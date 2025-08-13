ספקית פתרונות הטכנולוגיה לתחום הביטוח סאפיינס נרכשת על-ידי קרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית Advent בעסקה של 2.5 מיליארד דולר. מחיר המניה בעסקה הוא 43.5 דולר, ומשקף פרמיה של 64% למחיר הנעילה של סאפיינס בשבוע שעבר (לפני שפורסמו דיווחים על עסקה שמתגבשת) ושל 47.5% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק. מדובר במחיר מניה שסאפיינס לא הגיעה אליו בשנים האחרונות.

סאפיינס נסחרת בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב ושווי השוק שלה הוא 1.65 מיליארד דולר, אחרי ירידה של 12% במחיר המניה בשנה האחרונה. החברה מנוהלת על-ידי רוני על-דור.

המגעים למכירת החברה מגיעים לאחר שבשנה האחרונה, האיצה פורמולה, בניהולו של גיא ברנשטיין, את המהלך, אותו היא החלה לבחון כבר לפני שנתיים. אם החברה תגיע להסכם, הרי שהיא צפויה לרשום רווח משמעותי, שכן שווי החזקותיה (43.5%) של סאפיינס בספרי פורמולה עומד על כ-257 מיליון דולר בלבד, בעוד שווי החזקתה הנגזר מהעסקה המסתמנת מעל כמיליארד דולר.

