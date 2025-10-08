06:52 - משרד החוץ מאשר כי צה"ל השתלט על המשט הנוסף לעזה: "ניסיון חסר תוחלת נוסף להפר את המצור הימי החוקי ולהיכנס לאזור קרב הסתיים בשום דבר". פעילי המשט מועברים לנמל ישראלי, ממנו יגורשו מיידית למדינותיהם, כך עדכנו במשרד החוץ

06:51 - שליחיו של הנשיא טראמפ סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר הגיעו לשארם א-שייח כדי להצטרף למו"מ על העסקה לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה

06:31 - פעילי המשט הטורקי לעזה: ישראל השתלטה על הסירות שלנו

פעילים בסירות המשט הנוסף לעזה דיווחו לפני זמן קצר כי כוחות חיל הים "תוקפים אותם" ומשתלטים על סירותיהם

06:12 - גרטה ת'ונברג טענה אמש עם חזרתה לשטוקהולם כי היא ופעילי המשט האחרים "נחטפו והיו נתונים לעינויים" בידי הרשויות בישראל. "באופן אישי אני לא רוצה לשתף מה עבר עליי כי אני לא רוצה שיהיו כותרות של 'גרטה עברה התעללות' כי זה לא הסיפור כאן", אמרה, והוסיפה כי מה שהם עברו "מחוויר לעומת מה שעובר על תושבי עזה"

05:35 - בניין עיריית ניו יורק הואר הערב בצהוב ודגליו הורדו לחצי התורן, לציון שנתיים לטבח 7 באוקטובר. ראש העירייה אריק אדמס כתב: "נמשיך לעמוד לצד הקהילה היהודית שלנו. אנחנו מתפללים לשחרור של כל החטופים ולסיום המהיר של המלחמה כדי להגן על חייהם של החפים מפשע".

04:46 - מקור הבקיא בפרטי המו"מ אמר לרויטרס: השיחות שנערכו אתמול במצרים התקיימו ב"אווירה טובה יותר" מזו של יום שני, והוסיף כי הדיונים שייערכו היום צפויים להיות "אינדיקטור מכריע" להתקדמות, על רקע השתתפותם של המתווכים הבכירים ובראשם ראש ממשלת קטאר

00:40 - ערוצים המזוהים עם משמרות המהפכה מפרסמים לראשונה תמונה שנטען כי צולמה בליל 7 באוקטובר 2023 לאחר הטבח של מחבלי חמאס. בתמונה "מחדר המבצעים של ציר ההתנגדות" מופיעים אסמאעיל קאאני, מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, סעיד איזאדי, מפקד גיס פלסטין בכוח קודס במשמרות המהפכה שחוסל ב-21 ביוני, מוחמד-רזא זאהדי, מפקד תחום סוריה ולבנון במשמרות המהפכה, שחוסל ב-1 באפריל 2024, יחד עם מזכ"ל הג'יהאד האסלאמי זיאד נח'אלה

23:16 - רונן נאוטרה: הנשיא טראמפ הפגין ביטחון ביכולת להגיע לעסקה לשחרור החטופים בימים הקרובים, אבל גם אמר שצריך להמתין ולראות מה יקרה

23:16 - במהלך הפגישה עם עידן אלכסנדר אמר הנשיא טראמפ כי 48 השעות הקרובות יהיו קריטיות להגעה לעסקה, כך לפי שני מקורות שהשתתפו בפגישה

22:52 - גלית דן, איבדה את בתה, נויה דן ואמה, כרמלה דן, שנרצחו בניר עוז: "אני כאן לבקש בְּשמכן, בשם אלה שאיבדו הכול, בשם אלה שעדיין אפשר להציל: אנחנו לא רוצים נקמה. אנחנו רוצים תיקון. אנחנו רוצים לנצח את הפחד ולמצוא תקווה, לנצח את השנאה ולהתחבר לאנושיות מחדש., לנצח את הזעם ולהתחבר לחמלה, להעיר מחדש את הערכים למענם סבא וסבתא שלי באו לכאן הגיע הזמן להחזיר את כולם הביתה"

