הסדר החוב בלנדאו דיגיטל פרינטינג יוצא לדרך: שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, חנה קיציס, אישרה במוצאי שבת את רכישתה של חברת המדפסות שהקים היזם הסדרתי בני לנדא, אשר נקלעה לחובות של 1.7 מיליארד שקל, על ידי קרן ההשקעות פימי שבהובלת ישי דוידי תמורת 80 מיליון דולר.

״הסדר החוב המוצע מבטיח את המשך פעילות החברה ומבטיח את העסקת מרבית העובדים״, כתבה השופטת קיציס. היא הוסיפה, כי לא הוכח שהנושים יקבלו יותר אם החברה תפורק.

השופטת דחתה את התנגדותה להסדר של חברת הנדל״ן הציבורית ויתניה, השותפה בנכס שהושכר ללנדא דיגיטל פרינטינג בנס ציונה וטענה כי ההסדר אינו מבטיח את תשלום דמי השכירות שהובטחו לה בהתאם לחוזה. בהשכרת הנכס שותפות שלוש חברות נוספות שבבעלותו של לנדא. אלה התנגדו תחילה אף הן להסדר, אך בדיון שהתקיים בשבוע שעבר בבית המשפט הסירו את התנגדותן.

74.5 מיליון שקל עבור תשלום חובות לנושים

לפי ההסדר, שגובש על ידי מנהלי ההסדר שמינה ביהמ״ש לחברה, עו״ד סיגל רוזן רכב ורו״ח שלומי פיליבה, פימי תקבל 100% ממניות לנדא פרינטינג ותקצה 74.5 מיליון שקל מתוך סכום ההשקעה הכולל שלה עבור תשלום חובות לנושים. יתרת סכום ההשקעה יופנה לפעילות החברה ורוב העובדים ימשיכו להיות מועסקים ולהנות מרצף זכויות מלא.

הנושים אף יקבלו נתח מרווחים עתידיים שתניב ההחזקה בלנדא לפימי, וזאת במקרה שהקרן תמכור את מניות החברה או תחלק דיבידנדים.

תשלומי ההמשך לנושים יתבצעו בשלבים. כך, מתוך 200 מיליון דולר הראשונים שתקבל פימי מעל למכפלת הרווח שתשיג, היא מציעה להעביר 15% לקופת ההסדר לטובת חלוקה לנושים. עבור סכום של מעל 200 מיליון דולר נוספים תעביר הקרן עוד 25%, ומעל למיליארד דולר ישולמו 33%% נוספים לנושים.

המשקיעים הזרים בלנדא דיגיטל פרינטינג, אשר השקיעו בחברה כ-1.4 מיליארד שקל באמצעות העמדת הלוואה המירה למניות, יקבלו את חלקם היחסי בהחזר החובות לצד הנושים. על המשקיעים הללו נמנות קבוצות מימון משפחתיות אירופאיות, מבעליהן של ב.מ.וו וטטרה-פאק.

כמו כן, בנק מזרחי טפחות יקבל את החזר החוב שעליו הוא מחזיק בשעבוד בגובה כ-25 מיליון שקל.

השופטת קיציס דחתה את הטענות נגד מתן פטור מתביעות לדירקטורים ולמנהלים לנדא דיגיטל פרינטינג במסגרת ההסדר. היא הבהירה כי לא עלתה טענה לגבי תביעה אפשרית נגד אלה וכי ביהמ״ש לא יתערב בשיקול דעתם של נושי החברה, אשר רובם הצביעו בעד הסדר החוב באסיפות הנושים - ובמסגרת זו תמכו במתן הפטור. עוד הבהירה השופטת, כי הפטור יחול גם על בעלי המניות בחברה.