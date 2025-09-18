חברת 89bio, שהוקמה בישראלי על-ידי יוצאי טבע וכיום פועלת בארה"ב עם מרכז פיתוח בישראל, צפויה להירכש על-ידי תאגיד רוש ב-2.4 מיליארד דולר מיידית, עם אופציה להכנסות נוספות עד סכום כולל לעסקה של 3.5 מיליארד דולר.

הסכום שיתקבל מיידית מהווה פרמיה של 79.5% על מחיר מניית החברה במסחרת בנאסד"ק אתמול (ד') בסגירה. זאת לאחר שמניית החברה דווקא נסחרה בירידות בחודש האחרון וגם בשנה האחרונה, ובסך-הכול איבדה 70% מערכה מאז שהונפקה בנובמבר 2019.

פספוס של טבע?

89bio הוקמה כאמור על-ידי יוצאי טבע, ביניהם ד"ר רם וייסבורד, בעבר סמנכ"ל אסטרטגיה בטבע; ומייקל היידן, המשמש כדירקטור בחברה. מנכ"ל 89bio הוא רוהן פאלקר, בעבר מנכ"ל חברת Avanir האמריקאית, שהביאה לשוק שתי תרופות ונמכרה ב-2015 ב-3.5 מיליארד דולר.

בתחילת דרכה גייסה כ-60 מיליון דולר, בהובלת אורבימד ישראל יחד עם אורבימד ארה"ב, בהשתתפות פונטיפקס, קרן Longitude האמריקאית וקרן RA CAPITAL האמריקאית. אלה צפויות להיות המרוויחות הגדולות מהעסקה, שנותנת כעת רוח גבית מאוד נחוצה לקרנות הון סיכון הפועלות בתחום הפארמה בישראל.

89bio הוקמה על בסיס נכס שהיה בידי טבע, כך שניתן לראות בכך פספוס של טבע, אך בפועל הוויתור היה הכרחי עבור טבע כדי להתמקד בתחומי הליבה שלה. טבע קיבלה 6 מיליון דולר עם פיצול החברה והתייחבות לעוד 135 מיליון דולר ותמלוגים במקרה של הצלחה. כנראה שיש לטבע בחברה זכויות נוספות.

ב-2019 החברה גייסה 84.8 מיליון דולר לפי שווי של 193 מיליון דולר אחרי הכסף.

תרקופה לכבד שומני

מוצר של החברה הוא תרופה לכבד שומני, מחלה שהיא חלק מהסינדרום המטבולי (מחלות לב, סוכרת והשמנה), אולם יכולה להופיע לפעמים גם אצל אנשים שאינם שמנים.

שוק הכבד השומני הוא אחד משוקי הענק בתחום הרפואה, והתרופה הראשונה שהושקה לתחום בשנה שעברה, לא אומצה בהתלהבות רבה על-ידי השוק. תרופות למניעת השמנה ממשפחת ה-GLP הודגמו כמשפרות את מצב הכבד השומני, אולם בכתבה שפרסמנו בנושא לאחרונה, העריכו מומחים כי יש מקום בשוק לתרופה ייעודית לכבד שומני, עבור מי שלא מתאימים לקחת את התרופות הללו, או בשילוב איתן.

התרופה המובילה של החברה נמצאת בשלב III של הניסויים הקליניים, כך שעדיין יש סיכון שהתרופה לא תצליח, אולם הגופשנקה שהיא מקבלת כעת מרוש מחזקת את ההערכה כי המוצר יכול לצלוח את הניסויים.

המוצר של 89bio פועל במנגנון ה-FGF21 הנחשב מאוד מבטיח בתחום ובעל השפעות אנטי-דלקתיות ואנטי-צלקתיות. למנגנון זה יש יישומים אפשריים נוספים, ורוש מסרה כי היא מתכננת לשלב את התרופה של 89bio יחד עם מוצרים אחרים שלה בתחום הקרדיו-מטבולי.

89bio עורכת ניסוי במוצר המוביל שלה גם בטיפול בטריגליצרידים גבוהים בדם, כאשר הניסוי הוא באנשים עם רמות גבוהות מאוד של טריגליצרידים, לפחות פי 3 מהרף הרצוי.