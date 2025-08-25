קרן הפרייבט אקוויטי פימי, שמוביל ישי דוידי, הגישה הצעה להסדר חוב בחברת לנדא דיגיטל פרינטינג, ימים ספורים לפני שיפוג צו עיכוב ההליכים שהעניק ביהמ"ש לחברה. פימי מציעה להשקיע 80 מיליון דולר ולקבל לידיה את מלוא הבעלות בחברה, ש"שרפה" עד היום סכום דמיוני של כ־1.3 מיליארד דולר. לנדאפרינטינג, העוסקת בפיתוח וייצור מדפסות דיגיטליות מתקדמות, הוקמה ע"י היזם הסדרתי בני לנדא בשנת 2014, והוא השקיע בה מכספו האישי 220 מיליון דולר בשנותיה הראשונות.

בהמשך, גייס לנדא לחברה משקיעים נוספים, בעיקר משפחת קלאטן מגרמניה (אחת מבעלות המניות ביצרנית הרכב ב.מ.וו) ומשפחת ראוזינג השבדית שמחזיקה בחברת ענק עולמית בתחום האריזות. שתי המשפחות הללו הזרימו לאורך השנים עוד כ־1.3 מיליארד דולר - 970 מיליון דולר בהון והיתרה באג"ח להמרה, שמהוות כיום את עיקר חובות החברה. בסה"כ יש לחברת המדפסות חוב של 1.7 מיליארד שקל (כחצי מיליארד דולר), עיקרו (1.4 מיליארד שקל) הוא בגין אותן הלוואות המירות.

המשקיעים יהנו מאפסייד?

הצעת ההסדר של פימי נוקבת כאמור בהזרמה של 80 מיליון דולר ללנדא פרינטינג, כאשר 58 מיליון דולר ינותבו לקופת החברה ו-22 מיליון דולר לנושים. הכסף שייכנס לחברה ישמש בין היתר לתשלום חוב לספקים ותשלום משכורות לעובדים.

ככל שיאושר ההסדר, יוצע לנושי לנדא פרינטינג מנגנון אפסייד עתידי המתבסס על מכירת החברה. פימי התחייבה למכור את המניות עד תום חיי הקרן המשקיעה בה (בשנת 2031) כאשר לפי התמורה במכירה יועברו כספים לקופת מנהל ההסדר. ככל שתתקבל ההצעה, יימנעו כינוס הנכסים, סגירת החברה ופיטורי עובדיה, ובתחילת ספטמבר תעבור הבעלות לפימי. אם הצעתה של הקרן לא תאושר, החברה על 250 העובדים שנותרו בה, עלולה לסיים את דרכה. בקרן מעריכים שהם כנראה היחידים בארץ שיכלו להגיש הצעה לנאמנים מטעם ביהמ"ש.

מה מחפשת קרן פימי בלנדא פרינטינג? למרות מצבה הכלכלי הנואש, החברה שקרסה פיתחה טכנולוגיית דפוס המוגדרת חדשנית ו"פורצת דרך", אך כשלה במימוש העסקי שלה. בפועל מכרה לנדא עד היום 10 מדפסות בטכנולוגיה החדשנית שלה, שעליה רשמה 350 פטנטים. החברה, כך מעריכים בפימי, רצה מהר מדי לשוק ומכרה את המדפסות במחירים לא כלכליים, וכך גם את החומרים המתכלים של המדפסות. בפועל, אם הלקוחות מגדילים כיום את הזמנת הרכיבים המתכלים, הם מעמיקים את הפסדיה של לנדא פרינטינג.

החברה פיתחה טכנולוגיית דפוס דיגיטלית חדשנית. בשיטה המסורתית מיוצרת תמונת דפוס על לוח אלומיניום שבו נעשה שימוש להכנת כמויות גדולות. המכונה הדיגיטלית של לנדא, משתמשת בדיו חדשני כדי לבצע הדפסות בכמויות גדולות, אך כאלה שניתן לשנות במהירות ובגמישות רבה יותר.

מה מחפשת קרן פימי בחברה ששוקעת בחובות 80 מיליון דולר

היקף ההשקעה תמורת 100% מהמניות 1.3 מיליארד דולר

ההפסד הצבור של לנדא דיגיטל פרינטינג 1.4 מיליארד שקל (חצי מיליארד דולר)

החוב של לנדא דיגיטל פרינטינג

התרחיש שקרן פימי רוצה לשחזר

בקרן פימי מאמינים שיוכלו לשנות את המודל העסקי של לנדא ולבצע "טרנאראונד", כלומר לשנות את דרכה של החברה, כפי שעשתה הקרן בחברות רבות מתחומי התעשייה. בפימי מאמינים בתרחיש ג'ון דיר ווטר (ששמה שונה תחתיה ל"ריווליס"), חברה שפיתחה מוצרי השקייה מתוחכמים. פימי השתלטה על ריווליס לפני 11 שנה, תמורת כ־40 מיליון דולר (נטו), סגרה את המטה המנופח שלה בארה"ב, ביצעה תוכנית התייעלות, והפכה את החברה לסיפור הצלחה. בשנת 2020 נמכרה ריווליס לידי קרן ההשקעות Temasek של ממשלת סינגפור תמורת 450 מיליון דולר, והניבה לפימי החזר של כמעט פי 5 על השקעתה.

בדיוק כמו בתרחיש ריווליס, גם הפעם פימי מתכננת לאייש בלנדא פרינטינג את השותף גילון בק, ואת ריצ'רד קלפהולץ, ששימשו בריווליס כיו"ר ומנכ"ל בהתאמה. השניים יתברגו בצמרת החברה הנרכשת ויעקבו מקרוב על ביצוע המהפך המתוכנן.

במקרה של ריווליס, הבינו בפימי שהם "על הסוס" כבר לאחר שנה. הפעם, לנוכח האתגר הגדול, מצפים שם שבתקופה של כשלוש שנים תתקבל תמונת מצב להמשך הדרך. בקרן מאמינים שפירות המהלך יהיו שווים את המאמץ.