22:50 - המשט החדש לעזה מעדכן שהם נמצאים כ-150 מיילים ימים מחופי עזה, במים ביi-לאומיים קרובים למה שמכונה על ידם "האזור האדום", תא שטח ימי שבו צה"ל השתלט על משטים קודמים. מדובר במשט של 9 כלי שייט עם פעילים מעשרות מדינות. יצאו מאיטליה בסמוך להשתלטות על המשט הגדול שנבלם ביום כיפור

22:38 - ויקי כהן וענת אנגרסט בפנייה אישית לבנים בשבי: "עם שלם לא מוותר ונלחם עליכם"

22:32 - אימו של החייל החטוף מתן אנגרסט, ענת, בטקס לציון שנתיים ל-7 באוקטובר: "אני זוכרת את החג האחרון יחד, את החיבוק שהיה קצר מדי, והמילים שעדיין מהדהדות בראש: 'שמור על עצמך ילד, אל תהיה לי גיבור'"

22:31 - אלפים בקהל קוראים בקולי קולות להחזיר את 48 החטופים "עכשיו", אחרי הביצוע של עדן גולן ל-I'm Coming Home

22:27 - עומר שם טוב, שורד השבי ששוחרר לאחר 505 ימים: "בלילה עוד היינו ילדים שרוקדים את החיים, אבל בבוקר הכול נשבר. ריסוק של תמימות, של שגרה, של ביטחון. מול הזוועה, עמדנו מול בחירה לשקוע או להילחם על האור ובתוך החושך ההוא הופיע אור. אור של אנשים שלא ויתרו, שקמו, התייצבו, רצו לשטח, למפקדה, לעזור, להציל, לאהוב. הם לימדו אותנו מהי ערבות הדדית אמיתית".

22:26 - מזי אילון, אלמנתו של טל אילון, מפקד כיתת הכוננות של כפר עזה שנפל בקרב ב-7 באוקטובר: "טל וחבריו כבר לא בכֿוננות. הוא נח בין רגבי אדמת המקום שאהב ואהב אותו בחזרה. רק אנו האלמנות שנשארות בכֿוננות געגוע, בכאב, מנסות להיצמד לדרך. הרוח שנשבה בתוכם מצויה בנו ובילדינו ויש לנו הכוח לשאת את משקלה הכבד של התקווה"

22:03 - עידן אלכסנדר הגיע לבית הלבן לפגישה עם הנשיא טראמפ. גם רונן ואורנה נאוטרה הוריו של עומר נאוטרה - קצין צה"ל ישראלי-אמריקני שנהרג ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה - הגיעו לבית הלבן וייפגשו גם כן עם הנשיא

21:55 - למרות שמשטרת ברלין אסרה את ההפגנה האנטי ישראלית שתוכננה היום באלכסנדרפלאץ כמה מאות מפגינים הגיעו והשתתפו בהפגנה לא חוקית בה קראו "יאללה יאללה אינתיפאדה" ו-"7 באוקטובר ניצחון חדש". המשטרה פינתה את המפגינים והודיעה להם שכל מי שלוקח חלק בהפגנה הוא עבריין

21:48 - רה"מ: "נמצאים בימי הכרעה גורליים, נמשיך לפעול להשגת כל מטרות המלחמה - השבת כל החטופים וחיסול שלטון החמאס"

21:15 - בדרג הביטחוני והמדיני בישראל הביעו היום (שלישי) אופטימיות באשר לאפשרות להגיע לעסקת חטופים. בישראל מעריכים כי תוך כמה ימים בלבד, עד סוף השבוע, ניתן יהיה לדעת אם תיחתם עסקה. עם זאת, בירושלים חוששים מדרישות בעייתיות שיציב חמאס בנוגע לרשימות האסירים, לקווי הנסיגה או ללוחות הזמנים לשחרור החטופים.

האופטימיות בישראל נובעת מ"נחישות יוצאת דופן" של האמריקנים ושאר המתווכות להגיע להסכם. למרות זאת, עדיין לא ברור מהי מידת המוטיבציה של חמאס להגיע להסכם בתוך ימים. חמאס התעקש היום, במסגרת היום השני לשיחות, כי אחרון החטופים ישוחרר רק אחרי נסיגה מלאה של כוחות צה"ל מרצועת עזה. מדובר בדרישה שמנוגדת למתווה טראמפ.

