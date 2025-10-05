בדנמרק מוטרדים מפעילות הרחפנים הזרים, ורוצים את הפתרון הישראלי

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1"רק לישראל יש את הפתרון המתאים": דנמרק רוצה לרכוש מערכת הגנה ישראלית

"ההגנה האווירית הישראלית שוב על הרדאר של משרד ההגנה הדני", פורסם ב-dr.dk, תאגיד השידור הציבורי של דנמרק. "הצבא הדני עדיין מעוניין במערכת הגנה אווירית ישראלית בשם Barak MX תוצרת התעשייה האווירית לישראל", נכתב.

העניין של הדנים במערכת ההגנה הישראלית מתגבר במיוחד על רקע פעילות הרחפנים בשבוע שעבר "מעל כמה שדות תעופה דניים ומתקנים צבאיים". כעת, מערכת Barak MX "מוצעת לדנמרק עם פתרון מובנה המכונה 'soft kill' נגד רחפנים. כלומר מערכת נשק מיוחדת שתוקפת את הרחפנים באופן אלקטרוני ומנטרלת אותם".

יש לציין כי המערכת הישראלית נשללה בתהליך הרכש "אך בשל זמן האספקה המהיר ופתרון ה־soft kill היא שוב עלתה על הרדאר של משרד ההגנה". במסיבת העיתונאים נאמר כי "מערך ההגנה האווירית המלא יעמוד מוכן לכל המאוחר ב־2032, כלומר בעוד שבע שנים".

מתוך dr.dk, מאת מאס קורסאגר נילסן וטוביאס לת קלינגה. לקריאת הכתבה המלאה.

2"סיגריות ונשק": תחקיר חדש חושף כי ישראל מעבירה סיוע למליציות בעזה

תחקיר חדש של רשת החדשות הבריטית סקיי ניוז חושף כי צה"ל מאפשר "להבריח מזומנים, נשק ומכוניות לרצועת עזה" למיליציות של אבו-שבאב. יחידת הדאטה והפורנזיקה של סקיי ניוז עקבה אחרי כוחותיו של אבו-שבאב במשך חודשים. כעת היא חושפת את הממצאים שמצביעים על כך שהמילציה מקבלת מזון "מקרן הסיוע לעזה (Gaza Humanitarian Foundation - GHF), אף שהארגון הממומן בידי ארה"ב מצהיר על ניטרליות", נכתב. בנוסף, בתחקיר נחשף כי ישראל מאפשרת "להבריח סיגריות". מומחים אומרים כי תמיכתה של ישראל במיליציות נועדה "להפרד ומשול" ועל מנת להבטיח שהמילציות ישמרו "על שליטה בעזה ביום שאחרי".

"בעומק שדות ההריסות בדרום הרצועה משתרעים 500 דונם של סמטאות ירוקות ווילות מפוארות. שלא כמו בחלקים אחרים של עזה, לתושבי המקום יש אספקת מזון בשפע. בחודשים האחרונים הוקמו שם מתקנים רפואיים, בית ספר ואפילו מסגד. ברשתות החברתיות מציגים תושבים ערימות מזומנים, סמארטפונים חדשים ואופנועי עפר מיובאים. השכונה הקטנה הזו היא מטה 'הכוחות העממיים' - כנופיית הביזה לשעבר של יאסר אבו שבאב, שכעת, בסיוע ישראל, מקווה לחטוף את השליטה ברצועת עזה מידי חמאס", נכתב בסקיי ניוז.

בראיון בלעדי לסקיי ניוז אמר מפקד בכיר בכוחות המילציה כי בבסיס חיים כ-"1,500 אנשים בהם 700 לוחמים". מה שמעניין בבסיס של המילציות הוא מיקומו האסטרטגי: "הוא יושב לאורך הציר שבו עוברות משאיות הסיוע בכניסתן דרך מעבר כרם שלום".

לאחרונה מסמך של האו"ם חשף כי מקור ההכנסה העיקרי של המילציות הוא "הברחת סיגריות - אחד מהמוצרים הרבים שישראל אסרה רשמית על הכנסתם לרצועה. מחיר סיגריה בודדת הגיע לעיתים ל-20 דולר". חסן אבו שאב, איש המילציות, הודה כי המילציות בזזו משאיות סיוע והבריחו סיגריות אך טוען כי "חילקו את השלל למשפחות". לדבריו, "ישראל החלה לתאם עם יאסר אבו שבאב הברחת מזומנים, מזון, נשק וכלי רכב לשימוש בקרבותיו נגד חמאס".

חסן אמר לסקיי ניוז כי הם מקבלים נשק וכסף ממנגנון שמופעל על ידי "'משרד תיאום' שמופעל על ידי הרשות הפלסטינית, אשר מתאם מול ישראל ומדינות ערביות שונות כדי להבטיח כניסתן לרצועה".

חייל פעיל בצה"ל, שדיבר עם סקיי ניוז, "אישר שישראל מסייעת בהעברת מזון, נשק ומזומנים לכוחות העממיים" החייל אמר כי "שיתוף־הפעולה מתבצע בעיקר דרך השב"כ או איזשהו מנגנון מדינתי רשמי", והוסיף כי "אנחנו רק מכניסים את המזון, מוודאים שהוא מגיע לעזה". החייל ציין כי "ישראל עוזרת לאבו-שבאב, נותנת לו רימונים, נותנת לו כסף, נותנת לו כלי רכב, נותנת לו מזון, נותנת לו כל מיני דברים".

דובר צה"ל סירב להגיב לממצאים.

