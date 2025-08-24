אחרי שבוע תנודתי, המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים, בצל האופטימיות בנוגע להורדת ריבית קרבה בארה"ב. בסיכום שבוע מדד הנאסד"ק ירד ב-0.6%, ה-S&P 500 עלה ב-0.3% והדאו עלה ב-1.5%.

מספר ישראליות שנסחרו בוול סטריט בלטו לחיוב במסחר:

נאום פאוול הקפיץ את סולאראדג'

מניית חברת האנרגיה הסולארית הישראלית סולאראדג' , בניהולו של שוקי ניר, סיימה שבוע חיובי נוסף עם קפיצה של 13% ביום המסחר האחרון בוול סטריט (ו'). מאחורי הזינוק עומדת ככל הנראה הציפייה בשוק להורדת ריבית בארה"ב כבר בהחלטה הקרובה. זאת, על רקע נאומו של יו"ר הפד' ג'רום פאוול בוועידה השנתית של הבנק בג'קסון הול, בו הוא רמז על אפשרות של הורדת ריבית בחודשים הקרובים.

הורדת הריבית צפויה להשפיע על סקטור האנרגיה המתחדשת ככללותו, שכן פעילות החברות בתחום נשענת על מימון משמעותי. עבור סולאראדג', הורדת ריבת עשויה להקל על לקוחותיה לקחת הלוואות לצורך התקנת מערכות הפאנלים הסולאריים שהיא מייצרת ומותקנות בין היתר על גגות של בתים פרטיים.

עוד קודם לכן, בתחילת השבוע העלה בנק ההשקעות UBS את מחיר היעד שלו עבור סולאראדג' ל-30 דולר למניה, אותו מכבר הספיקה החברה לעבור בעקבות הזינוק האחרון במחירה. בסקירתו ציין הבנק השוויצרי את הפוטנציאל של החברה להגדיל את נתח השוק שלה בארה"ב, עקב המעבר של השוק הסולארי למערכות חכירה, המכונה מודל בעלות צד שלישי (TPO).

עם זאת, בבנק ציינו, כי תחזית הביקוש הכוללת למגורים בארה"ב נותרה שלילית עקב אובדן זיכויי המס לאנרגיה סולארית לבעלי בתים, כשגם סולאראדג' וגם המתחרה אנפייז (Enphase) צופות ירידה פוטנציאלית של 20% בשוק הסולארי בארה"ב בשנת 2026. לעומת זאת, בבנק להערכתם החברה ממוצבת היטב לצבור נתח גם במגזר המסחרי והתעשייתי, לאור ההגבלות שהוטלו על ידי הממשל על שחקנים זרים.

העלייה האחרונה במחיר המניה מגיע בעת שהיא נמצאת במומנטום חיובי לאחר שבתחילת החודש פרסמה החברה את תוצאותיה לרבעון השני אותו סיימה עם צמיחה של 9% בהכנסות שעמדו על 289.4 מיליון דולר. בשורה התחתונה, הציגה החברה הפסד נקי מתואם של 47.7 מיליון דולר (0.81 דולר למניה).

בשנה האחרונה קפצה מניית סולאראדג' במעל 150% והיא נסחרת כעת לפי שווי של כ-2 מיליארד דולר.

המומנטום החיובי בטאואר נמשך

מניה ישראלית נוספת שקפצה במהלך סוף השבוע היא זו של חברת השבבים הדואלית טאואר . ביום שישי קפצה מניית החברה ב-9.5% מבלי שדיווחה דבר או שפורסמו חדשות בענייניה. הקפיצה במחיר המניה מגיעה בצל המומנטום החיובי שבו היא נמצאת מאז פרסמה את תוצאותיה הרבעוניות בתחילת החודש.

חברת השבבים ממגדל העמק סיימה את הרבעון השני של 2025 עם הכנסות של 372 מיליון דולר ורווח נקי מתואם של 50 סנט למניה, גבוה מתחזיות האנליסטים. במקביל, החברה סיפקה תחזית גבוהה מעט מתחזיות השוק לרבעון השלישי של השנה, וצופה בו הכנסות של סביב 395 מיליון דולר, צמיחה של כ-7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

טאואר נסחרת בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב לפי שווי של 6.3 מיליארד דולר, אחרי עלייה של 34% במחיר המניה בשנה האחרונה. בשוק ישנם 5 אנליסטים המסקרים את המניה, וכולם חיוביים בנוגע אליה. מחיר היעד הממוצע שלהם הוא 66 דולר, פרמיה של 21% על שער הנעילה של החברה בסוף השבוע.

אחרי ירידה של 40% בחודש האחרון: התחזיות המעורבות כלפי מאנדיי

בזמן שלא מעט חברות ישראליות מעבר לים נמצאות במומנטום חיובי, מניית חברת התוכנה הישראלית מאנדיי.קום נמצאת בירידה מתמדת בחודש האחרון. מאז פרסום הדוחות בתחילת החודש צנחה מניית החברה הישראלית, המספקת פלטפורמה המסייעת בניהול משימות בתוך ארגונים, בכמעט 40%.

על אף שהכתה את צפי האנליסטים, המניה צנחה בכמעט 30%, במחזור מסחר עצום ביום בו פרסמה את הדוחות. מאחורי הצניחה עמד החשש מהשפעות הבינה המלאכותית, ובין היתר הפיצ'ר של גוגל, AI Overview, שמספק סיכום AI שמבוסס על הלינקים שנמצאו בחיפוש הרלוונטי, ובכך במקרים רבים מייתר את הצורך להיכנס לאותם לינקים.

בבנק אוף אמריקה בחרו להוריד את מחיר היעד שלהם ל-250 דולר, אך עדיין מדובר באפסייד של כ-40.5% ביחס למחיר המניה הנוכחי. על פי הבנק, החלטה נובעת מניתוח נתוני צד-שלישי המצביע על ירידה חדה ומתמשכת בתנועת הגולשים האורגנית (SEO) לאתר החברה, עם צניחה של כ-25% בחודש יולי האחרון בהשוואה לשנה שעברה. נתון אותו הם מייחסים להתרחבות שילוב סיכומי הבינה המלאכותית (AI Overviews) בתוצאות החיפוש של גוגל, הפוגעים בתנועה לאתרים.

עם זאת, יש גם מי שרואים את האור בקצה המנהרה ומזהים הזדמנות במניה החבוטה. בבנק האמריקאי KeyBanc אשררו מחדש את המלצת על המניה עם מחיר יעד של 330 דולר, אפסייד של כמעט 70% על שערה הנוכחי. בבנק טוענים כי הירידה במחיר המניה "מוגזמת", ומציינים כי הסיכוי עולה על הסיכון. לדבריהם בעוד התחזיות צופות לחצים מתמשכים על Work OS, מוצר הליבה של החברה (סיכון), היא מלמד כי היא תהיה פחות תלויה בצמיחה של המוצרים החדשים כדי למלא את הפער.

בצל הירידה במחיר המניה, רוב האנליסטים ממשיכים להיות אופטימיים לגביה. מתוך 27 אנליסטים המסקרים את החברה הישראלית, 24 מחזיקים בהמלצת קנייה. מחיר היעד הממוצע עומד על כ-282.5 דולר, אפסייד של כ-60% על שער הנעילה של המניה בוול סטריט. זאת, לאחר שבשנה האחרונה היא ירדה ביותר מ-32% והיא נסחרת כעת לפי שווי של כ-9.1 מיליארד דולר.