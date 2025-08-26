רפאל הודיעה על עסקה בשווי 350 מיליון אירו עם חיל האוויר הגרמני

חברת רפאל הודיעה היום (ג') על מכירת 90 פודי תצפית והכוונה מדגם Litening 5 לחיל האוויר הגרמני. העסקה אושרה על ידי ועדת התקציב בפרלמנט הגרמני כבר בחודש יוני האחרון, ושוויה מוערך ב-358 מיליון אירו, כך לפי דיווחים בתקשורת הגרמנית. הרכיבים ישמשו את חיל האוויר הגרמני במטוסי הטייפון שהוא מפעיל. החברה מסרה כי מדובר במערכת דור חמישי לתצפית והכוונת חימוש אוויר-קרקע. לפי רפאל, היא נמצאת בשירות מבצעי ב-28 חילות אוויר ברחבי העולם נכון לעכשיו ועד כה נמכרו יותר מ-2,000 יחידות.

חיל האוויר הגרמני מנהל שיתוף פעולה ענף עם המגזר הביטחוני הישראלי, הכולל חכירת מל"טים בעסקה בשווי מיליארד אירו מול התעשייה האווירית ומשרד הביטחון הישראלי, כמו גם פרישה מהירה של מערכת חץ 3. בהודעה לעיתונות שפרסמה היום (ג') רפאל, נכתב כי "החלטת ממשלת גרמניה בהמשך לרכש Litening 3 לרכוש את הדגם המתקדם Litening 5, משקפת את שביעות הרצון ממערכת מוכחת מבצעית, תוך דגש על דיוק, שרידות והיתכנות עתידית. מדובר בחלק ממגמה אירופית עדכנית המעניקה עדיפויות שדרוג חישה על פני רכישת פלטפורמות חדשות". פודים אלו מותקנים גם על מטוסי חיל האוויר הישראלי, נמסר.

בגרמניה דווח כי בנימוקים לאישור רכש המערכת בוועדת הביטחון ולאחר מכן בוועדת התקציב צוינו היכולות של המערכת, הכוללות נעילה על מטרה גם במקרים שבהם גובה הטיסה משתנה בחדות, וגם במקרים בהם המטרה נעה. חיישנים תרמיים מאפשרים זיהוי מטרות גם בתנאי ראות לקויים, נמסר. בנימוקים לרכש המערכת החדשה עוד נמסר, כי היא מכילה חיישנים רגישים יותר ובעלי עוצמה וטווח גדולים יותר, כך שהיא "משפרת משמעותית את יכולות הקרב של המטוסים". לפי הדיווח, המערכת מאפשרת תקיפת מטרות בטווח של יותר מ-100 קילומטר ממיקום המטוסים.