מתוך סקיי ניוז, מאת בן ואן דר מרווה וסאם דואק. לקריאת הכתבה המלאה.

3הניו יורק טיימס בציון שנתיים ל-7 באוקטובר: "ישראל מבודדת ומשוסעת"

הניו יורק טיימס מציין שנתיים ל-7 באוקטובר עם כתבה שכותרתה: "ישראל נלחמת בעצמה", ואינו שותף לאופטימיות שיש בעולם לגבי סיום אפשרי של המלחמה. "המלחמה הארוכה ביותר בעימות הישראלי־פלסטיני האין־סופי עדיין לא הסתיימה, והיא מאתגרת את דימויה של ישראל ואת הבנתה את עצמה. צבאה הרג עשרות אלפי פלסטינים והמטיר חורבן על כל היבט של החיים בעזה עד שחלק גדול מן העולם מאשים אותה ברצח עם. האנטישמיות בעלייה. ההתקפה השבוע על בית כנסת ביום כיפור במנצ'סטר, אנגליה, הייתה רק הדוגמה האחרונה".

"בנקודת השנתיים לתבוסה הגדולה בתולדות המדינה בת 77 השנים, ישראלים מוצאים עצמם מותשים נפשית ופיזית - ולא רק 295 אלף אנשי המילואים שזומנו שוב ושוב. כ־83 אלף ישראלים היגרו ב־2024 - עלייה של 50% מן השנה הקודמת. שבעה חיילים התאבדו ביולי ובאוגוסט בלבד", נכתב.

לאחר שנתיים "ישראל מצאה את אויבה החלש ביותר - חמאס - לעיקש ביותר, אולי מפני שניצחון על רעיון אינו קל לעולם, והיא נטרפת בידי ספק. חברה אינטנסיבית־מקושרת, שבה הקולקטיב - המחושל בבית הספר ובשירות הצבאי - הוא יסוד, מתלבטת כעת אם איבדה את דרכה ואת ערכיה", נכתב.

לפי הניו יורק טיימס, החברה הישראלית משוסעת לאחר ה-7 באוקטובר כאשר ישראלים "מוגנים במידה רבה מן ההיקף של הסבל הפלסטיני האיום בעזה, או, במקרים מסוימים, לא מוטרדים ממנו, הישראלים שקועים בשסע הפנימי של ארצם".

בעיתון נכתב כי "ישראל מבודדת בעולם", בעוד שבתוך ישראל "הזעם על 7 באוקטובר נמשך מוחזר ומוכפל בשל מה שנתפס כהדחקה מהירה של מתקפת חמאס לפרט שולי במלחמה, ובשל ההרגשה שאנטי - ציונות הלוהטת ברחבי העולם חצתה קו אל אנטישמיות מתחדש".

מתוך הניו יורק טיימס, מאת רוג'ר כהן. לקריאת הכתבה המלאה.

4סקר חדש: רוב יהודי ארה"ב מאמינים שישראל מבצעת פשעי מלחמה בעזה

סקר חדש של הוושינגטון פוסט מצא כי 61% מיהודי ארה"ב "אומרים שישראל ביצעה פשעי מלחמה וכ־4 מתוך 10 אומרים שהמדינה אשמה ברצח עם נגד הפלסטינים". הנתונים מרמזים על "שבר היסטורי סביב מלחמת עזה", נכתב.

הסקר נערך בבספטמבר, "בקרב מדגם ארצי אקראי של 815 יהודים אמריקאים מתוך פאנל הדעות של SSRS, פאנל סקרים מתמשך שמגויס באמצעות דגימה אקראית של משקי בית בארה"ב. המדגם כולל מבוגרים המזדהים כיהודים בדתם וכן כאלה שמזדהים כמבוגרים ללא זיקה דתית אך יהודים אתנית, תרבותית או משפחתית - ושגדלו כיהודים או שיש להם הורה יהודי".

מהסקר עולה כי "יהודים אמריקאים אינם מרוצים במיוחד מהממשלה הישראלית הנוכחית. 68% נותנים ציונים שליליים להנהגת ישראל בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, ו־48% מדרגים אותה כ'ירודה'". היהודים האמריקאים מטילים את רוב האשמה על חמאס - "כ-94% אומרים שחמאס ביצע פשעי מלחמה נגד ישראלים".

מהסקר משתקף כי יהודי אמריקה חלוקים "שווה בשווה על פעולות ישראל בעזה". נכתב כי "46% מאשרים את פעולות ישראל ו־48% מתנגדים". רבים מהמרואיינים במחקר אמרו כי "בתחילה תמכו בפלישה הצבאית של ישראל, לנוכח האכזריות של מתקפת חמאס והצורך להגיב. אך ככל שהמלחמה נמשכה, עם דיווחים מצטברים על זוועות ומעט התקדמות נראית לעין, הם סלדו ממעשי ישראל".

עם זאת, "הסקר מגלה שרבים מהיהודים האמריקאים שומרים על קשרים רגשיים, תרבותיים ופוליטיים חזקים עם ישראל וזהותה כמדינת הלאום היהודית. כ- 76% סבורים שקיומה של ישראל חיוני לעתיד העם היהודי, ו־58% אומרים שיש להם משהו או הרבה מכנה משותף עם יהודי ישראל". הסקר "משקף קהילה בסערה עמוקה, עם תחושות רב־ממדיות ולעיתים סותרות לגבי מדינת היהודים".

מתוך הוושינגטון פוסט, מאת נפתלי בנדביד, סקוט קלמנט ואמילי גאסקין. לקריאת הכתבה המלאה.