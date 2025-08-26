אחרי אינטל: הענקית הביטחונית שהפכה ליעד של טראמפ

מזכיר מחלקת המסחר האמריקאית, הווארד לוטניק, אמר היום (ג') בשיחה עם CNBC כי ההנהגה הביטחונית בממשל טראמפ שוקלת לרכוש החזקה בחברה הביטחונית לוקהיד מרטין . המניה עולה כעת ביותר מ-1% בעקבות הדיווח.

לוטניק ציין כי לוקהיד מרטין, שרוב הכנסותיה מגיעות מחוזים פדרליים, היא "בעיקרון, זרוע של הממשל האמריקאי. מה הכלכלה שבמהלך הזה? אני הולך להשאיר את זה למזכיר ההגנה ולמשנה שלו, הם על זה ועורכים חשיבה בנושא".

ב-CNBC מציינים כי לוקהיד מרטין היא החברה הביטחונית המכניסה ביותר בעולם, כך לפי רשימה של DefenseNews לשנת 2024. עוד חברות ביטחוניות גדולות שעובדות מול הממשל האמריקאי הן ריית'און , נורת'רופ גרומן , ג'נרל דיינמיקס ובואינג .

רק אתמול, קווין האסט, אחד מהיועצים הכלכליים של הבית הלבן, אמר ל-CNBC כי העסקה בין ארה"ב לאינטל, במסגרתה ירכוש הממשל האמריקאי 10% מחברת השבבים, היא חלק מאסטרטגיה רחבה יותר, במטרה ליצור קרן עושר ריבונית שתכלול חברות נוספות. הנשיא טראמפ בעצמו צייץ ברשת החברתית שלו, Truth Social: "אני אעשה עסקאות כאלה עבור המדינה שלנו בכל יום... אני אוהב לראות את המניות שלהן עולות, והופכות את ארה"ב לעשירה יותר ויותר. יותר משרות לאמריקה!!! מי לא ירצה לעשות עסקאות כאלה?".

המהלך מול אינטל גרר ביקורת משמעותית, בין היתר, מצד אנשי ציבור שמרנים, שמזהירים כי המהלך של טראמפ מנוגד לעקרונות של שוק חופשי, ומעמיד סיכונים בפני אינטל ובפני הכלכלה. ב-CNBC הביאו את דבריו של הכלכלן סקוט לינסיקום, שהתייחס לעסקה בטור שפורסם בוושינגטון פוסט, וכתב כי "הסיכון המיידי ביותר הוא שההחלטות של אינטל יהיו בהדרגה מונעות על־ידי שיקולים פוליטיים ולא מסחריים".