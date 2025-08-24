חברת הגמל של בית ההשקעות אלטשולר שחם ממשיכה להתקשות לבלום את סחף עזיבת הלקוחות, על רקע התשואות החלשות שהציגה בשנים האחרונות. מדוחות בית ההשקעות עולה כי במהלך המחצית האחרונה איבדה החברה כמעט 78 אלף עמיתים, בעיקר בתחום הגמל, בו היא מחזיקה בנתח הגדול ביותר בישראל.

נכון לסוף המחצית הראשונה, נכסי הגמל שבניהולה של אלטשולר שחם הסתכמו לכ־130 מיליארד שקל - ירידה של כ־1% ביחס לנתון בסוף שנת 2024. זאת, חרף עלייה משמעותית בשווקים שהגדילה את שווי הנכסים המנוהלים. בהתאם, גם נתח השוק של אלטשולר בתחום הגמל ירד לכ־14.1%, לאחר שבסוף שנת 2024, עמד נתח השוק שלה על 15.5%. מדובר בירידה מתמשכת ועקבית מאז רכשה אלטשולר בשנת 2021 את בית ההשקעות פסגות, והגיעה לנתח שוק של 32% בגמל.

עם זאת, בתחום הפנסיה הלקוחות פחות תזזיתיים. נכסי אלטשולר בתחום עמדו בסוף הרבעון על כ־36.9 מיליארד שקל, גידול של 9% ביחס לסוף שנת 2024. זאת, הודות לעובדה שהצליחה לגייס כמעט 3,500 עמיתים חדשים לקרנות הפנסיה שבניהולה. נתח השוק של החברה נותר יציב ועמד על כ־3.6%.

בשורת ההכנסות רשמה החברה לראשונה מזה כמה רבעונים עלייה, של כ־1%, בהכנסות, שעמדו על כ־227 מיליון שקל. בסיכום המחצית רשמה צמיחה דומה, לכ־458 מיליון שקל. בשורה התחתונה, הציגה אלטשולר שחם גידול של כ־12% ברווח הנקי הרבעוני שעמד על כ־31 מיליון שקל. זאת בעיקר הודות לרווחי שיערוך בהיקף של 11 מיליון שקל.

נקודת האור של אלטשולר המשיכה להגיע מתחום פעילות הנכסים האלטרנטיביים (השקעה בנדל"ן), שם נכסיה צמחו לכ־590 מיליון דולר, קפיצה של כ־58% ביחס לנתון בסוף שנת 2024.

תחום נוסף בו הציגה החברה צמיחה הוא האשראי החוץ בנקאי אליו נכנסה לפני כשנה, עם השלמת עסקת קרדיטים, למתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים. סך האשראי המנוהל ע"י אלטשולר עומד על כ־155 מיליון שקל, לעומת כ־64 מיליון שקל בסוף 2024.

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים מסר, כי "אנו עדים להמשך התרחבות פעילות האשראי וכניסה לתחומים חדשים ובהם ליווי בנייה, תוך כדי סגירת הסכמי מימון משמעותיים לאחר הרבעון. פעילות ההשקעות האלטרנטיביות ממשיכה להתרחב גם היא ואף תורמת לראשונה רווח משמעותי לתוצאות. פעילות הליבה בתחום הגמל שומרת על יציבות ובפנסיה צמחנו לשיא נוסף של נכסים".