה" כזאת היא סטנדרט שבדרך כלל מובן כמעשי רשלנות, אי־כשירות או התנהגות ציבורית פסולה.

קתרין ג'אדג', פרופסור בבית הספר למשפטים של קולומביה, אמרה לסוכנות הידיעות שהגדרות למונחים כאלה בדרך כלל כתובות בחוק של הרשות השלטונית, אך זה לא המקרה עם הפד. "יש לנו מעט מאוד פסיקה בנושא זה", היא מציינת, "הפד הוא אחד הבודדים שבהם השפה הזו אינה בשימוש".

עד עכשיו, חשוב לציין, לא היה תקדים לאירוע כזה - וזה המקרה הראשון בהיסטוריה של נשיא שמפטר חבר במועצת הנגידים של הבנק המרכזי.

השווקים בכל אופן כבר מגיבים להודעת טראמפ, כאשר לאחר פרסומה ירדו מחירי האג"ח הממשלתיות האמריקאיות ארוכות הטווח והתשואה על אג"ח ל־30 שנה טיפסה, מה שהגדיל את השיפוע של עקום התשואות - מגמה שהואצה כבר לאחר נאומו של פאוול ביום שישי האחרון בו הוא רמז על התקרבות הפחתת הריבית.

זאת משום שהמהלך של טראמפ נתפס בשווקים כניסיון להאיץ את הפחתות הריבית, גישה שצפויה להוריד את הריבית לטווח קצר, אך גם עלולה להגביר את ציפיות האינפלציה לטווח ארוך ולצמצם את האטרקטיביות של נכסי אג"ח קבועים.

קוק: "לא אתפטר, אמשיך לסייע לכלכלת ארה"ב"

קוק היא ילידת ג'ורג'יה ולמשפחתה יש עבר של פעילות בתנועת זכויות אזרח. היא התמקדה במחקריה בבנקים מרכזיים בעולם, משברים פיננסיים, פערים כלכליים גזעיים והשפעת חדשנות על הכלכלה. הרקע האקדמי של קוק ייחד אותה ביחס לשאר הבכירים בבנק, ומאז שהצטרפה לפד היא אחראית על בינה מלאכותית, חדשנות ופריון עבודה - נושאים שנחשבים "חמים" מאוד בעיסוק הכלכלי של ימינו.

ב־2019 פורסם בניו יורק טיימס מאמר שכתבה ביחד עם כלכלנית נוספת, תחת הכותרת: "זו הייתה שגיאה עבורי לבחור בתחום הזה". במאמר הן תיארו את הקשיים שעומדים בפני נשים שחורות שנכנסות לעולם הכלכלה - וציינו כי מעט בוחרות לעשות את הצעד הזה, ופחות נשארות במקצוע, לטענתן בגלל אפליה בציטוטי פרסומים.

"הנשיא טראמפ התיימר לפטר אותי 'מסיבה' כאשר אין סיבה על פי חוק, ואין לו סמכות לעשות זאת", אמרה קוק בהצהרה שהפיצו עורכי דינה. "לא אתפטר. אמשיך למלא את חובותיי כדי לסייע לכלכלה האמריקאית כפי שעשיתי מאז 2022".

עורך דינה אמר כי "הנשיא טראמפ פנה שוב לרשתות החברתיות כדי 'לפטר בציוץ', ושוב הרפלקס שלו הנוטה לבריונות פגום ודרישותיו חסרות כל תהליך ראוי, בסיס או סמכות משפטית. ננקוט את כל הפעולות הנדרשות כדי למנוע את ניסיון הפעולה הבלתי חוקי שלו".