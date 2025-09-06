זה סיפור שחזר על עצמו במקרים רבים, ונראה שהסוף תמיד ידוע מראש. חברת טכנולוגיה הפסדית הונפקה בשנות ההייפ של הקורונה באמצעות מיזוג ל־SPAC בשווי נדיב. היא סיפקה למשקיעים תחזיות ורודות, רחוקות מהמציאות, וזינקה בשיעורים בלתי נתפסים בתוך זמן קצר. אבל אז הגיעה ההתפכחות בשווקים, והמניה קרסה.

הפעם מדובר בחברת Opendoor Technologies . פלטפורמת אונליין לרכישת נדל"ן למגורים בארה"ב. אבל במקרה שלה, בניגוד לשאר מניות ההייפ של 2020, הגיע טוויסט בעלילה - היא הפכה למניית מם (meme), ומשם הסיפור רק הולך ומסתבך.

מהן מניות מם והאם הסאגה חוזרת?

מניות מם, הן מניות שמציגות עליות חדות, של מאות ולעתים אלפי אחוזים, בשל התאגדות של סוחרים קטנים ברשת שקונים יחד את המניות ומקפיצים את מחירן. לרוב, מדובר במניות של חברות של עסקים ישנים, לעתים אף לקראת קריסה בשל התקדמות הטכנולוגיה. כמו למשל מניית GameStop, רשת חנויות קלטות הוידאו, יצרנית הטלפונים בלקברי, רשת המוצרים לבית Bed Bath & Beyond או רשת המדיה AMC. בזמן שקרנות הגידור הגדולות בוול סטריט סוחרות בשורט על המניה, כלומר מהמרים שהיא תרד, עקב דעיכת עסקיה, משקיעי הריטייל בפורומים כמו רדיט, רובין הוד או טוויטר, נתקפים נוסטלגיה, או זעם על הברוקרים המעונבים בניו יורק וקונים אותה בסיטונאות. כך, נוצר שורט סקוויז.

שורט סקוויז הוא מצב שבו משקיעים שהימרו נגד מניה מסוימת ופתחו פוזיציית שורט (מכירה בחסר), רואים עלייה במחיר המניה, בניגוד לציפיות שלהם, ולכן מעוניינים לסגור את הפוזיציה. כדי לעשות זאת, הם צריכים לקנות את המניה ובכך תורמים בעצמם להגדלת הביקוש ועליית המחיר שלה. בגיימסטופ למשל, שנחשבת למניית המם הראשונה, המהלך הזה גרר הפסדים משמעותיים לקרנות הגידור, והפך לסאגה לא פחות מהיסטורית. אגב, ב־2024, היא עשתה קאמבק קטן, אבל הוא החזיק לזמן קצר בלבד.

"מאניית מניות המם בשיאה"

מניות המם היו לכאורה הסיפור של 2021. או לפחות כך חשבנו. בכתבה מיולי האחרון בוול סטריט ג'ורנל נכתב על מניות Opendoor ו־Kohl’s (רשת כלבו) שהן הדור הנוכחי של מניות המם. "רואים את הסימנים שמאותתים שמאניית הממים בשיאה", צוטט שם ברנט קוצ'ובה, מייסד חברת נתוני הנגזרים SpotGamma. בכתבה אחרת בוול סטריט ג'ורנל צוין שמשקיעי הריטייל מהווים היום 18% מהפעילות בשוק, לעומת 10% לפני 15 שנים. "מהלכי שורט סקוויז והעלייה המסחררת במניות המם הם סימן לשוק מניות מבעבע".

רחוקה ב־99% מהשיא, ומעולם לא הציגה רווח

בניגוד למניות המם של תקופת הקורונה, Opendoor היא לא מניה של הדור הישן. המטה שלה ממוקם בסן פרנסיסקו, והיא מציעה באתר שלה למוכרי בתים להכניס את פרטי הנכס שהם מעוניינים למכור, ומספקת להם הערכת שווי על בסיס הדאטה שלה. אז היא מאפשרת לרוכשים פוטנציאליים להציע הצעות לרכישת הנכס. חברות דומות בתחום הן Zillow הגדולה משמעותית מאופן דור, וכן Redfin שהייתה ציבורית, אך נרכשה לאחרונה בשווי 1.75 מיליארד דולר.

