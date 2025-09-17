עוד הנפקה ישראלית: נבן צפויה להגיש תשקיף למסחר בניו יורק

חברת התיירות העסקית האמריקאית נבן (Navan), שנוסדה בידי ישראלים, צפויה להגיש תשקיף גלוי (S-1) למסחר בבורסה בניו יורק כבר בימים הקרובים, במה שנראה כמו גל ההנפקות הישראלי הגדול ביותר בוול סטריט מאז 2021.

נבן נחשבת כבר שנים למועמדת ליציאה להנפקה, אך היא ממתינה על המדוכה כדי לקבל שווי הולם, לאחר שבעבר כבר הוערכה ב-12 מיליארד דולר. לפי הערכת גלובס, החברה תנסה לגייס לפי שווי של 7-8 מיליארד דולר במהלך ההנפקה, אליה היא מקווה לצאת כבר בשבועות הקרובים. כפי שפרסמנו בגלובס, גם המתחרה הספרדית Travelperk, שגם היא הוקמה על ידי יזמים ישראלים, פועלת להגשת תשקיף בקרוב.

נבן (ששינתה את שמה מ"טריפאקשנס") הוקמה בידי היזמים הישראלים אריאל כהן, אילן טוויג, אורן דוד ונינה הרולד. בין המשקיעים הישראלים בה ניתן למצוא את אורן זאב, באמצעות זאב ונצ'רס, ודובי פרנסס באמצעות גרופ 11. המשקיעים הגדולים בחברה הם קרנות הענק אנדריסן הורוביץ, לייטספיד, קוטו, גרינאוקס ו-01 אדבייזורס. החברה הוקמה לפני עשור, היא מנוהלת מפאלו אלטו, אך מחזיקה מרכז פיתוח של כ-50 עובדים במגדל תוהא בתל אביב, העוסקים בפיתוח כמה מוצרים מרכזיים בחברה. סך הכל מועסקים בחברה קרוב ל-3,000 עובדים, כך שמשקלם של העובדים הישראלים בחברה הוא נמוך למדי.

החברה הרביעית בגל ההנפקות

במבט רחב, נבן היא החברה הרביעית שפועלת ליציאה למסחר בניו יורק במסגרת גל ההנפקות הנוכחי, אחרי איטורו, ויה ולנדבאז - האחרונה הגישה את התשקיף שלה ביום שישי האחרון. כאמור, המתחרה מספרד, טראוולפרק (Travelperk), גם היא נוסדה על ידי ישראלי, שוקלת גם היא לצאת להנפקה לפי שווי המוערך בכ־3 מיליארד דולר. נבן וטארוולפרק עוסקות בתחום התיירות העסקית ומספקות למנהלי כספים ומשאבי אנוש בחברות מסחריות את האפשרות לפקח על תקציבי הנסיעות של עובדיהם - ולהקל עליהם להזמין טיסות, בתי מלון ומכוניות. בשל כך, הן נחשבות שחקניות בשוק הפינטק המתעורר, שניפק גם הוא כמה מההנפקות האחרונות - בהן חברות כמו צ'יים וקלרנה.

סבב הגיוס האחרון שנערך ב־2022 גילם לה שווי של 9.2 מיליארד דולר, כך על פי PitchBook, כך שייתכן כי החברה תאלץ להתפשר על שווי נמוך. כך גם קרה לצ'יים, שהונפקה הקיץ והתפשרה על שווי נמוך של 12 מיליארד דולר לאחר שבסבב גיוס פרטי קיבלה בעבר תג מחיר של 25 מיליארד. טריפאקשנס מגלגלת על פי ההערכה יותר מחצי מיליארד דולר בשנה - עלייה של כשליש ביחס לנתון המקביל אשתקד - על מכירת מערכת לניהול הוצאות נסיעה לחברות ענק.