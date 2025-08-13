ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
סאפיינס

פורמולה תרשום רווח ענק: מוכרת את סאפיינס לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר

סאפיינס, ספקית פתרונות הטכנולוגיה לתחום הביטוח המנוהלת ע"י רוני על-דור נרכשת ע"י קרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית Advent בעסקה של 2.5 מיליארד דולר

שירי חביב ולדהורן 08:34
רוני על דור מנכל ונשיא חברת סאפיינס / צילום: גל חרמוני
רוני על דור מנכל ונשיא חברת סאפיינס / צילום: גל חרמוני

ספקית פתרונות הטכנולוגיה לתחום הביטוח סאפיינס נרכשת על-ידי קרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית Advent בעסקה של 2.5 מיליארד דולר. מחיר המניה בעסקה הוא 43.5 דולר, ומשקף פרמיה של 64% למחיר הנעילה של סאפיינס בשבוע שעבר (לפני שפורסמו דיווחים על עסקה שמתגבשת) ושל 47.5% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק. מדובר במחיר מניה שסאפיינס לא הגיעה אליו בשנים האחרונות.

סאפיינס נסחרת בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב ושווי השוק שלה הוא 1.65 מיליארד דולר, אחרי ירידה של 12% במחיר המניה בשנה האחרונה. החברה מנוהלת על-ידי רוני על-דור.

המגעים למכירת החברה מגיעים לאחר שבשנה האחרונה, האיצה פורמולה, בניהולו של גיא ברנשטיין, את המהלך, אותו היא החלה לבחון כבר לפני שנתיים. אם החברה תגיע להסכם, הרי שהיא צפויה לרשום רווח משמעותי, שכן שווי החזקותיה (43.5%) של סאפיינס בספרי פורמולה עומד על כ-257 מיליון דולר בלבד, בעוד שווי החזקתה הנגזר מהעסקה המסתמנת מעל כמיליארד דולר.

