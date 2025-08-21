קרן פימי הגישה למנהלי ההסדר של חברת המדפסות הקורסת של בני לנדא, "לנדא דיגיטל פרינטינג", הצעה לרכישת החברה בתמורה ל-80 מיליון דולר. חברת המדפסות הדיגיטליות פועלת במסגרת צו לעיכוב הליכים עד סוף החודש. ההצעה כוללת תשלומים מיידיים לחלק מהנושים ובעלי הזכויות בחברה ותשלום מותנה עתידי. בהודעה שפרסמה פימי, היא חותרת להפוך את החברה לרווחית.

● גיגי לוי, דובי פרנסס וליאור סוסן בפנים: היכן ממוקמות המשקיעות בוויז? פורסם דירוג הקרנות של טיים

● ניתוח | 2 מיליארד דולר זה כסף קטן: האינטרס האמיתי מאחורי ההשקעה היפנית באינטל

לחברה, שמפתחת ומייצרת מדפסות דיגיטליות לדפוס ננומטרי שהומצא על ידי היזם הסדרתי בני לנדא, חובות על הנייר בגובה של 1.7 מיליארד שקל, מהם 1.4 מיליארד בהלוואה המירה שניטלה מקבוצות מימון משפחתיות אירופאיות, מבעליהן של ב.מ.וו וטטרה-פאק. לחברה עוד חוב של 25 מיליון שקל לבנק מזרחי, חוב לעובדים של 13.3 מיליון שקל וחוב לספקים של 246.2 מיליון שקל.

יתרות המלאי של החברה עומדות על קרוב ל-170 מיליון שקל וחובות הלקוחות אליה נאמדים ב-90 מיליון שקל. בחברה האמינו שיוכלו לגייס הון נוסף או לקבל הצעות לרכישה בזכות העובדה שהיא מייצרת הכנסות - עד היום מכרה החברה 50 מדפסות ענק בעלות של 3-3.5 מיליון שקל למדפסת, כלומר עד 175 מיליון דולר מכירות במהלך שלוש השנים שבהן החברה מוכרת, וכי היא צומחת בכ-30% במכירות ובמכירות חוזרות בשנה. החברה פיטרה מאות עובדים לקראת הכניסה לעיכוב הליכים ותוך כדי התהליך המשפטי.