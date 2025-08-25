הולנד נקלעה למשבר פוליטי בסוף השבוע, כאשר ממשלת המעבר העומדת בראשה התכווצה עוד יותר אחרי פרישתו של שר החוץ המכהן וסיעתו. קספר ולדקאמפ, ממפלגת ה-NSC הודיע פומבית כי הוא פורש מהממשלה המקרטעת, המנוהלת על ידי ראש הממשלה דיק סכוף, בעקבות הסירוב הקואליציוני להטיל סנקציות על ישראל ולהפעיל לחץ נוסף על ירושלים במטרה לעצור את המלחמה בעזה. "אני הולך הביתה ומנסח מכתב התפטרות", הודיע ולדקאמפ אחרי דיון בקבינט, מכיוון ש"איני יכול ליישם מדיניות שאני רואה כהכרחית".

● ארדואן מחריף את המתקפה הכלכלית נגד ישראל, והפעם הוא לא מתכוון לעצור

● פרשנות | מערי אמריקה עד ג'ון בולטון: מסע הנקמה של טראמפ ביריביו מגיע לשיאים חדשים

● טראמפ הופך לבעל המניות הגדול באינטל ומייצר משוואה חדשה

ולדקאמפ, שגריר הולנד בישראל לשעבר, בן 61, "התהפך" במאי האחרון, והוביל גוש מדינות שעד אז תמך בישראל ל"בחינה מחדש" של היחסים בין האיחוד האירופי לבינה. המהלכים שיזם, בתיאום עם צרפת, בלגיה ומדינות אחרות באיחוד האירופי, ובגיבוי של ראש הממשלה ההולנדי, הובילו את ישראל לשפל ביחסים עם האיחוד, לאיום על ירושלים בהשעיית השתתפות חברות בתוכנית "הורייזן", לגינויים חריפים, לאיומים בסנקציות נוספות ועוד. מאז המשיך ולדקאמפ והביע קו ביקורתי כלפי ישראל, כשהוא כותב באופן תכוף ברשת X.

התפטרותו "חסרת אחריות באופן קיצוני"

עם פרישתו, נותרה הממשלה ככזו המייצגת רק 20% מהפרלמנט, 32 מוך 150 המושבים, ובה שתי מפלגות בלבד. זהו מצב חסר-תקדים בהולנד. הקואליציה כבר התפרקה למעשה לפני שלושה חודשים, כאשר ראש מפלגת החירות חירט וילדרס הודיע על פרישתו בעקבות סירוב להעביר חוקים קשוחים נגד הגירה ובעד גירוש מהגרים. ראש הממשלה סכוף ביטל את נסיעתו המתוכננת לקייב השבוע בשל המשבר והודיע כי "יארגן מחדש" את הקבינט. הוא אמר כי ההתפטרות של ולדקאמפ היא "חסרת אחריות באופן קיצוני".

הבחירות מתוכננות להתקיים רק ב-29 באוקטובר, ואם ניסיון העבר מהווה דוגמא, הרי שהמפלגות צפויות למשא ומתן של חודשים ארוכים אחרי שיתבררו התוצאות. מפלגת החופש ההולנדית (PVV), בהובלת חירט וילדרס, היא כעת הגדולה ביותר, עם כ-19% מהקולות לפי הסקרים האחרונים, אך היא רחוקה מגיבוש קואליציה באופן עצמאי.

הממשלה האחרונה היתה "ניסיון" פוליטי לכלול את המפלגה במסגרת קואליציה, אך השותפים מימין הכריזו נכון לעכשיו כי לא ירצו לחזור עליו. וילדרס נחשב לתומך ישראל, אך במפלגתו הביעו ביקורת על ישראל בחודשים האחרונים, בין היתר מחשש שפליטים עזתיים יגיעו להולנד. המפלגה חרתה על דגלה את המאבק בהגירה ובאיסלאם הפוליטי.

המלחמה בעזה - סוגיה המפלגת בין גושים פוליטיים

הפרשנים חוזים כעת שיתוק בפעולות הממשלה, שאין לה מנדט למעשה לפעול בשם הפרלמנט. לדבריהם, המהלך של ולדקאמפ היה "יריית הפתיחה" בקמפיין פוליטי שנועד להגדיל את כוח המפלגה לקראת הבחירות, תוך כדי ניצול דעת הקהל השלילית בהולנד כלפי ישראל והמלחמה בעזה. כמו בנורבגיה, שבה יתקיימו בחירות בחודש הבא, ובבריטניה, שבה תוצאות הבחירות לפני שנה ומרד פנימי השפיעו על מדיניות מפלגת הלייבור שבשלטון - מסתמן כי המלחמה בעזה הופכת לנושא פוליטי מרכזי באירופה, ולסוגיה המפלגת בין גושים פוליטיים.

המפלגה הסוציאל-דמוקרטית בהולנד, שהתאחדה עם הירוקים, מחזרת אחרי קולות הבוחרים הצעירים והפרו-פלסטינים, בעוד וילדרס תומך בישראל. המפלגה השמרנית VVD גם היא העדיפה גישה מתונה יותר, מה שהוביל את ולדקאמפ ומפלגתו "לבחור צד", בהימור לקראת הבחירות הקרובות. מי שייכהן כעת כשר החוץ ההולנדי הוא מי שכיהן עד כה כשר הביטחון, רובן ברקלמנס.