Opendoor מוזגה לחברת SPAC (חברה ללא פעילות, שמגייסת כסף במטרה למצוא יעד לרכישה תוך פרק זמן מוגבל) לפי שווי של 4.8 מיליארד דולר. מספר חודשים לאחר השלמת המיזוג, על רקע משבר הקורונה והעלייה בכל מה שקשור לתחום הדיגיטל, המניה הגיעה לשיא כל הזמנים ששיקף לה שווי שוק של מעל 20 מיליארד דולר.

כאמור, השיא הזה לא החזיק מעמד, ועל רקע הריבית שעלתה מאז והשפיעה על שוק הנדל"ן, והתרחקות המשקיעים מחברות לא רווחיות, בחודש יוני השנה מנייתה צנחה לשפל של 51 סנט ששיקף לה שווי של כ־370 מיליון דולר בלבד (ירידה של כ־99% מהשיא). החברה גם קיבלה אזהרה מהנהלת נאסד"ק שהיא עלולה להימחק מהמסחר משום שמחיר המניה שלה לא עומד ברף המינימלי של דולר אחד.

לא רק גורמים חיצוניים כמו ריבית ותנאי שוק ההון הפילו את מניית אופן דור, אלא גם התוצאות הפיננסיות המאכזבות שהציגה. ב־2020, היא הציגה לשוק תחזית לצמיחה שנתית ממוצעת של 58%, וציפתה להציג ב־2023 הכנסות של 9.8 מיליארד דולר ולעבור לרווחיות EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) באותה שנה. בפועל, ההכנסות שלה ירדו באותה שנה והסתכמו ב־6.9 מיליארד דולר, וה־EBITDA היה שלילי. גם ב־2024 ההכנסות המשיכו להתכווץ והרווחיות נותרה שלילית. ברבעון השני של 2025 היא סוף סוף עברה ל־EBITDA חיובי, על הרווח הנקי, נותר שלילי.

