מספר שבועות אחרי שהשוק צהל משמחה על כך שטראמפ אישר לג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה , לחזור ולמכור שבבי בינה מלאכותית משונמכים לסין, התברר שלא הכל ורוד. הנשיא הטיל על אנבידיה והמתחרה AMD מעין מס ייחודי על מכירותיהן בסין, בסך של 15%. קשה שלא לראות בהצהרת אנבידיה מאחר הצהריים (חמישי) כי תשקיע 5 מיליארד דולר באינטל (כ-4% ממניות החברה) מעין מס נוסף מבית היוצר של הנשיא טראמפ.

כשמחברים את כל הנקודות מהחודשים האחרונים: השקעה של 2 מיליארד דולר מסופטבנק, שותפה אחרת של טראמפ בפרויקט בניית חוות השרתים האמריקאי הגדול "סטארגייט", ועוד הזרמת הון ממשלתית של 5.7 מיליארד דולר תמורת 10% מהמניות, מבינים שהבית הלבן מרחף גם מעל העסקה הזו. טראמפ היה רוצה לראות תעשיית שבבים כלל־אמריקאית משגשגת, ובמקום שבו אינטל הולכת לאיבוד - TSMC הטייוואנית, שהיא כיום גם מפעל השבבים הרשמי של אנבידיה - זוכה.

תוכנה של העסקה בין אינטל לאנבידיה - שיתוף פעולה לכאורה בפיתוח שבבי ליבה מרכזיים ומכירתם בתוך שרתי אנבידיה - לא נשמע מהותי. גם באינטל ובאנבידיה מבינים שהכסף הגדול לא נמצא במעבדי ליבה לשרתים, ובלאו הכי AMD מאתגרת את שתיהם בשוק הזעיר הזה. חשובה יותר הזרמת ההון הגדולה לאינטל - 5 מיליארד דולר מאנבידיה, וקרוב לסכום כולל של 13 מיליארד דולר שהוזרמו אליה בחודשים האחרונים ממגוון משקיעים, דבר שיאפשר לה להמנע מהמשך פיטורים ומכירה בחסר של נכסים.

חדשות טובות גם למובילאיי

"המהלך מסמן שוב שאינטל גדולה מכדי ליפול", אומר אוראל לוי, ממייסדי קרן הגידור ANEK קפיטל. חברות שבעבר ראו את אינטל כאיום כמו אנבידיה ו-ARM, זרוע השבבים של סופטבנק, עשויות להיות חבל ההצלה כעת. מדובר בחבל הצלה פיננסי, שכן אנבידיה לא מעונינת בפס הייצור של אינטל כפי שהוא בנוי היום - אחרת, היה מדובר בהסכם ספק-לקוח שהיה מרשים יותר את בעלי המניות. הסכמה של אנבידיה לייצר במפעליה של אינטל הייתה מהווה מכה ל-TSMC ומשב רוח רענן, שמא אינטל הצליחה במשימתה לעבור שינוי ארגוני ותרבותי הגון, ולהפוך ליצרנית השבבים הרשמית של המערב. הדבר, כאמור, לא קרה, והמשקיעים מקווים שבהמשך הדרך הדבר יקרה - במידה שאנבידיה תראה לנכון להטמיע באינטל תהליכי פיתוח בריאים.

מדובר גם בחדשות טובות לחברות הפורטפוליו של אינטל, ובראשן מובילאיי - אומר לוי. "הסכין שהיתה מונחת על צווארה של החברה, שמא אינטל תמכור את המניות כדי להימנע מפשיטת רגל, נעלמה לתקופה הקרובה", אומר לוי. ולבסוף, המתחרה של אינטל, TSMC, אמורה להיות המפסידה הגדולה מהעסקה - אלא שכל עוד השתיים מפתחות יחד, אך לא מייצרות יחד, פרנסי החברה מטיוואן יכולים להמשיך לישון בשקט. הרי אנבידיה ואינטל מייצרות שתיהן את השבבים המתקדמים שלהם בחברה הטייוואנית. עם זאת, שותפות כזו עשויה לעורר דאגה אם תתפתח לכיוונים נוספים, ועל כן מניית TSMC יורדת כעת ב-2%.