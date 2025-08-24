המהלך החריג של הפועלים: יחלק במתנה מניות של הבנק ללקוחות

התחרות במערכת הבנקאית בכל הנוגע למסחר בניירות ערך (ני"ע) בשוק ההון עולה מדרגה. בשנה החולפת, לנוכח הגאות בבורסה ועליית המדדים המובילים בעשרות אחוזים, הולכת ומתגברת גם התחרות במסחר בני"ע מצד בתי ההשקעות וכן מהבנק הדיגיטלי וואן זירו. נראה כי הבנקים הגדולים מרגישים את המגמה שעלולה לנגוס להם בעתיד בעמלות ממסחר בניירות ערך והבוקר יוצאים שניים מחמשת הבנקים הגדולים, הפועלים והבינלאומי, במהלכי שיווק חדשים. שני המהלכים עוסקים במסחר בני"ע.

הפועלים מציע ללקוחותיו לקבל 2 מניות כהטבה (בשווי בבורסה של כ-124 שקלים), בעוד שהבינלאומי פונה לצעירים (גילאי 18 עד 30) ומציע לאפס להם את דמי ניהול החשבון, ולשלם עמלה קבועה בניירות ערך (בניגוד לעמלה שהיא שיעור מגובה הפעולה).

המהלך של בנק הפועלים חריג ביחס לנהוג בשוק ההון. הבנק מסר כי בשבועות הקרובים יעניק את המניות המדוברות במתנה ליותר ממיליון לקוחותיו. עלות התוכנית מוערכת בכ-100 מיליון שקל. המטרה הינה "לחזק את הקשר בין הצלחת הבנק, גם אם בשווי סמלי, לבין לקוחותיו ולהוקיר אותם על פעילותם". מטרה נוספת, ומוצהרת של הבנק, היא בעצם לעורר עניין של הציבור להשקעות בשוק ההון. בבנק רוצים "להנגיש ולהגביר את מודעות הלקוחות לעולם שוק ההון וההשקעות בקרב הציבור הרחב".

איך זה יעבוד? לקוחות של הבנק, גם כאלה שיצטרפו אליו עד סוף חודש אוגוסט, יהיו זכאים להטבה. הבנק פרסם לשם כך דוח הצעת מדף בבורסה לצורך ביצוע הקצאת מניות. על 2 המניות שיוענקו ללקוח יינתן כאמור פטור מעמלות לעשרים שנה או עד שימכור אותן בבורסה, המוקדם מביניהם.

עם זאת, כדי לקבל את המניות צריך לבצע פעולה אקטיבית. התוכנית המדוברת היא הרחבה לתוכנית ההטבות של הבנק שהוצגה במסגרת מתווה ההקלות של בנק ישראל. לקוחות חייבים להגיד שהם מעוניינים במניות כדי לקבלן. לקוחות שלא יציינו במה הם בוחרים יקבלו באופן אוטומטי את המענק הכספי בסך 100 שקל (והוא זה שנכלל במתווה ההקלות).

מדובר בלקוחות הבנק מגיל 18 ומעלה. כמו כן, צריכים להיות לקוחות שכבר חתומים על השקעות בניירות ערך ישראלים בחשבון, ושיש להם חשבון שמתנהל באופן תקין. כלומר יש להם יתרה של 1,000 שקל לפחות בחשבון העובר ושב, או לחילופין בפקדון, תוכנית חסכון או בתיק ניירות ערך. כמו כן, על הלקוח להיות עם כרטיס אשראי או כרטיס חיוב (דיירקט) תקף ופעיל של הבנק. הכוונה כרטיס שבוצעה בו פעולה של 1 שקל לפחות בכרטיס בשלושת החודשים שקודמים למועד הקובע לתוכנית. גם הלוואה שקלית פעילה יכולה לזכות בהטבה.

לקוחות של בנקים אחרים שיצטרפו עד סוף החודש (בעצם עד יום ראשון הקרוב, 31.8), יהיו זכאים להטבה. וכן לקוחות של הבנק שיסדירו את עמידתם בתנאי המינימום השונים. את הבחירה בקבלת המניות או בקבלת המענק אפשר יהיה לבצע באפליקציית ניהול החשבון של הבנק, או דרך שיחה עם המוקד הטלפוני. מי שלא יבצע את הבחירה אקטיבית, כאמור, לא יקבל את המניה.

הבינלאומי יאפס את דמי הניהול לחשבון ניירות הערך לגילאי 18 עד 30

ההסתערות של הבנקים על ציבור הבוקר היא לא רק של הפועלים. גם הבנק הבינלאומי משיק תוכנית משלו לתחום ניירות הערך. התוכנית בשם "TOP TRADE" תעניק לצעירים (גילאי 18-30) הטבה למסחר בניירות ערך. הם יהיו זכאים לעמלת קנייה מכירה של 5 שקל להוראה במניות ישראליות ו-5 דולרים להוראה במניות אמריקאיות. הבנק לא יגבה עמלות סוכן ובנוסף יוענק לסוחרים הצעירים פטור מדמי ניהול פיקדון ני"ע. המסלול החדש הוא לבעלי תיק ניירות ערך של עד 200,000 שקל שסוחרים בבנק הבינלאומי באופן עצמאי ודיגיטלי.

בעניין דמי ניהול ני"ע, זאת התגברות התחרות במערכת. שכן העמלה הזו יכולה להגיע לכ-2.3% בשנה משוויו של התיק בבנק היקר במערכת כיום (מסד), כאשר מדובר בתיק של 100 עד 200 אלף שקל. את הנתון ניתן למצוא במחשבון עמלות המסחר של הבורסה. בו גם ניתן לגלות כי בחלק מבתי ההשקעות כמו פסגות, או בנק וואן זירו, יש אפשרות לפטור מהעמלה של דני פיקדון ני"ע.

סמנכ"ל וראש חטיבת הלקוחות בבנק הבינלאומי, יורם סירקיס מסר הביקר כי הבנק "מעמיד לרשות הלקוחות, כולל הלקוחות הצעירים, מערכות מסחר מהמתקדמות שיש, הכוללות שימוש בטכנולוגית AI מתקדמת, מערכות המנגישות מידע רלבנטי לצרכי השקעה".