איש העסקים אהרון פרנקל ממשיך לרכוש מניות בתמר פטרוליום מחברת הביטוח מנורה מבטחים. לגלובס נודע כי לאחר שרכש אתמול 9% ממניות החברה תמורת כ-320 מיליון שקל, פרנקל רכש היום (ה') מחוץ לבורסה עוד 1.5% ממניות תמר פטרוליום מידי מנורה מבטחים באותו מחיר של אתמול, 40 שקלים למניה ובסכום כולל של 52 מיליון שקל.

יחד עם הרכישה אתמול, פרנקל ביצע רכישת מניות של 10.5% ממניות תמר פטרוליום מידי מנורה מבטחים (מתוך 11.5% שמנורה החזיקה עד כה בחברה) בסכום כולל של 371 מיליון שקל ביומיים. בכך יעלה פרנקל להחזקה של 17.5% ממניות תמר פטרוליום בשווי של 612 מיליון שקל.

במקביל, פרנקל נתן לחברת סוקאר מאזרבייג'אן, אלה שהוא הביא מלכתחילה לחברה, אופציה לחודשיים לרכוש ממנו חצי מהמניות שרכש, באותו מחיר. אם אכן סוקאר תממש את האופציה היא תעלה להחזקה בתמר פטרוליום של כ-23.1% ממניות תמר, ופרנקל יחזיק ב-12.3% ממניות החברה.

לאחר הרכישות הללו, המחזיקים הגדולים בתמר פטרוליום נכון לעכשיו הם אלי עזור עם 24.9% ממניות החברה, סוקאר עם 17.9%, אהרון פרנקל עם 17.5% ומוטי בן משה עם 6.95%.

המהלך שמסמן התקרבות בין ישראל לאזרבייג'ן

המהלך של פרנקל מעניין במיוחד שכן רק בתחילת השנה פרנקל ביצע מהלך הפוך. הוא מכר חלק מהחזקותיו בחברה כחלק ממכירת חצי מהחזקותיו במאגר תמר כולו (10%), לחברת סוקאר מאזרבייג'ן, תמורת 1.25 מיליארד שקל, עסקה שנחשפה בגלובס בתחילת השנה.

מהלך המכירה לסוקאר הושלם בחודש יוני, אחרי שקיבל את אישור מועצת הנפט ורשות התחרות. העסקאות הללו מגיעות אחרי שמניית תמר פטרוליום זינקה מתחילת השנה ב-73%.

מאגר תמר ממוקם בים התיכון 90 ק"מ מערבית לחיפה, התגלה בשנת 2009 וההפקה ממנו החלה בראשית 2013. כושר ההפקה הנוכחי של המאגר עומד על 10.3 BCM בשנה ויתרות הגז בו נאמדות ב-291.5 BCM. השותפים במאגר, לצד פרנקל, תמר פטרוליום, מובאדלה (11%) ושברון (25%), הן ישראמקו (28.75%) ודור גז.

סוקאר היא חברת אנרגיה ממשלתית המנהלת את תעשיית הנפט והגז של אזרבייג'ן ומשרדיה ממוקמים בבירת המדינה, באקו. למהלך יש נדבך גאופוליטי שמסמן למעשה התקרבות בין אזרבייג'ן לישראל.

את הפוזיציה הישירה במאגר הגז בנה פרנקל באמצעות עסקת אופציה מול מובאדלה פטרוליום, שבבעלות ממשלת אבו דאבי, אותה מימש בדצמבר 2022, וכן ברכישה מידי חברת הביטוח הראל וקרן תש"י בסוף ספטמבר אשתקד. בעסקה האחרונה שביצע פרנקל, הוא שילם לפני כמה חודשים כ-280 מיליון דולר (מעל למיליארד שקל) עבור 3.5% מהזכויות במאגר שרכש מידי קרן תש"י.