דיקטטורים זקנים מטכסים עצה איך לחיות לנצח, או לפחות עד 150

1 אופציית הנצח

מה קורה כאשר לשני דיקטטורים בני 72 ניתנת ההזדמנות להתלחש? הם מדברים על גילם, כמובן. ולדימיר פוטין נמצא בשלטון זה 25 שנה, ושי ג'ינפינג - 13. הם יכולים להיות שם לנצח, ובלבד שהנצח היה אופציה. התלחשותם בבייג'ינג השבוע נקלטה במיקרופון.

שי: "לפנים, רק לעיתים נדירות אנשים חיו מעבר לגיל 70. עכשיו, בגיל 70 אתה עדיין ילד".

פוטין: "עם ביו־טכנולוגיה, אפשר להחליף איברים ללא הרף. אנשים יכולים אפילו להפוך לבני־אלמוות".

שי: "אחדים מנבאים שאנשים יחיו במאה ה־21 עד גיל 150".

זה מזכיר לנו את 'סתיו של פטריארך', ספרו המקאברי של גבריאל גרסיה מרקס על נשיא פיקטיבי, השולט 200 שנה, ורודה בגלי הים ובגרמי השמיים.

2 כתובת על הקיר

השבוע עמד בסימן המצעד הצבאי הענקי בבייג'ינג לציון יום השנה ה־80 לכניעת יפן. סין הקרינה עוצמה, שעוררה אי־נוחות אפילו אצל דונלד טראמפ. הוא ספק התבדח, ספק התלונן, שנשיאי סין, רוסיה וצפון קוריאה נפגשים כדי "לקשור קשר נגד ארה"ב".

מדינת המשטרה הסינית ידועה ביכולתה לעקוב אחרי כל רמז קטנטן של התנגדות. ערב המצעד זומנה לה הפתעה. זה קרה בעיר צ'ונגצ'ינג, שהייתה בירת סין בימי מלחמת העולם. בשעת לילה, כתובת גדולה האירה קיר של בניין בעיר. היא אמרה, "התקוממו־נא, אלה המסרבים להיות עבדים". כתובת אחרת אמרה: "לא עוד שקרים, אנחנו רוצים את האמת. לא עוד עבדות, אנחנו רוצים חירות".

כמעט שעה נדרשה לשוטרים לגלות את מקור הכתובת. כאשר הגיעו לשם הם מצאו מצלמה, ששידרה את מעשיהם בווידאו אל השובב הטכנולוגי שהיתל בהם. הוא הסתלק מסין תשעה ימים קודם. ביום ההקרנה הוא היה בלונדון. 18 מיליון זוגות עיניים ננעצו בווידיאו שלו על הרשת. למתנגדי משטר הוא הזכיר רגעים הירואיים אחרים בתולדות ההתנגדות למונופול המפלגתי, כמו האיש שהתייצב מול טנק בכיכר טיאנאנמן, לפני 36 שנה.

המשטר לא ייפול בגלל אקט אחד של אי־צייתנות. אבל הוא הפסיד בחזית אחת, שממנה חוששים דיקטטורים במיוחד: הוא הושם ללעג.

3 באפט טעה

חברת המזון החמישית בגודלה בעולם הודיעה השבוע על התפרקותה. המתפרקת היא קראפט־היינץ, ששני מרכיביה התחברו רק לפני עשר שנים. סופה מספק לנו הזדמנות נדירה להשמיע את המילים "וורן באפט טעה". הוא היה השדכן. הוא חשב, שמוצרים כמו קטשופ (היינץ, מאז 1869) ומאק־אנד־צ'יז (קראפט, מאז 1937) יבטיחו זרימת מזומנים גם בימי מיתון.

באפט אמר השבוע (ל־CNBC), "המיזוג לא היה רעיון מבריק, אבל אינני חושב שהפירוק יתקן את זה". המיזוג מחה 57 מיליארד דולר מערך השוק של החברות הממוזגות (לפי Fortune). באפט נשאר עם 27% מן המניות. לא ברור מה הוא יעשה בהן.

4 שודדי הקריביים

הצי האמריקאי רדף השבוע מבריחי סמים בים הקריבי, סמוך לחופי ונצואלה. לפי הדיווחים, אוניית מלחמה של ארה"ב הרגה 11 מהם באמצעות טיל טומהוק. לפי וושינגטון, הם שייכים לכנופייה ידועה לשמצה, הנמצאת בשליטתו של רודן ונצואלה ניקולאס מדורו.

מדורו הכריז שארה"ב זוממת לתקוף את ארצו, והוא עומד להכריז מצב חירום. דוברת הבית הלבן אמרה, שהנשיא מוכן לעשות כל מה שנחוץ כדי להגן על שלומם של האמריקאים.

5 החור הקדמון

עיני האנושות נעוצות בעברו הקוסמי של היקום באמצעות טלסקופ־הפלא ג'יימס ווב. השבוע שמענו משורה של מקורות, כי העיניים הבחינו במשהו המצריך 'שינוי פרדיגמה', או לפחות פירוש מורכב יותר לשורות הראשונות של ספר בראשית.

אסטרונומים ראו חור שחור "ערום כמעט לחלוטין", והם סבורים שהוא נוצר שבריר של שנייה לאחר המפץ הגדול. אם הסברה הזו תתאשר, אפשר שהיא תאמת תיאוריה של הפיזיקאי המנוח סטיבן הוקינג על אודות 'החור השחור הקדמון'. עד כה ההנחה המקובלת העמידה את הגלקסיות ואת הכוכבים בראש רשימת הבריאה. לפי הפרדיגמה הישנה, החורים השחורים הופיעו רק לאחר שראשוני הכוכבים קרסו. פיזיקאי בריטי, אנדרו פונטסן, אמר השבוע, כי להבנה החדשה, אם תתאשר, "יהיו השפעות מפליגות על עצם חוקי היסוד של הפיזיקה".

רשימות קודמות ב yoavkarny.com