רגע לפני העברת השליטה: פסק הדין שהרס לישרכארט את הדוחות

פסק הדין הדרמטי שניתן לפני שבוע על-ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בנוגע לחברות כרטיסי האשראי, מתורגם להפסד ברבעון השני שרושמת חברת ישראכרט . חברת כרטיסי האשראי בניהולו של רן עוז, שעברה בחודש שעבר לשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה, הפרישה סכום של 290 מיליון שקל כחלק מיישום פסק הדין, בגין שומות מע"מ שהוצאו לה על עמלות של עסקאות הציבור בחו"ל בכרטיסיה. כמו כן רשמה עוד הוצאת מס של 15 מיליון שקל, על הסכם שומות עם מס הכנסה מתחילת העשור.

מדובר בפסק הדין שעסק בחיוב מע"מ (כיום 18%) בגין עמלות צולבות שמשלם הציבור על חלק מהעסקאות שלו בחו"ל, לצד מע"מ על עמלות המרת מטבע חוץ. זהו נושא שמצוי בהליכים משפטיים כבר קרוב לעשור. ביום רביעי שעבר התקבל פסק דין שלמעשה קיבל חלק מהערעור שהגישו חברות כרטיסי האשראי בארץ: ישראכרט, כאל, מקס ואמריקן אקספרס (חברת פרימיום). פסק הדין גם דחה חלק אחר מהטענות וקבע כי מנהל אגף מס ערך מוסף יוציא שומות מתוקנות למערערות.

ההערכה הייתה שגם לאחר הפרשות של כ-700 מיליון שקל שכבר הופרשו על-פי ההערכות בשנים קודמות על-ידי כלל חברות האשראי בגין חיובי המע"מ בחו"ל, יגדל סך ההפרשות כעת לסכום של כ-1.25 מיליארד שקל בעבר ובעתיד.

ההפרשה הנוכחית הובילה את ישראכרט להציג הפסד של 150 מיליון שקל ברבעון השני, למול רווח נקי של 68 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. אם מנטרלים את השלכות פסק הדין, הרווח הנקי ברבעון השני גדל ל-88 מיליון שקל, עלייה של כ-29% מהרבעון המקביל אשתקד.

רן עוז: הכפלנו את תיק האשראי

באשר לתוצאות עצמן, ישראכרט ממשיכה ליישם את האסטרטגיה שמוביל המנכ"ל עוז מזה שלוש וחצי שנים, אשר עיקרה התרחבות במתן אשראי. "התחלנו עם תיק אשראי בהיקף של פחות מ-5 מיליארד שקל, כיום הוא עומד על כ-11 מיליארד שקל", הסביר עוז בשיחה עם גלובס. התיק צמח בשיעור של 12% ביחס לסוף שנת 2024.

ההכנסות ברבעון גדלו בכ-7% ל-859 מיליון שקל, כאשר הצמיחה בהכנסות מיוחסת הן לפעילות בכרטיסי אשראי והן להכנסות ריבית, נטו מתיק האשראי. מתוכן, ההכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי ברבעון עלו בכ-8% ל-606 מיליון שקל, צמיחה שנבעה בעיקר מגידול במחזורי העסקאות בכרטיסי אשראי המונפקים של החברה, בגין מחזורי תיירות יוצאות, וכללה השפעות מתונות של מבצע "עם כלביא" שהתרחש בשבועיים האחרונים ברבעון.

ההכנסות מריבית נטו צמחו בכ-3% ל-244 מיליון שקל, זאת כתוצאה מהגידול בהיקפי תיקי האשראי הפרטי והעסקי. מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי גדל לכ-61 מיליארד שקל, עלייה של כ-5% מהרבעון המקביל אשתקד, גם כן, למרות המבצע הצבאי שהקטין מאוד את הפעילות.

למרות הצמיחה בתיק האשראי, ישראכרט הצליחה להציג שיפור בהוצאות להפסדי אשראי. אלה קטנו מ-77 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד ל-39 מיליון שקל ברבעון שחלף.

עוז מסביר כי "המחיקות יורדות משמעותית, כתוצאה מהשיפור בחיתום, ניטור וגבייה של האשראי. זה הוביל לכך שהמחיקות במספרם האבסולוטי והנומינלי פחתו. אנחנו יורדים בנתון הזה בקצב יפה".

הסיבה, לדבריו, היא ש"בשנה וחצי האחרונות הידקנו את המודלים ושיפרנו אותם. המשמעות הייתה שאנחנו מאשרים שיעור יותר נמוך מהבקשות לאשראי. אנחנו מוודאים שאנחנו לוקחים את פרופיל הסיכון המתאים, כשעושים את זה נכון לאורך זמן".