קריפטו, הייטק וג'ינס: מניות ההייפ מציפות את ניו יורק שוק ההון האמריקאי אמנם קרטע לאורך חלק ניכר משנת 2025, אבל בחודשים האחרונים הוא חזר לזנק וכבר עלה בכמעט 30% מהשפל של אפריל. וכשהשוק עולה, גם תופעות כמו מניות מם או מניות הייפ עולות. כך למשל, מניית circle שהונפקה בחודש יוני השנה במחיר של 31 דולר למניה, זינקה בתוך פחות משלושה שבועות לשיא של 263 דולר - תשואה של כמעט 750%. סירקל עוסקת בתחום הקריפטו, שוק חם כשלעצמו השנה על רקע רגולציה ידידותית יותר מצד ממשל טראמפ. הפרשן הכלכלי ג'ים קריימר, מגיש התוכנית Mad Money ב־CNBC, אמר אז שמשקיעים "הפכו את סירקל למניית מם". ל־Coreweave, חברת הענן וה־AI שהונפקה חודשיים וחצי לפני סירקל, במחיר של 40 דולר למניה, לקח קצת יותר זמן, אבל בתוך שלושה חודשים היא קפצה ב־334%. גם סירקל וגם קורוויב איבדו מאז השיאים עשרות אחוזים מערכן, אך שתיהן עדיין מציגות תשואה חיובית תלת־ספרתית מאז ההנפקות השנה. הנפקה בולטת נוספת השנה הייתה של חברת התוכנה Figma, שהשאירה את הבנקאים המומים כשמנייתה קפצה ביום המסחר הראשון ב־250%, אם כי מאז היא בעיקר נחלשה (אך עדיין בתשואה חיובית ביחס למחיר ההנפקה). עוד מניה שנוצר סביבה הייפ לאחרונה היא רשת האופנה אמריקן איגל, לאחר שמוקדם יותר השנה היא נסחרה במגמה שלילית. בתחילת אוגוסט המניה זינקה ב־23.7% ביום מסחר אחד. קמפיין פרסומי שהשיקה עם השחקנית סידני סוויני עורר באזז, ויצר גם תגובות שליליות משום שהיא אמרה בפרסומת שיש לה great jeans, מה שנשמע כמו גנים נהדרים. מי שהתערב לטובתה היה הנשיא טראמפ שפרסם ברשת החברתית שלו Truth Social פוסט ובו שיבח את סוויני הרפובליקנית ואמר שהג'ינסים "עפים מהמדפים". השבוע, כשאמריקן איגל פרסמה דוחות, הוכח שבמקרה זה טראמפ צדק: המנכ"ל ג'יי שוטנסטיין (Jay Schottenstein) אמר שעונת הסתיו התחילה בצורה חיובית, בהובלת הקמפיין, והחברה ראתה עלייה במודעות, במעורבות ובמכירות של הלקוחות שלה. והמניה זינקה בכ־25% במסחר המוקדם. מניה שההייפ סביבה נמשך השנה היא פלנטיר, חברת AI לשוק הביטחוני, שמנייתה הכפילה את עצמה מתחילת השנה אחרי שעלתה ב־366% ב־2024. בעוד שלמניה יש קהל משקיעים נלהב, יש מי שמתקשה להצדיק מכפיל רווח בשיעור תלת־ספרתי לפלנטיר, ורוב האנליסטים נייטרליים בנוגע למניה כשמחיר היעד הממוצע דומה למחיר בשוק. קראו עוד

המשקיע שהתחיל את ההייפ והגיע עד דרייק

אבל רגע לפני פרסום הדוחות הגיע הטוויסט. לפני כחודשיים מניית Opendoor עלתה על הרדאר של מנהל קרן גידור קנדית קטנה, אריק ג'קסון מ־EMJ Capital. ביולי ג'קסון צייץ ב־X (טוויטר) לעשרות אלפי עוקביו שהקרן פתחה פוזיציה בחברה, אם כי היקף ההחזקה לא מדווח. באותו ציוץ ג'קסון אף העריך שהמניה תוכל להגיע למחיר של 82 דולר בשנים הקרובות, בזמן שהיא עדיין נסחרה במחיר נמוך מדולר.

ג'קסון הצית התלהבות מצד משקיעי ריטייל שנהרו להשקעה ב־Opendoor והקפיצו את מחיר המניה ואת מחזורי המסחר, כך שהמניה נסחרת כיום במחיר שגבוה כמעט פי 10 ממחיר השפל של יוני האחרון - אך עדיין נמוך ב־83% מהמחיר שבו החלה להיסחר בוול סטריט.

ההייפ נמשך, ולפני שבועיים התראיין ג'קסון לבלומברג ואמר שמניית Opendoor עשויה להגיע אפילו ל־500 דולר (בערך פי 100 מהמחיר הנוכחי). לדבריו, הוא לא מאפיין אותה כמניית meme אלא כ"מניית פולחן" (cult stock) והשווה אותה לפלנטיר וטסלה. "Opendoor היא סיפור לגיטימי של טרנאראונד (מהפך עסקי, שח"ו)", אמר.

ג'קסון לא הסתפק בפוסטים ברשתות החברתיות ונקט בצעד חריג: בחודש שעבר הוא צילם את עצמו עומד ליד ביתו של הראפר הקנדי דרייק (Drake) עם שלט הקורא לו לרכוש מניות Opendoor. ככל הידוע, דרייק לא השתכנע, אך הבאזז סביב המניה רק גבר.

