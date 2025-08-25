טראמפ הופך לבעל המניות הגדול באינטל ומייצר משוואה חדשה

בשבוע שעבר הממשל האמריקאי לקח את אינטל תחת חסותו. רכישת 10% מהמניות בשווי של כ־10 מיליארד דולר אינה רק השקעה - היא מסר ברור: מי שמחזיק במפתח לייצור שבבים על אדמת ארה"ב, בידיו עתיד הביטחון הלאומי.

פרטי ההסכם טרם התבררו לחלוטין, אך על פי הודעת אינטל ממשלת ארה"ב תהפוך לבעלים פסיביים בחברה, ללא ייצוג בדירקטוריון או זכויות אחרות. כך, הנשיא דונלד טראמפ ממשיך לבדוק ולמתוח גבולות חדשים בין השוק החופשי למדינה.

לפי הדיווחים, הממשל יבצע השקעה של כ־9 מיליארד דולר במניות רגילות, מתוך כספי המענק שהובטחו לאינטל במסגרת חוק ה־Chips שהעביר הנשיא לשעבר ג'ו ביידן. האחזקה שתהפוך אותה לבעלת המניות הגדולה ביותר בחברה תמומן באמצעות 5.7 מיליארד דולר במענקים שהוקצו אך לא מומשו עדיין, ובנוסף לכך 3.2 מיליארד דולר יגיעו מתוכנית נפרדת של משרד ההגנה בשם "Secure Enclave".

הממשלה תקבל 433 מיליון מניות במחיר של 20.47 דולר למניה, נמוך יחסית למחיר השוק שעמד על 24.8 דולר ביום שישי - כך שעל הנייר רשמה ארה"ב רווח של 1.9 מיליארד דולר. יתרה מכך, אם פעילות הפאונדרי של אינטל (ייצור שבבים בעבור חברות אחרות לפי מפרטים שלהן) תרד מתחת ל־51%, לממשל תהיה אופציה לרכוש עוד 5% במחיר של 20 דולר למניה.

"אין ארוחות חינם"

האם טראמפ מאותת לחברה שהוא לוקח את המושכות לידיים? סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר בבית ההשקעות אופנהיימר, סבור כי "המהלך לא נועד להשתלט על אינטל, אלא לתת לה מימון וחמצן להמשיך בפיתוח. יש פה איזה מנוף מצד ארה"ב כדי להשאיר פעילות במדינה, וככה יהיה אפשר להגיד ללקוחות שלא ידאגו כי המדינה מאחורי החברה. החוזים של אינטל הם להרבה שנים, וצריך לספק ביטחון ללקוחות החברה".

לדברי וסצ'ונוק, טראמפ אינו אוהב מענקים "בחינם". "גם ההשקעה הזו מגיעה במסגרת המענק הקודם, אבל היא הופכת אותה למניות שיכולות להפוך לרווח בעתיד. אינטל רוצה להתקדם ואין לה מספיק משאבים. היא די תקועה, היא לא יכולה באמת להתקדם בלי סכומי עתק. המנכ"ל הקודם השקיע הון תועפות אך זה לא עזר, וכעת המנכ"ל הנוכחי רוצה לקצץ וזה מאיץ את ההידרדרות - טראמפ לא רצה שיפגעו במעמד החברה ובכוח האדם האמריקאי".

אלון לסט, אנליסט טכנולוגיות בבית ההשקעות מיטב, מוסיף: "זה מאפיין את המדיניות של טראמפ - קודם כל ביזנס. הוא אומר בצורה ברורה שאין ארוחות חינם, אני לא חושב שהמטרה שלו להציג רווח על עסקה מול אינטל. עדיין לא ברור איך השוק יגיב לזה בטווח הארוך".

שוק קצת פחות חופשי?

מערכת היחסים בין טראמפ למנכ"ל אינטל ליפ־בו טאן ראתה בעיקר מורדות. רק לפני שבועיים טראמפ קרא לו להתפטר בפוסט ברשת החברתית שלו Truth Social, וקבע כי "אין פתרון אחר לבעיה".

זאת בעקבות דיווח ברויטרס לפיו הוא השקיע במספר חברות סיניות, כולל חברות הקשורות לצבא. טאן הגיב במכתב נאמנות לארה"ב ותכנן מיד ביקור בבית הלבן שהוגדר בניו יורק טיימס כ"משימת חירום" להפגת הביקורת. וזה עבד, לאחר הפגישה טראמפ כתב ברשת החברתית שלו שהשיחה עם מנכ"ל אינטל הייתה "מעניינת מאוד", וכי היא פתחה פתח לדיונים והצעות חדשות. טאן זכה גם למחמאה פומבית מטראמפ: "הצלחתו ועלייתו הן סיפור מדהים".

זו לא העסקה הראשונה שסוגר נשיא ארה"ב החודש שמהווה התערבות בוטה בשוק. בתחילת אוגוסט פורסם כי הממשל האמריקאי יגבה 15% מההכנסות משבבים מסוימים של אנבידיה ושל AMD בסין. זאת לאחר שטראמפ ביטל את האיסור שהטיל על מכירתם.

מבקרי העסקה מזהירים שהשקעת הממשל עלולה לדכא חדשנות או להשפיע על שיקולי הרכישה של שבבים בחברות פרטיות. הסנאטור הרפובליקאי טום טיליס, ביטא הלך רוח מרכזי במפלגה ובכלל כשהזהיר: "זה מתחיל להרגיש כמו מפעל בבעלות ממשלתית למחצה à la (המפלגה הקומוניסטית הסינית). תצטרכו להסביר לי איך זה מתיישב עם קפיטליזם של שוק חופשי".

נכס אסטרטגי

המהלך מגיע בזמן שאינטל ממשיכה בקיצוצים: החברה הודיעה על פיטורים של כ־25 אלף עובדים ביולי האחרון, ומצמצמת את מצבת העובדים באופן מתמיד מאז 2021. גם בישראל חזר כוח האדם לרמות של 2012 לאחר גל הפיטורים האחרון, עם פחות מ־9,000 עובדים.

כעת עולה השאלה האם הממשל יקרוץ לכיוון החברה ויעדיף אותה על פני חברות אחרות, מבחינת רגולציה לדוגמה. וסצ'ונוק שולל את האפשרות: "הסיפור הוא לא הכסף, אלא ההתקדמות הטכנולוגית והיכולת להציע מוצר טוב יותר. אני לא חושב שתהיה פה חקיקה פרסונלית, ואני לא חושב שנראה את טראמפ מעדיף את אינטל".

לסט לא לגמרי מסכים. "יכול להיות שטראמפ ינסה להפעיל לחצים על אנבידיה כדי שתחדש את הקשר שלה עם אינטל על חשבון יצרניות אחרות מחוץ לארה"ב". עוד הוסיף, "חברה כמו אינטל זה נכס שהוא הרבה מעבר לפוטנציאל הכלכלי שלו, זה אסטרטגי - בטח אם חוששים מפלישה של סין לטייוואן. אפשר להניח שאחרי שהממשל מושקע שם, הוא יעשה מאמצים לשפר את מצבה של אינטל לטובה, כמו לשכנע לקוחות לעבוד עם החברה".