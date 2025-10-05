הפניקס , חברת הביטוח הגדולה בישראל במונחי שווי שוק, רוכשת את אתר השוואת המחירים WOBI, ב-150 מיליון שקל. WOBI היא פלטפורמת אינשורטק וסוכנות ביטוח דיגיטלית להשוואות מחירים וקניית מוצרי ביטוח (כמו רכב, דירה, נסיעות לחו"ל ומשכנתא), כשהדומיננטיות שלה היא בתחום ביטוחי הרכב מקיף וחובה.

לגלובס נודע כי סוכנות הביטוח אורן מזרח, מסוכנויות הביטוח של חברת הביטוח הפניקס, חתמה ביום שישי על הסכם לרכישת מלוא מניות סוכנות הביטוח Wobi מחברת White Mountains האמריקאית המחזיקה 86% בסוכנות Wobi ומשאר בעלי המניות המחזיקים בכ-14%.

ההערכה היא שיש ב-WOBI הפסדים צבורים משנות הפעילות, מה שיאפשר קיזוז הפסדים. גורמים בשוק מעריכים ש"המודל העסקי של מנועי ההשוואה הוא יקר מאוד לבנייה ותחזוקה ובעל רווחיות נמוכה".

יצוין כי בשוק קיימים מנועי השוואה נוספים כגון: פוליסע של סוכנות הביטוח וריטס שבבעלות הראל חברה לביטוח ובסטי המוחזקת ב-50% על ידי מנורה חברה לביטוח. מנועי ההשוואה פועלים בעיקר בתחום ביטוח הרכב שהינו התחום התחרותי ביותר בשוק הביטוח.

על פי המידע שהגיע לגלובס, סוכנות אורן מזרח, תשמר את המותג והשרות ומתכננת להרחיב את השימוש בו למוצרים נוספים ולעולמות תוכן בהם התחרות פחות חזקה ומשוכללת מתחום הרכב, כגון: ביטוחי דירה, רכוש וחיות מחמד. לדברי הגורמים, "הסינרגיה בין סוכנות אורן מזרח המתמחה בתחום האלמנטרי ביחד עם סוכנות Wobi עשויים לייצר בעתיד רווחיות משמעותית נוספת"

את העסקה הובילו ערן אורן, מנכ״ל סוכנות Wobi ויו"ר אורן מזרח אורן כהן.