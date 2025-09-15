בסוף השבוע האחרון ספגו המניות של יצרניות חיסוני הקורונה פייזר, מודרנה וביונטק ירידה חדה בעקבות מידע שלפיו משרד הבריאות האמריקאי צפוי להציג דוח הקושר בין החיסונים למותם של 25 ילדים. לפי הפרסום ב"וושינגטון פוסט", שר הבריאות האמריקאי רוברט פ. קנדי, הידוע כספקן חיסונים, יציג את הדוח הזה במפגש הבא של הוועדה המייעצת של ה־CDC, הגוף הממליץ על מדיניות החיסונים במדינה.

קנדי פיטר לאחרונה את כל חברי הוועדה והחליף אותם בגורמים מטעמו, שחלקם מתנגדים ידועים לחיסוני הקורונה (ביניהם הישראלי פרופ' רצף לוי, מומחה לניהול תפעול מ־MIT).

עד היום לא פורסם מידע כזה, ולא הייתה עדות ברורה למוות של ילד אמריקאי כלשהו בעקבות נטילת החיסון. זאת אף שמיליוני ילדים התחסנו והיה ניטור קבוע של נתונים.

בעקבות הפרסום, מניות מודרנה וביונטק , שהחיסון נגד קורונה אחראי לרוב הכנסותיהן, ירדו בכ־7% כל אחת. מניית פייזר , שהחיסון הוא 8% מהכנסותיה, ירדה ב־4%.

פרויקט של מודרנה קוצץ

מודרנה רשמה ברבעון השני של 2025 הכנסות של 142 מיליון דולר, ירידה של 41% לעומת התקופה המקבילה ב־2024. 88 מיליון דולר הגיעו ממכירת חיסוני הקורונה בארה"ב. לחברה יש גם חיסון ל־RSV, אולם בינתיים ההכנסות ממנו זניחות.

מודרנה משקיעה מאות מיליוני דולרים ברבעון בפיתוח חיסונים מבוססי RNA למחלות זיהומיות שונות ובטיפולים לסרטן המפעילים את המערכת החיסונית. התחום הזה סומן כדבר הבא אחרי הצלחת חיסוני הקורונה, אולם כיום משרד הבריאות האמריקאי בראשות קנדי תוקף לא רק חיסונים אלא גם את כל תחום ה־RNA. רק לאחרונה הוא קיצץ מאות מיליוני דולרים בתקציבי מחקר, כולל פרויקט של מודרנה לפיתוח חיסון למגפה עתידית אפשרית של שפעת העופות.

מוצרי מודרנה עדיין עשויים להצליח, אך היא צפויה לקבל רוח נגדית מהממשל. החברה משיקה בימים אלה חיסון קורונה משופר, שאושר במשמרת של קנדי, והוא אמור להשיג אותן תוצאות עם פחות חומר פעיל, ולגרום פחות תופעות לוואי.

אולי כך תחזיר לעצמה החברה חלק מנתח השוק שאיבדה לטובת פייזר וביונטק. אלה דיווחו על גידול של 95% בהכנסות מהחיסון המשותף שלהן לקורונה ברבעון השני של 2025, לעומת התקופה המקבילה, בין היתר מהשוק האמריקאי.

ביונטק ופייזר עברו הלאה

ביונטק היא מקרה מעניין בהשוואה למודרנה משום שהיא דומה לה מאוד בתחומי ההתמחות ובשלב הפעילות, אבל היא אינה אמריקאית. בכל זאת הטרנד במניה דומה לזה של מודרנה. עם זאת, ביונטק כבר עברה מבחינתה הלאה והיא ממוקדת כיום ב־RNA לטיפול בסרטן. יש לה הסכם עם חברת BMS האמריקאית, שבמסגרתו קיבלה מקדמה של 1.5 מיליארד דולר ו־2 מיליארד דולר נוספים היא אמורה לקבל עד 2028, ללא תלות בביצועי התוכנית.

המבט של החברה הוא קדימה, מעבר לחיסון, ומאופיין באי־ודאות רבה מבחינת תוצאות הניסויים אך גם בכרית מזומנים שעשויה לרפד מכות אפשריות לאורך הדרך.

אצל פייזר חיסון הקורונה הופך בהדרגה לפחות משמעותי. החברה מפתחת בינתיים מוצרי RNA נוספים, חלקם בשיתוף פעולה עם ביונטק, אך הם אינם חלק עיקרי מצנרת המוצרים העתידיים שלה. מניית פייזר נמצאת בחודשים האחרונים במגמה של ירידות קלות, אולם הסערה שחוללה קבוצת משקיעים אקטיביסטים כשיצאה בביקורת חריפה נגד החברה ואיימה בהשתלטות, נראית רחוקה וכיסאו של המנכ"ל אלברט בורלא נראה יציב.

