השקל הפך למטבע החזק ביותר עוד לפני ההסכם. מה צפוי כעת?

ישראל וחמאס חתמו על השלב הראשון בתוכנית 20 הנקודות של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והחדשות משתקפות גם בשוק המט"ח. עוד משעות הערב אתמול (ד'), כשהתרבו הדיווחים על כך שהחתימה מתקרבת, השקל התחזק והמשיך את המגמה של הימים האחרונים. נכון לעכשיו, שער הדולר עומד על 3.25 שקלים. זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2022. מתחילת אוקטובר בלבד, מציג המטבע הישראלי התחזקות של קרוב לשני אחוזים, ומראשית 2024 יותר מעשרה אחוזים.

עוד לפני ההודעה הרשמית על ההסכם, זכה השקל בתואר "המטבע החזק ביותר" בשבוע האחרון. לפי בלומברג, השקל היה המטבע בעל הביצועים הטובים ביותר מתוך סל של כ־30 מטבעות מרכזיים. למעשה, מנתוני בנק ישראל עולה שאם בוחנים את שער החליפין של השקל מול ממוצע משוקלל של 21 מטבעות, המייצגים את 29 שותפות הסחר העיקריות של ישראל ("שער החליפין הנומינלי האפקטיבי") - הרי שהשקל הגיע לרמתו החזקה מעולם. עד לאן הוא יכול להגיע?

"לפני 20 שנה השער היה 4.7 שקלים"

תמיר הרשקוביץ', סמנכ"ל ומנהל אגף ההשקעות באיילון ביטוח ופיננסים, מעריך שבשנה הקרובה שער הדולר יגיע ל־3.1 שקלים - ובעוד שנתיים הוא אף ירד אל מתחת ל־3. "אם מסתכלים במבט ארוך טווח של 20 השנים האחרונות, קו המגמה מאוד ברור", הוא מסביר. "לפני 20 שנה, הדולר עמד על 4.7 שקלים, אלא שמאז קו המגמה הוא מאוד ברור ומצביע על התחזקות השקל".

ממה נובעת המגמה הזאת? אחד הגורמים נובע מתהליך פיננסי של גידור מט"ח. לפי מודי שפריר, אסטרטג ראשי - שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, "בגלל הצורך של משקיעים מוסדיים לבצע גידור סיכונים מפני תנועות מט"ח, שער החליפין נמצא בקורלציה למדדי המניות בחו"ל - אם המדדים עולים, אז השקל מתחזק".

אבל זה לא נגמר בזה. "לצד ההסברים הפיננסיים", אומר הרשקוביץ', "יש גם הסברים ריאליים - יש השקעות מסיביות של גופים זרים בתוך ישראל במרוצת השנים, והרבה מאוד אמון של משקיעים מקומיים ומשקיעים זרים גם ברמה הפיננסית וגם ברמה הריאלית בכלכלה המקומית". שפריר מסכים: "יש לנו עודף מבני בחשבון השוטף שאפילו צפוי לעלות אם המלחמה תסתיים, ויש השקעות ישירות של גופים זרים בישראל בהיקפים גדולים מאוד, בעיקר במגזר ההייטק".

אלא שברקע עומדות ההתפתחויות הגיאופוליטיות של ישראל - ובפרט סיום המלחמה בעזה. כל שינוי בסנטימנט של הערכת היכולת להגיע לעסקה - הזיז את השקל ואת השווקים לכאן או לכאן: עליות במקרה של אופטימיות להבשלת המגעים, וירידות כשנושבות רוחות פסימיות.

כך אחרי שביום שלישי דווח שהמשא ומתן לשחרור החטופים ולסיום המלחמה הסתיים ללא כל התקדמות ממשית, יום המסחר נפתח באדום - ומדדי ת"א 35 ו־90 ירדו ב־1% והשקל נחלש הבוקר בכ־0.5%. אלא שככל שעברו השעות והגיעו הדיווחים על הגברת האינטנסיביות של השיחות - בין היתר, על רקע הגעת קושנר וויטקוף למצרים - הבורסה עברה למגמה מעורבת והשקל התאושש מעט. בשעות הערב כאמור, כשהאופטימיות בנוגע להסכם גברה, המשיך להתחזק עוד השקל מול הדולר ומול סל המטבעות.

על רקע הטלטלה בצרפת: האירו מאבד גובה האירו ממשיך לאבד גובה - ושערו נסחר סביב 3.8 שקלים ו־1.16 דולרים. זוהי רמתו הנמוכה ביותר מאז מרץ מול המטבע הישראלי - והרמה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט בהשוואה למטבע האמריקאי. בענקית הפיננסים סיטי העריכו כי שער האירו־שקל עשוי אף לרדת לרמה של 3.7 שקלים, אם המגעים במצרים בין ישראל לחמאס יבשילו לכדי הסכם. המספרים החלשים שמציג המטבע בימים האחרונים מגיעים לאחר שמוקדם יותר השבוע, ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, התפטר באופן בלתי צפוי - שבועות ספורים לאחר שמונה לתפקיד. התפקיד של לקורני היה להוכיח שהוא מסוגל לאחד את הפרלמנט המפולג על מנת לאשר את תקציב 2026, הכולל קיצוצי הוצאות והעלאות מסים. הוא הושבע לתפקיד בתחילת ספטמבר, על רקע אי שקט ציבורי וחוסר שביעות רצון שהובילו להדחת קודמו בתפקיד, פרנסואה ביירו, בהצבעת אי־אמון. כעת צרפת נקלעה למשבר פוליטי חדש שיפעיל לחץ עצום על מקרון, שהכשיר שלוש ממשלות מיעוט שנכשלו. הגירעון של צרפת עומד על 5.8% בשנת 2024. צרפת סובלת מחוב לאומי מזנק של 114% מהתמ"ג השנתי שלה - כ־3.3 טריליון אירו, והיא משלמת מיליארדי אירו בחודש רק על החזרי הריבית. קראו עוד

מה יהיו השלכות ההסכם?

אבל עד כמה זה יכול להשפיע על השקל גם בהמשך? אנליסטים בבנקים הגדולים בעולם דנים בשאלה זו. בענקית ההשקעות סיטי ציינו כי השקל עשוי להמשיך להתחזק בשבועות הקרובים, אם המגעים אכן יבשילו לכדי עסקה. תחזית זו עולה בקנה אחד גם עם התחזית שפרסם בשבוע שעבר הבנק האמריקאי וולס פארגו. "ירידה בחוסר הוודאות והמתחים הגיאופוליטיים יכולה לשפר את הסנטימנט והשקל יכול להתחזק בטווח הקרוב", טענו.

"יש פה אירוע מז'ורי מבחינה גיאופוליטית, עם שינויים מרחיקי לכת מבחינת ישראל גם מול איראן, גם בלבנון, גם בסוריה ואולי בהמשך גם מול סעודיה", אומר הרשקוביץ' מחברת איילון. "בטווח הארוך אנחנו רואים שמגמת ההתחזקות של השקל המשיכה גם כשהיינו בשיא הלחימה, בנקודות שבהן קו הסיום של המלחמה עוד לא נראה באופק".