גורם המעורה בפרטי המו"מ הבהיר: "אם הכול יתקדם לפי התכנון, אנחנו נערכים לשחרור בתחילת השבוע הבא. וויטקוף וקושנר לא יישארו מעבר ליומיים-שלושה, וההערכה שזה ייחתם כבר בסוף השבוע, אם תהיה הסכמה ולא יהיו שינויים מפתיעים".

לדבריו, "מבחינת השחרורים, ישראל תדרוש לקבל את כל החטופים החיים ביום אחד, וכמובן אחרי כן את החללים, שהעברתם תדרוש לוגיסטיקה אחרת".

לפי הדיווחים, חמאס דורש את שחרורו של מרואן ברגותי ומחבלים בכירים נוספים, שישראל הטילה וטו עד כה על שחרורם. בישראל חוששים כי מגבלת הזמן תביא את חמאס לאסטרטגיה קשוחה, דווקא משום שטראמפ מצפה להתקדמות מהירה בשיחות.

על רקע הדרישה האמריקנית, ההערכה היא שחמאס ינסה "למשוך" נושאים שקשורים להמשך המלחמה לשלב הראשון, תוך שהוא מנצל את ההסכמה הכללית של ישראל לעסקת טראמפ. לכן, נתניהו הנחה את צוות המו"מ במצרים שלא לחרוג מהמנדט המצומצם שקיבלו - ולא לדון בסוגיות הקשורות להמשך הלחימה. לקריאת הכתבה

21:12 - אלפים מתכנסים כעת בכיכר החטופים לצפייה משותפת בטקס הזיכרון לציון שנתיים ל-7 באוקטובר.

20:50 - ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני: שמי ושמותיהם של שר ההגנה גידו קרוסטו ושר החוץ אנטוניו טיאני דווחו לבית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג בשל מעורבות לכאורה ברצח עם בהקשר המתקפה הישראלית בעזה

20:41 - בכיר חמאס ח'ליל אל-חיה שעומד בראש משלחת המו"מ, בריאיון לערוץ אל-קאהרה אל-אח'באריה המצרי הערב: "הגענו לשארם א-שיח' כדי לקיים משא ומתן רציני ואחראי. באנו במטרה ברורה: להביא לסיום המלחמה, לנסיגה ישראלית מעזה ולבצע חילופי שבויים מלאים -לשחרור כל החטופים הישראלים, החיים והחללים, בתמורה לאסירים הפלסטינים שעליהם מדובר בתוכנית טראמפ".

הוא הדגיש: "אנחנו דורשים צעדים ומנגנונים שיבטיחו שהמלחמה תסתיים ולא תחזור. אנחנו רוצים ערבויות מהמדינות המתווכות ומהנשיא טראמפ לכך שהמלחמה תיפסק ולא תחזור שוב"

20:38 - בעשרות מוקדים ברחבי אירופה עמדו צאצאי נאצים מארגון March of life בדקת דומייה למען ישראל ולזכר נספי 7.10. "לעולם לא נשתוק עוד ונעמוד לצד ישראל"

20:29 - ראש הממשלה נתניהו לראשי מערכת הביטחון ב-7 באוקטובר: "אני הייתי במצבים כאלה. הדרך היחידה לצאת מזה היא שנשמור זה על זה וניתן גיבוי זה לזה"

20:23 - בקטאר מדווחים: גם ראש הממשלה ושר החוץ הקטארי מוחמד בן עבד א-רחמן אל-ת'אני יצטרף מחר לשיחות המו"מ בשארם א-שיח'

20:22 - שליחיו של טראמפ וויטקוף וקושנר המריאו מוושינגטון בדרך לשארם א-שיח'. צפויים להגיע ביום רביעי בבוקר

20:11 - בכירים אמריקנים הביעו אופטימיות לגבי הסיכוי להגיע לעסקה השבוע והדגישו כי שליחיו של טראמפ ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף לא יעזבו את מצרים בלי הסכם לשחרור החטופים וסיום המלחמה. "ביבי עשה עבודה מצוינת. הלחץ הצבאי היה קריטי כדי להפוך את חמאס יותר פרגמטי. אבל עכשיו ביבי חייב להבין שהגיע הזמן לעסקה", אמר בכיר אמריקני

20:09 - הטעות המביכה של גרטה: כתבה על סבל האסירים הפלסטיניים - וצירפה תמונה של החטוף אביתר דוד

פורסם לראשונה ב-N12