לא מכרו והרוויחו: שווי מניות בעלי השליטה באימקו הוכפל השנה

הראלי בשוק המניות של ת"א הוביל לגל חסר תקדים של מימושי מניות מצד בעלי שליטה בחברות הנסחרות בבורסה המקומית. כך, מתחילת השנה מכרו בעלי עניין בת"א מניות בהיקף של יותר מ-10 מיליארד שקל, לנוכח מחירי השיא בהם נסחרות רבות מהחברות.

בזמן שהמוכרים באותם מימושים שלשלו לכיסיהם סכומים משמעותיים, יש גם מי שיכולים להיות מרוצים, לכל הפחות, מכך שנמנעו ממכירה שנשקלה. כאלו הם בני משפחת יקיר, בעלי השליטה (67%) בחברה הביטחונית אימקו , שבחנו בתחילת השנה אפשרות לנצל את הזינוק במנייתה כדי למכור את חלקם. זאת, בעת שהחברה נסחרה בשווי של כ-200 מיליון שקל, לאחר עלייה של 127% בשנה הקודמת.

אלא שהמהלך לא הבשיל, ובזמן שחלף מאז שווי החברה יותר מהוכפל, למעל 400 מיליון שקל כיום. בסך הכול זינקה מניית אימקו ב-770% בשנתיים, וב-230% בשנה האחרונה. בד בבד, זינק שווי המניות שמחזיקים בעלי השליטה, שלושת האחים לבית משפחת יקיר (רון, דן ונילי), לרמה של כ-270 מיליון שקל לעומת 130 מיליון שקל בתחילת השנה.

אימקו, שהוקמה בשנת 1974 בידי יוסף יקיר ז"ל (אביהם של השלושה), מספקת מערכות אלקטרוניות המותקנות ברובן בטנקים ובנגמ"שים של צה"ל, וכן במערכות הגנה אווירית ובמטוסי קרב ומסוקים. בנוסף, לחברה גם פעילות אזרחית שבמסגרתה היא מהווה קבלן משנה בתחום האלקטרוניקה והאלקטרו-מכניקה, עבור שימושים מגוונים החל ממכשור רפואי וכלה בציוד תקשורת.

המלחמה הקפיצה את הביצועים

בעשור האחרון חוותה החברה טלטלות, שכללו חילופים תכופים בהנהלתה. השיא נרשם בשנת 2022, אז החליט יו"ר החברה, האלוף (במיל') אודי אדם, לעזוב את התפקיד שבועיים בלבד לאחר כניסתו אליו. ההתפטרות המהירה הגיעה חודשים ספורים לאחר שאימקו דיווחה כי נוצר לה גירעון מהותי בתזרים המזומנים, ונדרשה להגדיל את האשראי מהבנק המלווה.

אלא שאז הגיעה מלחמת "חרבות ברזל" והקפיצה את תוצאות החברה, ובעיקר את צבר ההזמנות שלה. אם בסוף המחצית הראשונה של 2023 עמד הצבר על כ-300 מיליון שקל, הרי שכעבור שנתיים הוא יותר מכפול ונאמד בכ-700 מיליון שקל. במקביל, גם שיעור ההכנסות של אימקו ממשרד הביטחון זינק לכ-50% לעומת כ-37% לפני המלחמה.

את המחצית הראשונה של 2025 סיימה החברה עם הכנסות של כ-158 מיליון שקל, גידול של כ-24% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, שאותו מסבירים בחברה בעלייה בהכנסות מלקוחות ביטחוניים. בשורה התחתונה הציגה אימקו רווח נקי של כ-5.8 מיליון שקל, גידול של כ-4% ביחס למחצית הראשונה של 2024.