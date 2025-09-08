ריצ'י האנטר קיבע רווח של פי 3.5 על הכסף בהנפקת מחלבות גד

יצרנית מוצרי החלב מחלבות גד השלימה השבוע הנפקה ראשונית של מניותיה בתל אביב, לפי שווי של 935 מיליון שקל (אחרי הכסף). במסגרת המהלך, שזכה לביקושים גבוהים, גייסה מחלבות גד כ-210 מיליון שקל לקופתה, והפכה לחברה ה-15 שרושמת את מניותיה למסחר בבורסה בתל אביב מתחילת השנה. לצד גיוס ההון בהנפקה מכרה קרן ההשקעות הפרטיות גרין לנטרן חלק ממניותיה במחלבות גד, תמורת 70 מיליון שקל.

עם השלמת המהלך נותר מייסד החברה עזרא כהן עם 39% מהמניות, בעוד שגרין לנטרן (לצד שותפיה - מגדל ביטוח ודיסקונט קפיטל) נותרה עם החזקות של כ-31%. הקרן שמוביל ריצ'י האנטר רכשה בסמוך להקמתה, לפני כעשור, 50% ממניות מחלבות גד מידי המייסד כהן, לפי שווי חברה של כ־200 מיליון שקל בלבד. נכון להיום היא רושמת תשואה של פי 3.5 לערך על השקעתה.

לאחר השלמת ההנפקה, בסביבת מחלבות גד מסמנים שלושה תחומים שמהם צפויה להגיע צמיחת החברה בשנים הקרובות. ראשית, בכוונתה להמשיך לצמוח בתחום הפעילות הקיים. לאורך השנים הצליחה גד להגדיל באופן עקבי את הנתח שלה בשוק החלב, אשר חצה במהלך הרבעון הראשון את רף ה-6% (פי שניים מחלקה עשור קודם לכן).

כמי שמובילה את תחום הגבינות המיוחדות, בגד מקווים כי שינוי הטעמים של הישראלים ימשיך לסייע להוביל תחום זה שבו יש לה נתח שוק של כ-30%. "כישראלים אנחנו עוברים מגבינה לבנה, קוטג' וגבינה צהובה, לסוגים נוספים של גבינות", אומרים בסביבת החברה, ומצפים שיראו מכך שיפור של הרווחיות בחברה, שכמו חברות מזון אחרות מרבית עלויותיה הן קבועות.

מהלך התייעלות ושיפור ברווח

שינוי טעמים נוסף של הציבור הישראלי שבו מבקשת גד לקחת חלק הוא תחום ה-Wellness, הכולל מוצרים מועשרים בחלבון (יוגורטים ומשקאות), וכן מוצרים המיועדים לשוק הטבעוני (טופו ותחליפי חלב ומוצריו). לתמיכה בכך מתוכננת השקת תת-מותג חדש, "Feel Gad", במהלך המחצית השנייה, במטרה להתחרות בתנובה ובשטראוס. בנוסף, כחלק מהמהלך חתמה בחודש שעבר גד על הסכם לרכישת השליטה (51%) בפעילות משק ויילר, הפועל בתחום תחליפי החלב והבשר, תמורת 46 מיליון שקל.

לבסוף, ההנפקה של גד נעשית כחלק ממהלך אסטרטגי הכולל העתקה של מחלבותיה לאתר חדש באזור התעשיה תימורים שליד באר טוביה. המתחם החדש צפוי להתפרס על פני כ-22 דונם ולספק קיבולת כפולה מזו שמופקת במחלבה הקיימת בבת ים (כ-25 אלף טונות). ההשקעה הצפויה מצד החברה במהלך מוערכת ב-180-200 מיליון שקל, ותמומן כאמור ברובה באמצעות הכספים שיגויסו בהנפקה.

להערכת החברה, המעבר צפוי להביא להתייעלות ושיפור של 13-17 מיליון שקל ברווחיות השנתית. כמו כן, המפעל והמרלו"ג החדשים אמורים להוסיף עוד 25-40 מיליון שקל ל-EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) של החברה.

מחלבות גד, שהוקמה בשנת 1992, מייצרת ומשווקת גבינות בשוק המקומי ובארה"ב (בהיקף קטן יחסית) באמצעות שני תחומי פעילות. בתחום הקמעונאי, המהווה כ-60% מהכנסותיה, מספקת החברה את מוצריה לרשתות המזון, ובמסגרת התחום המקצועי מספקת למסעדות, בתי מלון, מעדניות וכו'.

את שנת 2024 סיימה מחלבות גד עם הכנסות של כ-676 מיליון שקל, גידול של כ-10% ביחס לשנה קודמת, ורווח נקי של 38.5 מיליון שקל, עלייה של כ-33.5%.