בשנים האחרונות, שני בכירים בקבוצת הטכנולוגיה פורמולה מערכות מתברגים באופן קבוע בצמרת שכר הבכירים בבורסה בתל אביב: גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה והחברה הבת מג'יק, ומוטי גוטמן, מנכ"ל החברה הבת מטריקס.

כך למשל ב-2024 עלות שכרו של ברנשטיין הגיעה ל-10.6 מיליון דולר (כ-39 מיליון שקל), בעיקר בזכות בונוסים ותגמולים הוניים, וזכאותו לרווח בגובה 3.3% מהרווח הנקי של פורמולה. גוטמן נהנה ב-2024 משכר בעלות של 23.7 מיליון שקל (ובסה"כ צבר תגמולים של 115 מיליון שקל בשנים 2014-2024).

רוני על-דור, מנכ"ל סאפיינס מקבוצת פורמולה, "התחמק" עד היום מכניסה לרשימות האלה משום שסאפיינס לא רשומה לא כחברה ישראלית ולא כאמריקאית, ולכן לא מחויבת לפי חוק לדווח על שכר הבכירים בה ברמה הפרסונלית. עם זאת, כעת, כשסאפיינס

נרכשת על-ידי קרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית אדוונט בעסקה של 2.5 מיליארד דולר - הוא הופך אותו לאחד השכירים העשירים במשק ולשלישי מבין מנהלי פורמולה שהופך לבעל הון עצום.

פורמולה - המרוויחה הגדולה

לפי הדוח המורחב האחרון של סאפיינס, על-דור (מנכ"ל סאפיינס מאז 2005) מחזיק נכון לחודש מרץ ב-2.5% ממניות החברה. המשמעות היא שהתמורה שהוא יקבל בעסקת המכירה לאדוונט מגיעה לכ-60 מיליון דולר (כ-200 מיליון שקל). עם זאת, לפי דיווחים ל-SEC מהחודשים האחרונים, על-דור מכר חלק מהמניות שבידיו לאחרונה בכמה עסקאות במסגרת תוכנית למכירה עיוורת של מניות, בתמורה לכ-11 מיליון דולר, כך שמספר המניות שהיו בידיו ירד מעט מאז הדיווח במרץ.

המרוויחה הגדולה מהעסקה היא בעלת השליטה פורמולה מערכות, בניהולו של גיא ברנשטיין, שמחזיקה ב-43.5% ממניות החברה. שווי המניות האלה בעסקה מגיע לכ-1.06 מיליארד דולר, אך פורמולה ציינה בדיווח שהיא תישאר בעלת מניות מיעוט בסאפיינס גם לאחר המכירה, אך לא ציינה בכמה מניות היא תחזיק. פורמולה הודיעה גם שהיא צפויה לרשום רווח הון של 775 מיליון דולר לפני מס בדוחותיה ל-2025. לפי הדיווח, אדוונט ארגנה התחייבות מימון לחוב והון לצורך מימון העסקה, בסך מצטבר של 1.3 מיליארד דולר.

ברנשטיין, המוביל את פורמולה כמנכ"ל מאז 2008, מחזיק ב-11.7% מהמניות, בשווי נוכחי של קרוב ל-800 מיליון שקל. בתוספת תגמולים במומן ודיבידנד שקיבל בשנים האחרונות, מוערך ההון שיצר לעצמו בפורמולה בכמיליארד שקל.

במטריקס, שנסחרת בתל אביב בשווי של 7.2 מיליארד שקל, המנכ"ל הוותיק מוטי גוטמן (מאז 2002) מחזיק 0.35% מהמניות בשווי נוכחי של 25.9 מיליון שקל. נזכיר שפורמולה מקדמת מיזוג בין שתי החברות הבנות, מטריקס ומג'יק , בעסקת מניות שתייצר חברת ענק בשוק ה-IT. במסגרת העסקה הזו, מטריקס תרכוש את מג'יק במיזוג משולש הופכי כשהתמורה במניות תהיה ביחס החלפה של 68.9% למטריקס ו-31.1% למג'יק.

בניגוד למטריקס, בסאפיינס אין כיום גופים מוסדיים שהם בעלי עניין. לפי נתוני חברת סמארטבול, שפיתחה מערכת לניתוח שוק ההון, בין המוסדיים הישראלים שיש להם החזקה במניות סאפיינס נמצאים הראל, מנורה, כלל ומגדל.