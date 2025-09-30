הטיל שניצח את הפטריוט: האם אירופה נגמלת מנשק אמריקאי?

כך בחרנו: גלובס מגיש בתרגום בלעדי לעברית ממיטב הכתבות שפורסמו בעיתונים המובילים בעולם. בחודשים האחרונים עקבנו אחר סיפורים מעוררי השראה, תחקירים בעלי ערך ומגמות מפתיעות מגופי תקשורת מגוונים בעלי שיעור קומה. הכתבות ערוכות ומוגשות באופן הנאמן ביותר לגרסת המקור. קריאה מהנה וגמר חתימה טובה!

אמ;לק כשברקע המתיחות עם הבית הלבן חתמה דנמרק על עסקה לרכישת Samp/T, מערכת הגנה אווירית מתוצרת צרפת ואיטליה. עד אז הפטריוט של ארה"ב תמיד ניצח בתחרויות פתוחות מול המערכות האירופיות, ולכן בחירתה נתפסת כהפסד משמעותי עבור התעשייה האמריקאית. לדנמרק מצטרפת ספרד, שהודיעה כי לא תזמין F-35 נוספים ותרכוש במקום זאת יורופייטר, וגם פורטוגל דיברה על כך. "אירופה בהחלט תתעדף נשק מקומי יותר מבעבר בשל האספקה המהירה", אמר פביאן רנה הופמן, מומחה לטכנולוגיית טילים. אלא שיש מי שסבור כי הסיבה היא החשש שטראמפ יעשה להם מה שעשה לאוקראינה - ימכור ואז יסגור את הברז ברגע.

משרד ההגנה של דנמרק הודיע לאחרונה כי בחר במערכת ההגנה האווירית ארוכת הטווח, Samp/T, מתוצרת צרפת ואיטליה, על פני הפטריוט, אחת ממערכות הנשק האמריקאיות המפורסמות והנמכרות בעולם.

עד להזמנה זו מערכת הפטריוט תמיד ניצחה בתחרויות פתוחות מול המערכות האירופיות. על כן בחירתה של דנמרק מסומנת כהפסד משמעותי עבור תעשיית הנשק האמריקאית, בזמן שהמתח עם וושינגטון דוחף חלק מבעלי בריתה לשקול את הפחתת התלות בנשק של הדוד סם.

בחודשים האחרונים דנו כמה ממשלות אירופיות באפשרות של רכישת ציוד מקומי נוסף, מחשש לתלות בנשק מתוצרת ארה"ב. הנשיא טראמפ גם הרגיז את דנמרק כשדיבר על סיפוחה של גרינלנד, טריטוריה דנית כיום.

הוויכוח על ריבונות בתחום הנשק תפס מקום מרכזי בשיח האזורי, אף על פי שמומחים בתחום הביטחון אומרים כי עדיין מוקדם לקבוע אם מדובר באמת בתחילתו של מהלך לניתוק אירופה מציוד אמריקאי. אולם ההחלטה של דנמרק נראית בהחלט כסמן פוטנציאלי בכיוון הזה.

אירופה, כאחד משוקי ההגנה הצומחים ביותר בעולם, היא יעד חשוב עבור יצרניות הנשק האמריקאיות. ההגנה האווירית זוכה לתשומת לב, במיוחד אחרי התקיפות של רוסיה באוקראינה והצלחתה של ישראל מול הטילים האיראניים. הצורך בהגנה כזו באירופה התחדד לאחרונה, אחרי שמטוסי מלחמה פולניים והולנדיים הוקפצו כדי להפיל רחפנים רוסיים שחדרו למרחב האווירי של פולין.

ממשלת דנמרק, שהזמינה גם חבילה של מערכות הגנה אחרות מפני טילים, בעיקר מתוצרת אירופה, הכריזה כי הגנה אווירית הפכה לבעלת עדיפות עליונה, וכי המדינה רוצה מערכות שניתן לספק במהירות. קונים של מערכות פטריוט ושל טילים שלהן, שאינם מארה"ב, מתמודדים לא פעם עם רשימות המתנה שנפרסות על פני כמה שנים.

"כן, אירופה בהחלט תתעדף מערכות נשק אירופיות יותר מבעבר", אמר פביאן רנה הופמן, מומחה לטכנולוגיית טילים. "היכולת לספק במהירות רבה יותר מערכות מסוימות, כמו הגנה אווירית ארוכת טווח, תהיה גם יתרון תחרותי בהמשך".

