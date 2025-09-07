בנק "אש", הבנק החדש של איש הסייבר ניר צוק, מחמם מנועים לאחר שלוש שנים של עבודה ופיתוח מתחת לרדאר התקשורתי. לגלובס נודע כי החברה האחות של הבנק, חברת הפינטק "אש או. אס" (Esh OS), סוללת את הדרך למכירת מערכת הבנקאות הדיגיטלית שפיתחה בשוק הישראלי, וכי היא נמצאת במשא ומתן מתקדם עם קבוצת אמן תוכנה לשם בחירתה לנציגת השיווק שלה בישראל.

אם ייחתם ההסכם, אמן תוכנה תפעל לשווק את מערכות הליבה של אש בשלב הראשון בקרב הבנקים "הרזים", חברות האשראי וחברות הביטוח הישראליות שיבחרו להציע פיקדונות ושירותים בנקאיים נוספים, ובהמשך גם בקרב כלל מערכת הבנקאות הישראלית שעובדת עם מערכות ליבה מסוג "מיינפריים", הנחשבות למיושנות.

ככל שנודע, בשלב זה עוד לא מתקיימים משאים ומתנים מתקדמים עם גופים שונים ובמגזר הפיננסי ממתינים להמשך הפיתוח מצד החברה הישראלית והבשלת המוצרים. מגעים וגישושים התקיימו עם כלל, שהיא בעלת מניות ב־אש (בחברת הפינטק), וגופים כמו ישראכרט, ללא תוצאות בשלב זה. החברה ניהלה בעבר משא ומתן עם יצחק תשובה שרכש לאחרונה את ישראכרט - כך שזה ישקיע באש ובתמורה זו תרכוש את מערכות הליבה של החברה.

גם החברה האחות, "בנק אש", חברה ישראלית שתשתמש במערכות הפיננסיות שיוצרו בחברת הטכנולוגיה על מנת לספק שירות בנקאי בישראל, מתקדמת, ככל הנראה, לקראת השקה בסוף השנה. הבנק יקיים מסיבת עיתונאים בקרוב, בנוכחותם של המשקיע המרכזי בחברה ומייסד פאלו אלטו נטוורקס, ניר צוק, המייסדים יובל אלוני ואלכס ליברנט, יו"ר הדירקטוריון שמואל האוזר, המשנה ליו"ר נדין בודו־טרכטנברג ומנכ"ל הבנק קובי מלכין. לא ברור מה יציג הבנק, האם מדובר בהשקה מלאה או בתצוגת תכלית טכנולוגית - אך הבנק חייב לפתוח את שעריו עד סוף השנה על מנת לעמוד בתנאי הרישיון שקיבל מבנק ישראל בסוף 2022.

בנק אש עובד מאז נובמבר 2023 במתכונת סגורה עבור עובדי הבנק בלבד כחלק משלב ההרצה, ובהנהלתו ביקשו להמתין עד אחרי המלחמה כדי לבצע השקה של בנק חדש - אירוע צרכני גדול. התמשכות המלחמה עיכבה את התוכניות הללו, ועתה מתקרב הבנק הישראלי של אש לדד ליין.

מערכת גמישה

ההשקה המתוכננת תכלול גם את חברת הפינטק והן את הבנק וצפויה לכרוך שלושה מוצרים בבת אחת: פיקדונות וחשבונות עו"ש, תשלומים, וכרטיסי אשראי, ובהמשך צפויה לכלול גם פלטפורמת מסחר בשוק ההון וכן משכנתאות. בעוד שרוב העובדים, כ־200 איש, מועסקים באש או. אס, חברת הטכנולוגיה שמאחורי המיזם, רק כמה עשרות בודדות מועסקים בחברת הבנק עצמו (בנק אש ישראל בע"מ). מבנה זה מרמז על כוונת הבנק להעסיק מספר קטן ביותר של עובדים, כך שרוב הפעילות הבנקאית תתקיים באופן אוטומטי כמעט מלא. את הפעילות הטכנולוגית מקווים בחברת הפינטק לייצא גם לחו"ל באמצעות הקמת בנקים מעבר לים, וכן באמצעות אספקת מערכות בנקאות עבור בנקים דיגיטליים.

לדברי בן פסטרנק, מנכ"ל ובעלי קבוצת אמן (Aman), מי שכאמור, נמצא במו"מ לייצוג חברת הפינטק אש או. אס, "מערכות הליבה, שהן המערכות החשובות ביותר במערכת הבנקאית, מיושנות ונוצרו לפני עשרות רבות של שנים. כתוצאה מכך ישנם מודולים שלמים שאנשי הפיתוח אינם מכירים ולכל דרישה עסקית או שינויים נדרשים חודשים רבים. המערכת הבנקאית המסורתית ברובה מבוססת מחשבי 'מיינפריים' הדורשים כאמור תחזוקה יקרה גם לחומרה. כל שינוי של תהליך קיים או פיתוח חדש דורש צוותי פיתוח יקרים שעלותם מיליוני שקלים.

"אש פיתחו מערכת גמישה מאוד לניהול פיננסי, שמאפשרת לשנות חוקים, כללים ותהליכים בהזזת כפתור, שמזכירה אבני לגו: ניתן להוסיף ולהוריד מוצרים כמו פיקדונות, אשראי או תשלומים לפי הצורך. זאת ועוד כל המערכת כוללת התאמה מלאה לרגולציה הישראלית ויתרון מובנה לעומת כל פתרון בינלאומי".

פלטפורמה בנקאית מלאה

בתחילת השנה השווה צוק עבור גלובס את המיצוב של בנק אש ביחס לבנקים דיגיטליים אחרים, ותיקים יותר: "השאלה היא איך מגדירים בנק דיגיטלי - אם מגדירים אותו כבנק מסורתי בלי סניפים, אז יש רק אחד. אם מגדירים אותו כבנק שיש לו גם דיגיטל, אז יש שבעה כאלה בישראל. אם מגדירים אותו כבנק שונה לחלוטין מכל מה שהיה אי פעם, אז יש אחד כזה בהקמה שקוראים לו אש".

באותה השיחה, תיאר צוק את חברת הפינטק של אש ככזו "שבונה פלטפורמה בנקאית מלאה מאפס. אש תעשה בתחום הבנקאות את מה שעשתה פאלו אלטו נטוורקס. היום בנק טיפוסי צריך עשרות ספקי טכנולוגיה שונים בשביל להתקיים - אנחנו עושים את הכול באש. בעצם, זו חברת הייטק ישראלית שבנתה את הפלטפורמה הבנקאית המלאה הראשונה מזה 40 שנה בעולם כולו. באמצעות הטכנולוגיה הזאת אפשר לבנות בנק יעיל מאוד - כל מי שחזר מארה"ב יודע שהמערכת הבנקאית בישראל היא מאוד פרימיטיבית, גם מבחינת הטכנולוגיה שמוצגת ללקוחות, אבל בעיקר השירותים הפיננסיים, במיוחד בתחום האשראי. הרבה מאוד אנשים פונים למימון חוץ־בנקאי בגלל שהבנקים לא יודעים לתת אשראי".

החברה האם של הבנק גייסה עד כה כ־60 מיליון דולר בהובלת כלל, ובהשתתפות משקיעים זרים כמו שמואל גניביץ, סטראת'מור, תמר קונסלטינג, ביומבו ופלינקס, כך על פי רשם החברות.