מנהל קרן הגידור EMJ Capital, אריק ג'קסון, מחוץ לביתו של הראפר דרייק, קורא לו להשקיע ב־Opendoor / צילום: צילומי מסך מרשת X (טוויטר) ומחשבון האינסטגרם ericjackson

השבוע, ג'קסון התראיין לתוכנית השקעות ב־yahoo finance וחזר על התזה השורית שלו כלפי מניית Opendoor. להערכתו, החברה נמצאת בעמדה ייחודית בשוק קניית הבתים, ויכולה להפוך לפלטפורמה מובילה, Uber של שוק הדיור. אגב, זו לא הפעם הראשונה ששמה של אובר שורבב בהקשר של Opendoor: כבר במצגת הראשונה שלה לקראת המיזוג ל־SPAC החברה עצמה השוותה את שיעורי החדירה שלה בשוק הנדל"ן לאלה של אובר בשוק התחבורה ושל אמזון בקמעונאות.

משקיעי הריטייל דחקו את המנכ"לית החוצה

משקיעי הריטייל שהפכו את Opendoor למניית מם לא הסתפקו בראלי המכובד שנוצר עד כה, והלכו לאחרונה עוד צעד קדימה כשפצחו בקמפיין נגד המנכ"לית. קארי ווילר מונתה למנכ"לית החברה בסוף 2022, לאחר שהייתה סמנכ"לית הכספים גם בזמן המיזוג ל־SPAC. משקיעי ריטייל התנהגו כמו משקיעים אקטיביסטים מקרנות השקעה או גופים מוסדיים ודרשו להחליף את ווילר. הסיבה: אכזבה מהדוחות שפורסמו בתחילת אוגוסט.

"רבים מהם הפסיקו להריע ל־Opendoor וקראו להדחת ווילר", נכתב בוול סטריט ג'ורנל. ברשת X נכתבו פוסטים רבים על כך שאינה מתאימה לנהל את החברה ואינה דואגת למשקיעים. הם הזכירו מכירת מניות שביצעה כשמחיר המניה היה קרוב לשפל כהוכחה לכך שהיא לא מאמינה בחברה (אם כי לפי הדיווח זו הייתה מכירה לצורכי מס).

בוול סטריט ג'ורנל ציינו בשבוע האחרון שג'קסון והעוקבים שלו הציגו דרישות לדירקטוריון החברה, והדירקטוריון (שווילר עמדה גם בראשו) הקשיב - באמצע אוגוסט, ווילר נאלצה לפרוש והדירקטוריון מינה כמנכ"ל זמני את מנהל הטכנולוגיה, שריסה רדהקרישנה.

השוק הגיב בחיוב לפרישת ווילר, ומאז הדיווח המניה עלתה ב־67%. בראיון לבלומברג מלפני כשבועיים ג'קסון נשאל על הפרישה של ווילר, ואמר שהיא אמנם חתכה בעלויות ועשתה כמה דברים טובים, אך הדוחות היו "הרסניים". "נהדר שהיא עזבה", אמר.

המיליארדר שהכפיל פי 11 את ההחזקות

אולם נראה שבעוד שמשקיעי הריטייל אופטימיים, האנליסטים פחות נלהבים ולפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, רובם ניטרליים או שליליים בנוגע למניה. דיווחי החזקות בחברה מצביעים על כך שענקית ההשקעות בלקרוק פספסה את ההייפ המחודש במניה, לאחר שבחודש יוני היא מכרה את רוב ההחזקה שלה וירדה מ־6.5% ל־1.7% מההון. אבל יש גם בעלי הון גדולים שמאמינים במניה. לאחרונה נחשף כי חברת ההשקעות האמריקאית Tudor Investment בראשות המיליארדר פול טיודור ג'ונס, הגדילה משמעותית את ההחזקה במניות Opendoor ברבעון השני: מכ־228 אלף לכמעט 2.7 מיליון מניות, פי 11. שווי המניות כיום הוא 13.8 מיליון דולר.