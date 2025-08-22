טראמפ הודיע שארה"ב תרכוש 10% ממניות אינטל; המניה מזנקת

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הערב (ו') כי הממשל האמריקאי ירכוש 10% ממניות אינטל, במסגרת עסקה חריגה עם יצרנית השבבים הוותיקה שעוברת תקופה מאתגרת. ההכרזה, שפורסמה בבלומברג, מסמנת התערבות ישירה נוספת של הבית הלבן בעולם התאגידי. הצעד צפוי לעורר הדים בשווקים ובתעשיית השבבים, כך לפי שלל דיווחים. מניית אינטל מזנקת כבר ביותר מ-6% במסחר, אך החברה עצמה טרם הגיבה.

טראמפ הודיע כי הממשל יקבל 10% ממניות אינטל, לא ברכישה ישירה אלא בהמרת מענקים שהובטחו לחברה במסגרת חוק השבבים (CHIPS Act) לאחזקה הונית. "אמרתי, ‘אני חושב שזה יהיה טוב אם ארצות הברית תהיה השותפה שלכם'", סיפר טראמפ לעיתונאים בחדר הסגלגל, כך בין היתר לפני הפיננשל טיימס, "והם הסכימו לעשות את זה. אני חושב שזו עסקה נהדרת עבורם". לגבי מנכ"ל אינטל ליפ-בו טאן, שנפגש עמו בשבוע שעבר, הוסיף: "אהבתי אותו מאוד, חשבתי שהוא טוב מאוד. חשבתי שהוא במידה מסוימת קורבן, אבל אף אחד לא באמת קורבן מוחלט".

פגישה מתוחה ועסקה דרמטית

המהלך מגיע לאחר פגישה בין טראמפ למנכ"ל אינטל, ליפ-בו טאן, שהתקיימה ב-11 באוגוסט. הפגישה נולדה בעקבות דרישתו של טראמפ להדחת טאן בשל קשריו עם חברות סיניות, אך הסתיימה בהסכמה מפתיעה: "הוא נכנס כדי לשמור על משרתו, ויצא כשהוא נותן לנו 10 מיליארד דולר", אמר טראמפ. רק לאחרונה קיבלה אינטל הזרמה של 2 מיליארד דולר מסופטבנק היפנית, מהלך שנתפס כהבעת אמון נדירה בחברה המצויה בעיצומו של מהפך עסקי. כעת, התמיכה הפדרלית צפויה להעניק לה אוויר נוסף לנשימה, במיוחד בתחום המפעלים החדשים והפעילות בתחום ה־foundry של החברה החווה הפסדים.

וושינגטון משנה את כללי המשחק?

טאן, שנכנס לתפקיד במרץ האחרון, קיבל לידיו חברה במצב לא קל: אינטל רשמה הפסד שנתי של 18.8 מיליארד דולר ב־2024, ההפסד הראשון מאז 1986, ולא נהנתה מתזרים מזומנים חיובי מאז 2021. אנליסטים מעריכים כי הסיוע הממשלתי יסייע, אך מבהירים כי לא די בכך: לחברה עדיין חסרה תוכנית תחרותית ומוצרים חדשניים שימשכו לקוחות.

המהלך הנוכחי משתלב בקו התקיף שמוביל טראמפ, הדוחף לקשירת קשרי הון־שלטון בהיקפים של מיליארדים בתחומי השבבים והמשאבים האסטרטגיים. בשבועות האחרונים קידם הנשיא גם הסדרים יוצאי דופן מול יצרנית השבבים אנבידיה ומול חברת MP Materials, הפועלת בתחום המינרלים הקריטיים, כל בין היתר לפי רויטרס.