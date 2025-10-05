דוראל חותמת על עסקת ענק למכירת חשמל סולארי ב־400 מיליון דולר

חברת האנרגיה המתחדשת הישראלית דוראל , הנסחרת בתל אביב 125, הודיעה על חתימת עסקה נרחבת למכירת חשמל ותעודות ירוקות ל"תאגיד תקשורת גלובלי" בסכום של 400 מיליון דולר. זאת מפרויקט Cold Creek במרכז טקסס.

העסקה נחתמה לתקופה של 12 שנים, החל ממועד ההפעלה המסחרית של השדה הסולרי בקולד קריק, שכרגע מתוכנן לשנת 2028. מדובר בפרויקט גדול במיוחד, שייפרס על פני 23 אלף דונם וייצר חשמל בהספק של 553 מגהוואט, קרוב להספקים של תחנות כוח קונבנציונליות. הפרויקט כולל גם מתקני אגירה בעלי קיבולת של 340 מגהוואט-שעה.

צפויות הכנסות נוספות

בדוראל מדגישים כי הסכום הנרחב הוא לא סוף פסוק מבחינת הפרויקט: "תקבולים אלו הם בנוסף לרכיבי הכנסה משמעותיים אחרים מהפרויקט, בין היתר מרכיב האגירה, אשר יתבססו על מחירי שוק חופשי או חוזים עתידיים בהם יתקשר תאגיד הפרויקט, במהלך תקופת ההסכם ולאחריה". הפרויקט יחובר לרשת החשמל המרכזית של טקסס ERCOT, שפועלת במסגרת של שוק חופשי יחסית ופתוח ליזמות בתחומי האנרגיה. האגירה הנרחבת תאפשר, למשל, קניית חשמל בשעות השפל ומכירתו בשעות השיא ברווח.

יוני חנציס, מנכ"ל דוראל אומר ש"חתימת ההסכם בפרויקט Cold Creek היא הבעת אמון נוספת ביכולות של Doral LLC ואבן דרך משמעותית לשוק האנרגיה המתחדשת בארה"ב, במיוחד לאחר כניסתו לתוקף של חוק 'One Big Beautiful Bill'. הפרויקט, מהגדולים מסוגו בארה"ב, מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיית הצמיחה של דוראל במדינה ומציב אותנו בחזית התחום, בזכות היכולות שפיתחנו לאורך השנים. נמשיך להרחיב את פעילותנו בארה"ב, בישראל ובאירופה, ולבסס את מעמדנו כאחת החברות המובילות בתחום האנרגיה המתחדשת".

החוק המדובר, ביוזמת טראמפ, כולל בין היתר הפסקת הטבות המס לפרויקטים של אנרגיות מתחדשות כחלק מהמטרות של ממשל טראמפ להפסיק את העדפת ייצור החשמל הזה ומיקוד מחדש דווקא בייצור חשמל קונבנציונלי מדלקים פוסיליים. במסגרת החוק שעבר בסופו של דבר בקונגרס, הובטח שכל פרויקט שבנייתו תסתיים עד 2030 ימשיך לקבל את ההטבות הללו - כולל פרויקט קולד קריק שיתחבר לרשת כבר בשנת 2028. כלומר, הפרויקט ייצר "תעודות ירוקות" שדוראל כבר חתמה על מכירתן, כשאלו יהפכו לנדירות יותר. בתעשיה גם מקווים שהפסקת הטבות המס לתעשיית הסולארי תביא לירידה במחירי הציוד, שהיום נחשבים יקרים במיוחד בארה"ב.