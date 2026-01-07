מכוונת לטורקיה: קולומביה בוחנת חלופה למל"טים ישראליים

קולומביה בוחנת את החלפת צי המל"טים מתוצרת אלביט במערכות טורקיות. על פי דיווח ב"אל אוניברסו", המדינה שוקלת להחליף את דגמי ההרמס 450 וההרמס 900 הישראליים במל"טים מדגמי בייראקטר TB2 ו־TB3 של חברת בייקאר (Baykar). לפי הדיווח, בחינת החלופות הייתה אחת הסיבות המרכזיות להשתתפותה של בייקאר בתערוכת "אקספודיפנסה" בחודש שעבר.

תחת הנהגת הנשיא גוסטבו פטרו, בוגוטה נחשבת כיום לאחת הבירות האנטי־ישראליות הבולטות באמריקה הלטינית. אולם, במשך שנים רבות, קולומביה הייתה לקוחה יציבה של התעשיות הביטחוניות מישראל, קשר שהתבטא בהפעלת מטוסי מדגם כפיר. באפריל האחרון, בתום ארבעה עשורים של שיתוף פעולה עם התעשייה האווירית, החליטו הקולומביאנים לזנוח את הקשר הישראלי ולרכוש מטוסי גריפן המיוצרים בשבדיה ובברזיל. השימוש במטוסי הכפיר הישראליים בקולומביה היה נרחב מעבר למטוסים עצמם: על פי אתר TWZ, הם צוידו במערכות מכ"ם של אלתא, קסדות אלביט, וטילי "דרבי", "פיתון" ופצצות "ספייס 1000" של רפאל.

למרות זאת, ועל אף שהנשיא גוסטבו פטרו האשים את ישראל ב"רצח עם" ואף קרא להקמת "צבא לשחרור פלסטין", בשטח מתנהלת מציאות הפוכה. על פי דיווח באתר ZM, קולומביה ממשיכה בהטמעה אסטרטגית של מערכות ההגנה האווירית הישראליות מדגם ברק MX של תע"א - פרויקט בו זכתה החברה במכרז של כ־131.2 מיליון דולר ב־2022. לפי דיווח, חיל האוויר הקולומביאני נמצא בימים אלה בעיצומו של תהליך המבצוע של הסוללה הראשונה, הכולל את מערכות השליטה, הבקרה והמכ"מים. אספקת מלוא הסוללות שנרכשו צפויה עד 2026, כאשר הפריסה המבצעית המלאה תושלם עד 2032.

העולם רוכש נשק טורקי

ההצטרפות הפוטנציאלית של המל"טים הטורקיים אל בליל החידושים של קולומביה עלול להיות משמעותי. דגמי ההרמס 450 וההרמס 900 הישראליים, שנרכשו ב־2012, הם כלי טיס למשימות ממושכות (20 ו־30 שעות שהייה באוויר בהתאמה), שהוכיחו יכולות התקפיות מרשימות. אלא שלפי הדיווחים, הגרסאות שסופקו לקולומביה הוגבלו ליכולות מודיעין, מעקב וסיור בלבד. המחסור ביכולות תקיפה מובנות הוא שדוחף כעת את בוגוטה לבחון את טורקיה.

ירושלים ואנקרה מנהלות מאבק יצרי על שוק הנשק העולמי. כך, מנתוני מכון שטוקהולם למחקרי שלום (SIPRI) עולה כי בין 2020-2024 ניצבה ישראל במקום השמיני בטבלת היצואניות הביטחוניות (3.1% מהסחר העולמי), בעוד טורקיה דורגה במקום ה־11 (1.7%). אולם המגמה מראה כי בעוד ישראל שומרת על נתח יציב, הטורקים רשמו זינוק אדיר - מ־0.8% בלבד בחמש השנים שקדמו לכך ליותר מפי שניים כיום.

המנוע העיקרי מאחורי הנסיקה הטורקית הוא חברת בייקאר, שאחראית לרבע מהיצוא הביטחוני של המדינה ב־2024. המל"ט מדגם בייראקטר TB2 נחשב למתחרה ישיר להרמס 450 של אלביט בשל מאפייניהם הקרובים, ולטורקים לא תהיה בעיה לספק אותם במודל התקפי לבוגוטה. בין הלקוחות של TB2 נמנים קטאר, אוקראינה ואזרבייג'ן. דגם ה-TB3 הוא גדול משמעותית, מסוגל לשאת חימושים כבדים יותר, מגיע למהירות של 290 קמ"ש ומציע זמן שהייה של כ־24 שעות באוויר. מאלביט לא נמסרה תגובה.

אלביט מנצחת באירופה

בעוד שבבוגוטה בוחנים חלופות טורקיות, אלביט מערכות רושמת רצף הצלחות באירופה. השבוע הודיעה החברה על זכייה בחוזים בהיקף של כ־150 מיליון דולר לאספקת מערכת ההגנה חץ דורבן (Iron Fist). המערכת תסופק לחברת BAE Systems Hägglunds לצורך שילובה בנגמ"שי ה־CV90 של מדינות נאט"ו.

החוזים החדשים נחתמו עקב אבן דרך משמעותית שנרשמה בספטמבר: אלביט קיימה הדגמת ירי חיה באירופה, בה הוצגו יכולות המערכת מול פגזי טנק קינטיים מתקדמים. בניסוי, המערכת יירטה בהצלחה למעלה מתריסר פגזי טנק מסוג APFSDS בקוטר 120 מ"מ - הישג נדיר. הניסוי, שנערך בנוכחות בכירים ממערכות הביטחון בעולם, אישש את יעילות המערכת מול איומי נ"ט מורכבים.

חץ דורבן היא מערכת הגנה אקטיבית מתקדמת מסוג "הגנה קשה" (Hard-Kill), שנועדה לשפר את שרידותן של פלטפורמות משוריינות. המערכת מספקת מעטפת הגנה של 360 מעלות מול מגוון איומים - מרקטות וטילי נ"ט, דרך כטב"מים וחימושים משוטטים, ועד ליירוט פגזי טנק קינטיים בסביבה אורבנית. יממה לפני הדיווח על החץ דורבן, חשפה אלביט עסקה נוספת בסך כ־150 מיליון דולר לאספקת מערכות DIRCM לאירופה. במסגרת החוזה, תצייד אלביט את צי המטוסים של מדינה באירופה בטכנולוגיית הגנה נגד טילים מונחי חום. המערכת מיועדת להגנה על פלטפורמות אוויריות מפני טילי כתף באמצעות טכנולוגיית לייזר מתקדמת ויכולות דימות תרמי.