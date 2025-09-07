המאבטח שנושל 6 פעמים מהירושה אך בסוף קיבל מיליונים

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל: ela-l@globes.co.il

הסיפור על מאבטח בית הספר שנושל 6 פעמים מהירושה אך בסופו של דבר ירש מיליונים הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש לענייני משפחה בת"א אישר קיום צוואת תעשיין שהורה לכלול בירושה גם את הבן שנישל ב־6 צוואות קודמות. נדחתה טענת האח השני ובניו, כי המנוח היה סנילי ולא כשיר המנוח נפטר ביוני 2022 בהיותו אלמן, בגיל 104 שנה לערך. עיזבונו כולל בית בשווי של כ־20 מיליון שקל וסכום של כ־2.5 מיליון שקל בבנק. המנוח היה בעלים של מפעל טקסטיל מצליח עם שותפים אחרים. למנוח נולדו שני בנים ושניהם עבדו עימו במפעל: הבן ד' (התובע) והבן א' (הנתבע). לקראת סוף שנות השמונים של המאה הקודמת נקלע המפעל לקשיים. המנוח כעס על בנו ד' והאשים אותו בכך שהוא ניסה להשתלט על המפעל והביא לקריסתו. המפעל נסגר בסוף שנות ה־80, אך המנוח נותר עם רכוש שהספיק לכלכלו בכבוד עד מותו, ואולם בניו ד' ו־א' נקלעו לקשיים כלכליים, נאלצו לעבוד קשה וחיו ברמת חיים נמוכה משמעותית מזו שהורגלו אליה בצעירותם. הבן ד' עובד כמאבטח בבית ספר ואילו הבן א' עבד כנהג מונית ונזקק לעזרה שוטפת מאביו, כ־4,000 שקל מדי חודש. המנוח חש כלפי בנו ד' טינה ואכזבה עמוקה ובין השניים היה נתק מתמשך של עשרות שנים. משנת 1990 ואילך, ערך המנוח 6 צוואות שבהן נושל הבן ד' מהעיזבון לחלוטין. הרכוש חולק לבן א' ול־6 נכדיו: 2 ילדיו של א' ו־4 ילדיו של ד'. באוקטובר 2018, בהיותו כבן 100 שנה ערך המנוח צוואה נוספת, ובה ציווה לחלק את רכושו בין שני בניו והנכדים: חצי מהבית ל־2 בניו (ד' ו־א') בחלקים שווים, לכל אחד מהם רבע. את החצי האחר של הבית ואת הכסף בבנק ציווה ל־6 נכדיו בחלקים שווים. התוצאה היא שכל אחד מבניו של המנוח יקבל כ־5 מיליון שקל וכל אחד מנכדיו יקבל כ־2 מיליון שקל. לצוואה זו התנגדו א' וילדיו בטענה כי המנוח היה זקן, סנילי המרותק לכיסא גלגלים שלא היה כשיר לחתום על הצוואה האחרונה. השופט ליאור ברינגר דחה את טענות המתנגדים, תוך שהוא קובע כי המומחים והעדויות מלמדים כי המנוח היה כשיר ופעיל נהג לטוס לחו"ל לבדו לפגוש שם את חברתו, לקרוא כל יום עיתון, חתם בבנק על מסמכים מהותיים, חילק מתנות יקרות לנכדיו, עזר כספית משמעותית לבנו, פעל בהליך של "גילוי מרצון", הביא ארצה כסף שהיה מופקד בחשבונות בחו"ל ועוד. "כיצד ייתכן שזקן סנילי, תשוש, אינו מזהה את בנו האהוב, טס לו לבדו לחו"ל לפגוש את חברתו? לא פעם אחת אלא באופן תדיר", תהה השופט. משמעות הפסיקה: גם בגיל 100 אדם יכול להיות כשיר לחתום על צוואה ואף לערוך צוואה שונה מאלה שערך במשך כל חייו, וביהמ"ש יכבד את רצונו מספר תיק: ת"ע 66974-12-22, 23888-11-22, 33881-08-23, 33917-08-23 קראו עוד

האם חיסיון עו"ד־לקוח מתבטל ברגע שמעבירים מסמך חסוי לצד שלישי? הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש העליון קבע כי מסמכי לקוח, שהועברו בין עורכי דינו לעורכי דין זרים ולצדדים שלישיים, נהנים מחיסיון עו"ד־לקוח. נדחתה הטענה כי החיסיון בוטל עם חשיפת המסמכים לצד שלישי מספר משקיעים במיזם רפואי הגישו לבית המשפט המחוזי תביעה שבמסגרתה נטען לשורה ארוכה של מעשי תרמית ושל מצגי שווא שהציגו לכאורה יזמים עתירי ניסיון בתחום הרפואה בפניהם, ובעקבותיהם הם השקיעו סכומי כסף בלתי־מבוטלים במיזם טכנולוגי בתחום הרפואה הדיגיטלית - סכומים שירדו כולם לטמיון. במסגרת התביעה הגישו המשקיעים דרישה לגילוי מסמכים. בין היתר הם ביקשו לעיין בתכתובות בין משרד עורכי הדין הזר של אחת מחברות המיזם לבין משרד עורכי הדין הזר של היזמים; וכן הם ביקשו לעיין בהסכמים בין חברות המיזם "לבין עצמן ולבין צדדים שלישיים". בית המשפט המחוזי קיבל חלקית את בקשת הגילוי אך דחה חשיפה של מסמכים שנערכו על־ידי עורכי הדין של חברות המיזם וכן תכתובות בין משרדי עורכי הדין הזרים של חברות המיזם ושל היזמים, שכן מדובר במסמכים שחל עליהם חיסיון. על ההחלטה הזו הגישו המשקיעים בקשת רשות ערעור לעליון, באמצעות עו"ד ג'רמי בנימין ועו"ד אורי בלש. לטענתם, חיסיון עורך דין־לקוח חל רק על דברים שהוחלפו בין לקוח לעורך דינו, ולא חל על מסמכים שהוחלפו עם צדדים שלישיים. מנגד, טענו היזמים באמצעות עו"ד יוסף בנקל, עו"ד ניר שמרי, עו"ד גרי גורודצקי ועו"ד ענבר הרמן, כי אין בכך שהמסמכים הועברו לצדדים שלישיים כדי להוות ויתור על החיסיון. השופט חאלד כבוב דחה את בקשת רשות הערעור תוך שהוא מציין, כי עצם העובדה שהמסמכים המבוקשים בגילוי נשלחו על־ידי עורכי הדין של חברות המיזם והיזמים לצדדים שלישיים, אין בה כשלעצמה כדי להסיר מעליהם את החיסיון. זאת, משום שצדדים שלישיים אלה - משרדי עורכי דין אחרים ורשויות רגולטוריות - הם צדדים שלישיים אשר חשיפתם למסמכים המבוקשים היא הכרחית לקבלת הייעוץ המשפטי. משמעות הפסיקה: ביהמ"ש העליון מחזק את גבולות חיסיון עו"ד־לקוח ואת הקביעה כי כאשר הצד השלישי שנחשף למידע החסוי הוא איש אמון של הלקוח, או שנוכחותו חיונית לייעוץ המשפטי, לא יבוטל החיסיון מספר תיק: רע"א 69889-05-25 קראו עוד