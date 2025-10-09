ההסכם ההיסטורי חיובי לכלכלה בכל היבט. איך יגיבו השווקים?

החדשות על חתימת ההסכם עם חמאס יעמדו בלב יום המסחר הבוקר.

בימים האחרונים הגיבה הבורסה בחיוב ככל שגברו הסיכויים להסכם ואף שברה ביום ראשון השבוע את השיא של מדד תל אביב 35 בפעם ה-40. במדד ת"א 125 נשברו מתחילת השנה 37 שיאים. במקביל, נרשמו עליות בשוק אגרות החוב (ירידת תשואות).

שער הדולר עומד נכון לעכשיו על 3.24 שקלים. זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2022. מתחילת אוקטובר בלבד, מציג המטבע הישראלי על רקע הסיכוי לעסקה התחזקות של קרוב לשני אחוזים, ומראשית 2024 יותר מעשרה אחוזים. נזכיר כי המסחר בימי חול המועד מתנהל במתכונת מקוצרת וננעל ב-14:30.

עד כמה השוק כבר תמחר תרחיש של הסכם?

הקונצנזוס הכללי תומך בהערכה כי הסכם הפסקת האש צפוי להיות חיובי לכלכלה בכל היבט, ייצוב תקציב המדינה, פתיחת הזדמנויות גיאופוליטיות, ריכוך בחרמות שספגה הכלכלה הישראלית וחזרת הייצוא למדינות רבות שהפחיתו בחודשים האחרונים, חזרה מקיפה של חברות התעופה הזרות וכמובן תמיכה בשקל ובאפשרות של הורדת ריבית. אלא שעל רקע השיאים שכבר נרשמו מתחילת השנה במסחר, מתווכחים המומחים ביחס לשאלה עד כמה יהיה משמעותי האפקט, או במילים אחרות עד כמה השוק כבר מתמחר את התרחיש של הסכם.

יניב פגוט סמנכ״ל המסחר בבורסה אמר אתמול: ״הדינמיקה של הימים האחרונים מאופיינת במסחר המושפע מהכותרות הנוגעות למו"מ במצרים. ניתן לראות בתנודתיות התוך-יומית ברומטר יוצא דופן למצב הרוח של המשקיעים ביחס להסתברות לסיום ההליכים״.

ארז וילף, מנהל השקעות בכיר באלטשולר שחם אמר השבוע כי הוא חושש מ"מימושים בטווח הקצר בשוק המקומי. החדשות פה על השולחן והשוק כבר תמחר את זה וקנה במשך חודשים על השמועות שתהיה עסקה".

מנגד, אייל ויסבלום, מנהל השקעות במגדל שוקי הון העריך שהראלי בתל אביב עוד לא נגמר. "להערכתנו יש מקום לעליות נוספות בבורסה המקומית וישנן לא מעט מניות שעדיין אינן יקרות, הגם שהתימחור הנוכחי כבר אינו זול.

אגב, גם אם נניח בצד את העסקה הבורסה נכנסת לרבעון האחרון של השנה שנחשב מסורתית חזק בישראל ובוול סטריט. לפי נתוני הראל, הרבעון הרביעי הוא החזק ביותר גם בתל אביב. ב־25 השנים האחרונות מדד ת"א 125 הציג תשואה ממוצעת של 4.4%, לעומת תשואה חציונית של כ־2.8%־0.4% ברבעונים האחרים.

ההשלכות הכלכליות חוצות עולם. בבלומברג ציינו כי מחיר הנפט ירד לראשונה זה חמישה ימים, וקשרו זאת להסכם. "הסוחרים התמקדו בסיכוי להרגעת המתיחות במזרח התיכון ובעלייה במלאי הנפט בארה"ב", כתבו. מחיר חבית נפט מסוג WTI ירד מתחת ל-62 דולר לחבית, בעוד שנפט מסוג ברנט עומד על קצת פחות מ-66 דולר