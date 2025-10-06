עסקת ענק בענף המזון: גרין לנטרן רוכשת את תפוגן בחצי מיליארד שקל

עסקת ענק בענף המזון: קרור אחזקות שבשליטת שלמה רודב ורוני גת דיווחה כי חתמה על הסכם עם קרן ההשקעות גרין לנטרן של ריצ'י האנטר על מכירת חלקה (37.74%) בתפוגן תמורת כ-507 מיליון שקל, יחד עם שאר בעלות מניות תפוגן. זאת בכפוף למספר תנאים, ביניהם אישור הממונה על התחרות.

הסכום, לפי ההסכם, ישולם בשני מועדים: 400 מיליון שקל במועד השלמת העסקה, ו-107 מיליון שקל הנותרים ישולמו בתום שנה ממועד השלמתה. לצורך הבטחת תשלום זה, ירשם לטובת קרור אחזקות שעבוד קבוע על כלל המניות המונפקות בתפוגן, לפי החלק היחסי.

עוד נקבע בהסכם כי המועד האחרון להשלמתו הוא 31 בדצמבר השנה, אבל אם עד אותו יום לא יתקבל אישורה של הממונה על התחרות, תהיה הארכה אוטומטית עד ל-31 במרץ בשנה הבאה. עוד הוסכם כי ככל ומועד ההשלמה יחול לאחר סוף שנת 2025, לסכום התמורה יתווסף סך של 150 אלף שקל לכל יום (חלקה של החברה מתוספת זו יעמוד על 61.2 אלף שקל ליום). בגין המכירה קרור צפויה לרשום רווח הון בסך של כ-192 מיליון שקל לפני מס.

גרין לנטרן מרחיבה בזאת את החזקותיה בשוק המזון הישראלי, כשיש לה כבר נוכחות חזקה בעולמות החלב והגבינות, הגלידות והבשר. לגרין לנטרן אחזקות במחלבות גד שהונפקה בחודש שעבר, בגלידות פלדמן, בחברת הפטריות מרינה וב-2022 רכשת 51% מחברת הנקניקים מעדני יחיעם של קיבוץ יחיעם.