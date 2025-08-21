ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה פימי רוצה את חברת המדפסות של בני לנדא: הציעה 80 מיליון דולר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בני לנדא

פימי רוצה לרכוש את חברת המדפסות של בני לנדא ב-80 מיליון דולר

חברת המדפסות הדיגיטליות הקורסת של לנדא פועלת במסגרת צו לעיכוב הליכים עד סוף החודש • ההצעה כוללת תשלומים מיידיים לחלק מהנושים ובעלי הזכויות בחברה ותשלום מותנה עתידי • על הנייר לחברה חובות בגובה 1.7 מיליארד שקל

אסף גלעד 07:49
בני לנדא / צילום: Miguel Gutierrez
בני לנדא / צילום: Miguel Gutierrez

קרן פימי הגישה למנהלי ההסדר של חברת המדפסות הקורסת של בני לנדא, "לנדא דיגיטל פרינטינג", הצעה לרכישת החברה בתמורה ל-80 מיליון דולר. חברת המדפסות הדיגיטליות פועלת במסגרת צו לעיכוב הליכים עד סוף החודש. ההצעה כוללת תשלומים מיידיים לחלק מהנושים ובעלי הזכויות בחברה ותשלום מותנה עתידי. בהודעה שפרסמה פימי, היא חותרת להפוך את החברה לרווחית.

גיגי לוי, דובי פרנסס וליאור סוסן בפנים: היכן ממוקמות המשקיעות בוויז? פורסם דירוג הקרנות של טיים
ניתוח | 2 מיליארד דולר זה כסף קטן: האינטרס האמיתי מאחורי ההשקעה היפנית באינטל

לחברה, שמפתחת ומייצרת מדפסות דיגיטליות לדפוס ננומטרי שהומצא על ידי היזם הסדרתי בני לנדא, חובות על הנייר בגובה של 1.7 מיליארד שקל, מהם 1.4 מיליארד בהלוואה המירה שניטלה מקבוצות מימון משפחתיות אירופאיות, מבעליהן של ב.מ.וו וטטרה-פאק. לחברה עוד חוב של 25 מיליון שקל לבנק מזרחי, חוב לעובדים של 13.3 מיליון שקל וחוב לספקים של 246.2 מיליון שקל.

יתרות המלאי של החברה עומדות על קרוב ל-170 מיליון שקל וחובות הלקוחות אליה נאמדים ב-90 מיליון שקל. בחברה האמינו שיוכלו לגייס הון נוסף או לקבל הצעות לרכישה בזכות העובדה שהיא מייצרת הכנסות - עד היום מכרה החברה 50 מדפסות ענק בעלות של 3-3.5 מיליון שקל למדפסת, כלומר עד 175 מיליון דולר מכירות במהלך שלוש השנים שבהן החברה מוכרת, וכי היא צומחת בכ-30% במכירות ובמכירות חוזרות בשנה. החברה פיטרה מאות עובדים לקראת הכניסה לעיכוב הליכים ותוך כדי התהליך המשפטי.