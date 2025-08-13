הרווח הנקי של לאומי , בניהולו של חנן פרידמן, עלה ב-15% בתוך שנה והסתכם ב-2.6 מיליארד שקל ברבעון השני. הבנק מפרסם הבוקר (ד') את התוצאות הכספיות לרבעון השני ולאחר שהמפקח על הבנקים, דני חחיאשווילי, אישר בתחילת השבוע לבנקים להגדיל חד-פעמית את חלוקת הדיבידנד ל-50%, דירקטוריון לאומי החליט על חלוקת מחצית מהרווח הנקי לבעלי המניות. סכום של 979 מיליון שקל יחולק במזומן ועוד 326 מיליון שקל ברכישה עצמית של מניות. בסה"כ יחלק הבנק כ-1.3 מיליארד שקל כדיבידנד.

התשואה על ההון שהציג הבנק עמדה על 16.2% ברבעון השני, שיפור מול 15.9% ברבעון המקביל אשתקד. עם זאת, נרשם גידול בהוצאות להפסדי אשראי. הוצאות אלה הסתכמו ברבעון ב-223 מיליון שקל, למול הכנסה של 18 מיליון שקל בסעיף זה ברבעון המקביל אשתקד. בלאומי ציינו עוד כי שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור עמד על 0.19% ברבעון, מול הכנסה בסעיף זה בשיעור קל ברבעון המקביל אשתקד.

בבנק לאומי ציינו כי במחצית הראשונה הפעילות הכלכלית במשק המקומי המשיכה להתרחב. התוצר צמח בקצב שנתי נאה בהובלת ההשקעות בבנייה, הייצוא והצריכה הפרטית השוטפת של משקי הבית. במבט קדימה, הפעילות הכלכלית צפויה להמשיך ולהתאושש במחצית השנייה של שנת ,2025 כאשר קצב ההתרחבות יהיה תלוי, בין היתר, בהתפתחויות הביטחוניות והגיאופוליטיות .

על אף השיפור במצב הכלכלי, צוין בדוחות הבנק, "אומדן ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי, ממשיך לשקף את חוסר הוודאות הביטחונית והכלכלית וכן שמרנות באינדיקטורים המאקרו כלכליים והפרמטרים המשמשים להנחות במודל ניבוי שיעורי כשל עתידיים של לקוחות".

הרחבה מיד