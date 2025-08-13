בנק הפועלים בניהולו של ידין ענתבי רשם עלייה של 14% בשורת הרווח הנקי, אשר הסתכם ב-2.5 מיליארד שקל ברבעון השני. בדומה למהלכי הבנקים האחרים שדיווחו עד כה (לאומי והבינלאומי), גם הפועלים יחלק מחצית מהרווח הנקי כדיבידנד - 1.27 מיליארד שקל. התשואה על ההון שרשם הבנק היתה גבוהה, כנהוג כיום במערכת הבנקאית בארץ, והיא עמדה על 16.7%, שיפור למול 16.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

בבנק ציינו כי העלייה ברווח הנקי ביחס לרבעון המקביל נבעה בעיקרה מגידול בהכנסות על רקע הצמיחה בהיקפי הפעילות של הבנק. זאת על אף שברבעון שחלף נרשמה הוצאה להפסדי אשראי על סך של 302 מיליון שקל, לעומת הכנסה מהפסדי אשראי בסכום של 49 מיליון שקל שנרשמה ברבעון המקביל. עוד נמסר מבנק הפועלים כי עיקרה הסיבה להוצאה בהפסדי אשראי ברבעון השני היתה "הגדלת ההפרשה הקבוצתית בהתאם לצמיחת תיק האשראי ובשים לב לחוסר הוודאות בסביבה הכלכלית עקב השפעות המלחמה". שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד על 0.26% מול הכנסה מתונה כאמור ברבעון המקביל אשתקד.

ברבעון שחלף צמח תיק האשראי של הבנק בשיעור של 3%. בכך הוא מסכם לדברי הפועלים צמיחה משמעותית בתיק האשראי בשיעור של 5.8% במחצית הראשונה. זו "צמיחה מגוונת המתבטאת בכלל מגזרי הפעילות, תוך איזון בין מרכיבי סיכון, צמיחה ורווחיות, והמשך הצגת מדדי איכות אשראי טובים", נמסר מהבנק. יחס היעילות של הפועלים עמד על 32.8% בסיכום הרבעון שחלף. זהו שיפור ביחס לנתון של הרבעון המקביל, אז עמד הנתון על 36.7%. אך עדיין גבוה (פחות יעיל) מהנתון שהציג לאומי הבוקר שעמד על 26.9%.

ההכנסות מריבית (נטו) של הבנק עמדו על 4.8 מיליארד שקל ברבעון השני, עלייה חדה של 9.3% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. סך הרווח המימוני (נטו) של הבנק שכולל גם הכנסות מימון שאינן מריבית, זינק ב-12.5% ל-5.3 מיליארד שקל ברבעון השני. הצמיחה נבעה בין היתר מצמיחה בפעילות שהובילה לגידול ביתרות האשראי הממוצעות, לצד גידול בהכנסות הריבית שרשם הבנק שקוזזו בחלקן בשל ירידה במרווחי האשראי. האשראי לציבור (נטו) שהעמיד הבנק עמד על 469 מיליארד שקל בתום המחצית הראשונה עלייה של 13% בתוך שנה.

תחום כרטיסי אשראי סידר לבנק הפועלים צמיחה נאה בהכנסה מעמלות ברבעון שחלף. הבנק גבה עמלות בסך של 1.15 מיליארד שקל מלקוחותיו ברבעון השני, עלייה של 12% ביחס למקבילו. העלייה נבעה בין היתר מגידול בעמלות כרטיסי אשראי (שנבע בעיקרו מהכנסות חד פעמיות שהתקבלו מארגוני כרטיסי האשראי הבינלאומיים), וקוזזה מירידה בעמלות טיפול באשראי. ואכן הכנסות הבנק מכרטיסי אשראי (נטו) זינקו ב-54% ל-229 מיליון שקל ברבעון השני. הפעילות בניירות ערך צמחה גם כן ב-10% לעמלות בהיקף של 210 מיליון שקל.