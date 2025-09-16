ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ "צועדים אל תהום מדיני וכלכלי": פורום העסקים מגיב לנאום ספרטה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פורום העסקים

"צועדים אל תהום מדיני וכלכלי": פורום העסקים מגיב לנאום ספרטה של נתניהו

לדברי פורום העסקים, "מדיניות הממשלה בראשות בנימין נתניהו מובילה את מדינת ישראל לשפל כלכלי ומדיני מסוכן וחסר תקדים. כאן זה לא ספרטה. החזון כפי שהוצג יקשה עלינו לשרוד בעולם גלובלי מתפתח" • "על הממשלה לקדם בדחיפות את סיום המלחמה"

שירות גלובס 09:22
ליאורה עופר, הראל ויזל וישי דוידי. חברי פורום העסקים / צילום: ענבל מרמרי, דימה טליאנסקי, איל יצהר
ליאורה עופר, הראל ויזל וישי דוידי. חברי פורום העסקים / צילום: ענבל מרמרי, דימה טליאנסקי, איל יצהר

פורום העסקים, המורכב מכ-200 ראשי המשק, פרסם הבוקר (ג') תגובה ל"נאום ספרטה" של ראש הממשלה בנימין נתניהו. לדברי הפורום, "מדיניות הממשלה בראשות בנימין נתניהו מובילה את מדינת ישראל לשפל כלכלי ומדיני מסוכן וחסר תקדים. כאן זה לא ספרטה. החזון הזה כפי שהוצג יקשה עלינו לשרוד בעולם גלובלי מתפתח".

"נחזור לתקופת האבן": הבכירים מנתחים את נאומו החריג של נתניהו, ומי פחות נבהל?
פרשנות | נתניהו הפך את "כפסע מניצחון" לתחזית מבהילה
נתניהו קרא להסתגל לאוטרקיה. מה זה אומר?

"הכלכלה הישראלית מראה חוסן ועמידות יוצאים מן הכלל, זאת למרות האתגרים הביטחוניים והמדיניים - אך לא לעולם חוסן", נכתב בהודעת פורום העסקים. "ממשלת ישראל חייבת לשנות כיוון באופן מיידי לטובת כלל אזרחי ישראל.

"על הממשלה לקדם בדחיפות את סיום המלחמה הארוכה בתולדות ישראל, שחרור כלל החטופים, הכרזה על ועדת חקירה ממלכתית וקביעת תאריך בחירות בטווח זמן המיידי.

"ראש הממשלה - אנחנו צועדים בביטחה אלי תהום מדיני, כלכלי וחברתי שיסכן את קיומינו בארץ ישראל - עליך לעצור זאת!".

פורום העסקים כולל כאמור כ-200 מהעסקים הגדולים ביותר בישראל, ביניהם חלק מהשמות הגדולים ביותר במגזר הפרטי: הראל ויזל, בעלי ומנכ"ל קבוצת פוקס; ליאורה עופר, יו"ר ובעלי מליסרון; חי גאליס ואיתן בן זאב, מנכ"ל ויו"ר ביג מרכזי קניות; שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר ויו"ר בריל; דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי; דוד פתאל, בעלים ומייסד רשת מלונות פתאל; חיים גבריאלי, יו"ר תנובה; ובכירים רבים נוספים.