בורלא פרסם לאחרונה הודעה משעשעת, בתגובה לפעילות האנטי־חיסונית של קנדי, ובה כתב שדונלד טראמפ צריך לזכות בפרס נובל לשלום עבור תפקיד הממשל האמריקאי בתקופתו בפיתוח חיסוני הקורונה. אמירה זו נועדה כנראה להזכיר לטראמפ שהוא בכלל תמך בפיתוח החיסונים, ושהאג'נדה הבריאותית של קנדי אינה בהכרח האג'נדה שלו, ואולי גם להזכיר לו את החיבוק שיוכל לקבל מהמיינסטרים אם יהיה פרו־מדעי.

רפובליקנים נגד קנדי

לא רק בורלא מנסה לערער את תמיכתו של טראמפ בקנדי. באתר The Hill, העוקב אחרי הפוליטיקה האמריקאית, פורסם אחרי הדיווח ב"וושינגטון פוסט" שסנטורים רפובליקנים שולחים מסרים ברורים לטראמפ לגבי חוסר שביעות רצונם מפעילותו. על פי האתר, גורמים במפלגה הרפובליקנית קוראים לטראמפ לרסן את שר הבריאות שלו. הם עדיין אינם קוראים לפיטוריו, וגם לא טוענים שהם מצטערים שהצביעו בעד מינויו בפברואר, אולם הם בהחלט טוענים שהם "מאוד מודאגים".

בין היתר הם מודאגים מהקיצוצים בתחומים מדעיים מבטיחים כמו RNA, מהטיפול במגפת החצבת (קידם טיפול מיותר ואולי אף מסוכן בוויטמין A) ומהמסרים שלו לגבי ההשפעה של נטילת אקמול בהיריון על הנטייה לאוטיזם (מעולם לא הוכחה השפעה כזאת). ברמה הפרקטית ביותר, הם מתנגדים למדיניות חיסוני הקורונה שלו. קנדי דאג שהם יירשמו רק לבני 65 ויותר או לבעלי מחלות רקע, והשאיר בחוץ אנשים שעובדים או מתגוררים עם מבוגרים או חולים וכן נשים בהיריון. כמה מחקרים הראו שהן והעוברים בסיכון וחיסון יכול לעזור.

ד"ר ג'ון ברסנו, רופא וסנאטור מוויומינג, אמר שהוא חושש לזמינות של חיסונים גם למחלות קשות יותר תחת משרד הבריאות הנוכחי. קנדי הבטיח בשימוע בסנאט לפני מינויו לתפקיד כי "לא אקח את החיסונים ממי שרוצה אותם", אך כעת לא לגמרי ברור אם עמד במילתו.

בינתיים, נראה שטראמפ מגבה את קנדי, אבל הוא בהחלט עורר תשומת לב כשאמר לפני כשבוע: "צריך להיזהר כשאומרים שאנשים מסוימים לא צריכים להתחסן. יש חיסונים שאינם שנויים במחלוקת. הם פשוט עובדים, ובהם צריך להשתמש".

בשוק מצפים לפרישה

למרות הגיבוי מטראמפ, בנק ההשקעות RBC העז לפרסם השבוע ניתוח של המרוויחים והמפסידים הפוטנציאליים מעזיבתו האפשרית של קנדי. לפי עבודת המחקר, כפי שצוטטה באתר Investing.com, "זו כנראה תהיה חדשה טובה לשוק הביומד, שיוכל לצפות למדיניות יותר צפויה. עזיבתו יכולה לסמן גם ירידה בסיכון לפיטורים רחבי היקף ב־FDA, מה שעשוי להשפיע לטובה על קצב אישור תרופות ומכשור רפואי".

עם מינויו של קנדי, מדד הנאסד"ק ביומד ירד 8% ביומיים, עדות לכך שהשוק לא אהב את המינוי. אם יעזוב, יצרניות חיסונים ירוויחו, לפי בנק ההשקעות, לצד חברות העוסקות במניעת איידס, כמו גילאד, וחברות העוסקות בפסיכיאטריה. קנדי אמר בעבר שהוא רוצה לבדוק את סיכוני התרופות הפסיכיאטריות ואם ניתנות יותר מדי תרופות לילדים. עם זאת, טוענים ב־RCB, קנדי לא עסק בנושא תמחור תרופות ולא פעל להחמיר רגולציה בתחומים מסוימים, מה שכן עשוי לקרות אם ימונה שר בריאות אחר מטעם טראמפ.