הון סיכון

גיגי לוי, דובי פרנסס וליאור סוסן בפנים: היכן ממוקמות המשקיעות בוויז? פורסם דירוג הקרנות של טיים

הדירוג השנתי של טיים מציג רשימה הכוללת 350 קרנות הון סיכון אמריקאיות • חלק ניכר מגופי ההשקעה הגדולים, שבהם מצויות גם קרנות זרות שמשקיעות בישראל, או קרנות שנוסדו גם על ידי ישראלים • כמה שמות ישראלים מככבים בהמשך הרשימה ובהם: ליאור סוסן עם "אקליפס", קרן NFX שבין מקימה גיגי לוי וגרופ 11 של דובי פרנסס

אסף גלעד 17:24
דובי פרנסס, גיגי לוי וליאור סוסן / צילום: ארכיון גרופ 11, NFX, צילום מסך יוטיוב
דובי פרנסס, גיגי לוי וליאור סוסן / צילום: ארכיון גרופ 11, NFX, צילום מסך יוטיוב

המגזין טיים פרסם בימים האחרונים את דירוג קרנות ההון סיכון האמריקאי השנתי, רשימה הכוללת 350 קרנות הון סיכון, חלק ניכר מגופי ההשקעה הגדולים, שבהם מצויות גם קרנות זרות שמשקיעות בישראל, או קרנות שנוסדו גם על ידי ישראלים. כצפוי, בראש הטבלה עומדות קרנות ההון סיכון הגדולות ובראשן אקסל (1), ג'נרל קטליסט (2), אנדריסן הורוביץ (3), ובאופן מפתיע - טייגר גלובל שפורקה ושותפיה נפוצו לכל עבר (4). הקרנות שמרבות להשקיע בסייבר הישראלי והשקיעו גם בוויז שנמכרה ב- 32 מיליארד דולר מדורגות גם הן בין 100 הראשונות: אינדקס (5), לייטספיד (17) ואינסייט פרטנרס - בעבר המשקיעה הבולטת ביותר בהייטק הישראלי, המדורגת במקום ה-52. קרן סקויה, אחת מקרנות ההון סיכון הגדולות בעולם ובין המשפיעות בהייטק הישראלי - איננה מופיעה ברשימה.

קרו אורבימד העולמית, אחת מקרנות ההון סיכון הפעילות בזירת הביומד שבעבר החזיקה גם קרן ישראלית ובין בכיריה כמה ישראלים, מדורגת במקום ה-14 והמכובד; קרן בסמר, שגם היא פעילה מאוד בישראל באמצעות השותפים אדם פישר ועמית קרפ, ממוקמת אחריה במקום ה-15. הקרן של פיטר ת'יל, מקורבו של טראמפ ואילון מאסק והמשקיע הראשון בפלנטיר ובמטא , דורגה במקום ה-37.

כמה שמות ישראלים מככבים בהמשך הרשימה, כאשר המדורג גבוה מביניהם הוא ליאור סוסן, אחיו של היזם הסדרתי עידו סוסן (דרייבנטס) שקרן ההון סיכון שהקים, אקליפס, מדורגת במקום ה-67, ובין השקעותיה בישראל: אוגורי וטוקה; קרן אינוביישן אנדברס של דרור ברמן ובה מעורב גם יו"ר גוגל לשעבר אריק שמידט שמדורגת במקום ה-99; קרן NFX שבין מקימה גיגי לוי (140) וגרופ 11 של דובי פרנסס המנוהלת מלוס אנג'לס (190). לקראת סוף הרשימה, מדורגת במקום ה-342 פלינט קפיטל, קרן הון סיכון שבין השקעותיה בישראל חברות כמו סאיולו, סנסי. איי. איי, מיטיגה וסיינומי.

הדירוג של טיים וסטטיסטה מבוסס על הערכה של מדדים פיננסיים ותפעוליים כמו היכולת לגייס כספים נוספים במהלך חמש השנים האחרונות, פעילות ההשקעה בפועל והערכה של היקף, תדירות והתשואה של האקזיטים המוצלחים.