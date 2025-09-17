לגלובס נודע כי איש העסקים אהרן פרנקל מגדיל בחזרה את החזקתו במאגר הגז תמר. היום הוא רכש בעסקה מחוץ לבורסה 9% ממניות חברת תמר פטרוליום במחיר של כ-40 שקלים למניה תמורת כ-320 מיליון שקל, ובכך הוא יעלה להחזקה של 16% ממניות חברת הגז שמחזיקה ב-18.75% ממאגר הגז תמר.

המהלך של פרנקל מעניין במיוחד שכן רק בתחילת השנה פרנקל ביצע מהלך הפוך. הוא מכר חלק מהחזקותיו בחברה כחלק ממכירת חצי מהחזקותיו במאגר תמר כולו (10%), לחברת סוקאר מאזרייג'אן, תמורת 1.25 מיליארד שקל, עסקה שנחשפה בגלובס בתחילת השנה.

מהלך המכירה לסוקאר הושלם בחודש יוני, אחרי שקיבל את אישור מועצת הנפט ורשות התחרות.

כעת פרנקל שוב מגדיל את החזקותיו, כאשר מי שמוכרת את המניות היא חברת הביטוח מנורה מבטחים, שהחזיקה עד כה ב-11.4% ממניות תמר פטרוליום ותרד להחזקה של 2.4% בלבד.

העסקה אמנם מתבצעת כעת במחיר של 40 שקל, כלומר ללא פרמיה על המחיר בשוק, אך זאת לאחר שמניית החברה הספיקה לזנק מתחילת השנה ב-73% והחברה נסחרת לפי שווי שוק של 3.5 מיליארד שקל.

התקרבות בין אזרבייג'ן לישראל

מי שעוד מחזיקים כעת במניית תמר פטרוליום הם איש העסקים אלי עזור (24.9%) עם מניות בשווי של 872 מיליון שקל, סוקאר עם 17.9% עם מניות בשווי של 627 מיליון שקל, מוטי בן משה עם 243 מיליון שקל ומנורה עם 70 מיליון שקל. במאגר תמר גם מחזיקים שברון (25%), מובאדלה מאיחוד האמירויות (11%).

מאגר תמר ממוקם בים התיכון 90 ק"מ מערבית לחיפה, התגלה בשנת 2009 וההפקה ממנו החלה בראשית 2013. כושר ההפקה הנוכחי של המאגר עומד על 10.3 BCM בשנה ויתרות הגז בו נאמדות ב-291.5 BCM. השותפים במאגר, לצד פרנקל, תמר פטרוליום, מובאדלה ושברון, הן ישראמקו ודור גז. סוקאר היא חברת אנרגיה ממשלתית המנהלת את תעשיית הנפט והגז של אזרבייג'ן ומשרדיה ממוקמים בבירת המדינה, באקו. למהלך יש נדבך גאופוליטי שמסמן למעשה התקרבות בין אזרבייג'ן לישראל.

את הפוזיציה הישירה במאגר הגז בנה פרנקל באמצעות עסקת אופציה מול מובאדלה פטרוליום, שבבעלות ממשלת אבו דאבי, אותה מימש בדצמבר 2022, וכן ברכישה מידי חברת הביטוח הראל וקרן תש"י בסוף ספטמבר אשתקד. בעסקה האחרונה שביצע פרנקל, הוא שילם לפני כמה חודשים כ-280 מיליון דולר (מעל למיליארד שקל) עבור 3.5% מהזכויות במאגר שרכש מידי קרן תש"י.