המסחר בוול סטריט התנהל ביום שישי במגמה שלילית, לאחר עליות במדדים המובילים ביום חמישי. במצטבר, בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, המדדים רשמו עליות קלות שנעו בין 0.3% במדד דאו ג'ונס עד 0.9% במדד נאסד"ק. אלה המניות הישראליות (או בעלות הזיקה לישראל) שבלטו במסחר:

● WSJ | המניה שכמעט נמחקה, ואז הפכה לסאגת המם הלוהטת בוול סטריט

● ניתוח גלובס | כך נשאר שוק ההון הישראלי כמעט בלי אנליסטים שיסקרו את החברות

מובילאיי קפצה בעקבות המלצה חיובית

מניית מובילאיי קפצה ביום חמישי ב-8.4% וביום שישי נחלשה ב-1%, כך שבסוף השבוע, המניה ננעלה במחיר של 14.7 דולר. החברה, בניהולו של המייסד המשותף פרופ' אמנון שעשוע, נסחרת בנאסד"ק לפי שווי שוק של כ-12 מיליארד דולר. הקפיצה במניה בשבוע שעבר הגיעה לאחר שדויטשה בנק אישר את המלצת ה"קנייה" שלו על מניית מובילאיי, במחיר יעד של 16 דולר. המחיר משקף כעת פרמיה של 8.8% על מחיר המניה בנאסד"ק. בדויטשה בנק ציינו תערוכה גדולה שתיערך במינכן, בה מובילאיי צפויה להציג את מערכת EyeQ6 שלה. להערכת דויטשה בנק, ייתכן גם שמובילאיי תודיע על זכייה בחוזה OEM חדש.

על־פי נתוני וול סטריט ג'ורנל, ישנם 31 גופים המסקרים את מניית מובילאיי, 16 מהם חיוביים, 14 נייטרליים ואחד שלילי. מחיר היעד הממוצע שלהם הוא 19.32 דולר - גבוה ב-31.4% ממחיר המניה כיום.

מובילאיי הונפקה בנאסד"ק לפני קרוב לשלוש שנים, לפי שווי של 17 מיליארד דולר (21 דולר למניה). מתחילת השנה, המניה איבדה 26.2% מערכה, בין היתר, בשל ההתפתחויות באינטל שהיא בעלת השליטה במובילאיי. עם זאת, בשנה האחרונה, מניית מובילאיי רושמת תשואה חיובית של 27.3%.

אחרי ירידה במניה, גלובל-אי תרכוש מניות של עצמה

בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע שעבר, מניית גלובל-אי עלתה במצטבר ב-6.8%, במחזורי מסחר גבוהים מהממוצע. חברת הפינטק, בניהולו של המייסד המשותף אמיר שלכט, נסחרת כעת לפי שווי של 6.1 מיליארד דולר.

העליות במניה הגיעו לאחר שהחברה דיווחה ביום חמישי שהדירקטוריון אישר לבצע תוכנית לרכישה עצמית של מניות (buy back), בהיקף של עד 200 מיליון דולר. זאת, לאחר שהמניה נחלשה בחודשים האחרונים, ואיבדה 38.6% מתחילת השנה ועד לדיווח על התוכנית.

במחיר הנוכחי של המניה, מדובר על רכישה של עד כ-5.6 מיליון מניות, שמהוות כ-3.3% מהון המניות של גלובל-אי. בסוף הרבעון השני, היו לחברה בקופה 545 מיליון דולר במזומנים והשקעות לטווח קצר. סמנכ"ל הכספים, עופר קורן, מסר שתוכנית הרכישה העצמית משקפת את האמון המתמשך ביכולת החברה לייצר תזרים חזק, ואת המחויבות להגדלת הערך לבעלי המניות שלה. החברה מספקת פתרונות טכנולוגיים שנועדו לסייע למסחר מקוון חוצה־גבולות.

אונדס השלימה עוד רכישה בישראל

חברת אונדס (Ondas) היא אמנם חברה אמריקאית שעוסקת בתחום תקשורת וניתוח מידע לשוק הביטחוני, אך הייתה לה בעבר אפיזודה קצרה בבורסה של תל אביב, לאחר שרכשה לפני שלוש שנים את חברת הרחפנים הישראלית איירובוטיקס. לאחר מכן, נמחקה ממסחר בבורסה ונותרה להיסחר רק בנאסד"ק, שם מנייתה קפצה בשני ימי המסחר האחרונים ב-11.9%. שווי השוק של החברה מגיע כיום ל-1.5 מיליארד דולר.

בסוף השבוע, אונדס הודיעה על השלמת רכישה נוספת בישראל - Apeiro, תמורת 12 מיליון דולר. הרכישה עליה דיווחה החברה לפני מספר שבועות נועדה להרחיב את יכולותיה של אונדס בתחום הרובוטיקה על הקרקע, ולהוסיף רכיבי תקשורת מסוימים. רותם לשר, מנכ"ל אפיירו, מסר אז כי השילוב עם אונדס יפתח את יכולות החברה להתרחב ברמה הגלובלית.

מנכ"ל אונדס, אריק ברוק, הוסיף אז כי הצוות של אפיירו הראה יכולות יוצאות דופן לספק מערכות אוטונומיות מוכנות למשימה, בעלות ערך תפעולי, וכי באונדס מאמינים שהרכישה מתאימה היטב לאסטרטגיה של הובלה בשוק הביטחוני. אגב, מאז שמניית אונדס נמחקה מהמסחר בתל אביב, היא זינקה ב-578%, בין היתר, על רקע שיפור בתוצאות.