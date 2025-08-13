אלביט מציגה: צבר הזמנות בגובה בלתי נתפס ועסקת ענק באירופה

המתיחות הגאו-פוליטית והביטחונית מסביב לעולם ממשיכה לתרום לתוצאות של אלביט מערכות , שרשמה במהלך הרבעון השני של 2025 צבר שיא של 23.8 מיליארד דולר. במקביל דיווחה החברה על עסקת ענק בהיקף של שיותר מ-1.6 מיליארד דולר ממדינה באירופה.

את הרבעון השני סיימה אלביט עם הכנסות של כ-1.97 מיליארד דולר, עלייה של כ-21% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה דיווחה החברה על רווח נקי מתואם (Non-GAAP) של כ-151 מיליון דולר (3.23 למניה), זינוק של כ-63% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

אך כאמור אולי הנתון הבולט ביותר הוא צבר ההזמנות של אלביט, אשר המשיך לגדול במהלך הרבעון ועמד על כ-23.8 מיליארד דולר, עלייה של כ-700 מיליון דולר ביחס לרבעון הקודם. על-פי ההחברה, כ-68% מצבר ההזמנות מיוחס להזמנות מחו"ל, וכמחציתו (46%) מתוכנן להתבצע במהלך 2025 ו-2026.

בצל הימשכות מלחמת "חרבות ברזל", חלקה של ישראל מכלל ההכנסות של אלביט המשיך לצמוח ועמד במהלך הרבעון על כ-34% (כ-670.5 מיליון דולר), גבוה בהרבה מהנתון שנרשם אשתקד (27.3%), אך נמוך במעט מזה שדווח ברבעון הקודם (34.7%).

"ממשיכה את המומנטום החיובי"

"אלביט מערכות ממשיכה את המומנטום החיובי, על רקע הביקושים המתמשכים לטכנולוגיות ולפתרונות המוכחים של החברה. האסטרטגיה לטווח ארוך וההשקעות שביצעה החברה ממצבות את החברה להמשך צמיחה עתידית", מסר בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות.

לדבריו, "הנוכחות האיתנה של אלביט מערכות באירופה, שנבנתה באמצעות חברות-בנות, תשתיות ייצור ושיתופי-פעולה אסטרטגיים, מהווה את הבסיס לזכייה בחוזים משמעותיים אשר מחזקים את הקשר של החברה עם לקוחותיה. עובדיה המסורים של החברה בארץ ובעולם ממשיכים להוות את הכוח המניע מאחורי ההצלחות הללו".

עסקת ענק באירופה

לצד פרסום הדוחות הודיעה אלביט כי זכתה בחוזה של 1.63 מיליארד דולר עבור אספקה של מגוון פתרונות הגנה למדינה באירופה. יישום החוזה צפוי להימשך על פני תקופה של 5 שנים.

החוזה כולל מערכות של רקטות ארטילריות מדויקות לטווח הארוך ומגוון רחב של מערכות קרב אוויריות בלתי מאוישות למודיעין ולתקיפה, בטווחים מבצעיים וטקטיים, כולל רחפנים אישיים.

לצד זאת, תספק אלביט גם יכולות מודיעין (ISTAR) מתקדמות, לרבות מערכות COMINT, SIGINT ולוחמה אלקטרונית. בנוסף, יסופקו מערכות לאיסוף ועיבוד מודיעין, מערכות אלקטרו-אופטיות (E/O) מתקדמות, מערכות ראיית לילה, שדרוגים לרכבי קרב ומערכות הגנה. בנוסף, אלביט מערכות תספק פתרון כולל לדיגיטיזציה צבאית ותקשורת לשדה הקרב, המבוסס על הדור האחרון של תוכנה וציוד תקשורת מתקדם.

העסקה החדשה היא גבוהה בקנה-מידה היסטורי: בראש ובראשונה עומדת מכירת חץ 3 של התעשייה האווירית לגרמניה ב-2023 תמורת כ-3.5 מיליארד דולר. בסוף יוני זכתה רפאל במכרז של משרד ההגנה הרומני לרכישת מערכת הגנה אווירית לטווחים קצרים וקצרים במיוחד (V/SHORAD). המכרז מוערך בסכום גדול במיוחד של כ-1.9 מיליארד אירו (כ-2.2 מיליארד דולר), ועם החתימה הסופית יתמקדם במקום השני.

בטרם מכירת חץ 3, מכירת השיא הייתה של מערכות ברק 8 (MRSAM) מתוצרת התעשייה האווירית להודו באפריל 2017, תמורת כ-1.6 מיליארד דולר. כחודש לאחר מכן, נמכרו טילי ברק 8 בווריאנט הימי תמורת כ-630 מיליון דולר נוספים.

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, מסר: "חוזה זה משקף את הביקוש הגבוה לטכנולוגיות המתקדמות של אלביט מערכות באירופה, וממחיש את היכולת שלנו לספק פתרונות משולבים ורב-ממדיים המותאמים לצורכי כוחות הביטחון המודרניים.

"פורטפוליו הפתרונות המקיף של אלביט מערכות הוכיח את עצמו בשדה הקרב וזוכה להערכה רבה מצד המשתמשים בו, ואנו גאים לתמוך במדינה אירופית בחיזוק ביטחונה הלאומי במסגרת שותפות אסטרטגית זו. הסכם זה כולל גם שיתוף-פעולה תעשייתי שמטרתו לחזק את היכולות התעשייתיות הלאומיות של הרוכש בתחומים המוזכרים".