דנמרק לא לבד: המדינות שמשנות כיוון

נוסף על כך, ספרד הודיעה לאחרונה כי לא תזמין מטוסי קרב נוספים מדגם F-35 (מתוצרת ארה"ב), כפי שתכננה, ותרכוש במקום זאת עוד ממטוסי יורופייטר, המיוצרים באירופה. פורטוגל וקנדה קישרו בין התסכול שלהן מהבית הלבן להזמנות עתידיות של מטוסים אמריקאיים.

F-35 ופטריוט נחשבים לסמלים של העוצמה הטכנולוגית והצבאית של ארה"ב. מאז שהופיעו לראשונה בשוק, הם גברו לרוב על המתחרות האירופיות.

אין ספק שהחוזה הדני הוא קטן בהשוואה למיליארדי הדולרים המתגלגלים במכירות של ציוד צבאי בעולם בכל חודש. מערכת הפטריוט, שהוכנסה לראשונה לשירות מבצעי בצבא ארה"ב בשנות השמונים, זכתה לבדה ביותר מ־240 הזמנות מ־19 מדינות מאז הוצגה לראשונה.

החלטות כמו זו של ספרד לגבי מטוסי הקרב עשויות להשתנות אם תהיה ממשלה חדשה במדריד. בחודשים האחרונים בריטניה בחרה לרכוש עוד מטוסי F-35, אף כי יש לזכור שמדובר בספקית מרכזית של רכיבים למטוסים אלה.

אירופה ככל הנראה עדיין תזדקק לארה"ב בחלק ממערכות הנשק, במיוחד כשמדובר בטילים לטווח ארוך, ארטילריית רקטות ובמקרה של מדינות רבות ביבשת גם מטוסי F-35, שעדיין נחשבים לטובים יותר ממקביליהם המקומיים.

אך ממשלות אירופיות רבות כבר הבהירו שהן רוצות ריבונות גדולה יותר בתחום הנשק. הן התנו רכישות מתמשכות של ציוד אמריקאי בהסכמים שיבטיחו שייצורו, או חלקים ממנו, ייעשה באופן מקומי ובשיתוף של טכנולוגיה מצד ארה"ב. זאת אל מול הקריאה של טראמפ לייצר ציוד רב יותר בתוך ארה"ב.

"זו בעיה", אמר גייס טוינמן, מזכיר המדינה לענייני רכש נשק בצבא הולנד, הנחשבת לאחת היבואניות הגדולות ביותר של נשק אמריקאי במערב, לרבות פטריוט.

עדיין, האיחוד האירופי צריך לראות בארה"ב בעלת ברית, והצבאות המערביים זקוקים למערכות נשק דומות שמקלות את שיתוף הפעולה ביניהם. "במובן אחד חשוב להפחית (את התלות בארה"ב), אבל אנחנו תמיד מבינים שבריטניה וארה"ב הן בעלות בריתנו, ויש מערכת יחסים הדדית", הוסיף טוינמן.

המכשולים של טראמפ שמהם חוששת אירופה

החשש האירופי מרכישת נשק אמריקאי עלה בעיקר במרץ האחרון. אז החליטה ארה"ב להפסיק לספק נשק לאוקראינה, כמו גם מודיעין הנדרש לקייב כדי להפעיל את הציוד שכבר היה ברשותה. למרות שהיא חזרה בה מכך במהרה, חברי פרלמנט אירופים ציינו כי היא עוררה חשש שתציב עבורם מכשולים דומים, כמו סירוב לספק חלפים למטוסי F-35 שלהם.

אירופה עדיין יכולה להיות שוק רווחי עבור חברות ביטחוניות אמריקאיות. ההתחייבות של מדינות אירופה להגדיל את ההוצאה הצבאית ל־3.5% מהתמ"ג, לעומת 2% כיום, עשויה להביא להוצאה נוספת של כ־330 מיליארד דולר בשנה, שרובה יוקדש לנשק, לפי חישובי בית ההשקעות הבינלאומי ברנשטיין.

הפטריוט הוא אחד המוצרים הנמכרים ביותר של ארה"ב. ממשלת אוקראינה אמרה שמדובר במערכת שהייתה חיונית עבורה בהגנה מפני טילים בליסטיים והיפרסוניים רוסיים. מערכת Samp/T, לעומת זאת, התקשתה להפיל טילים בליסטיים רוסיים באוקראינה, כך על פי מקורות המעורים בנושא.

בחודשים האחרונים טילים בליסטיים רוסיים בעלי יכולת תמרון גבוהה יותר הצליחו להתחמק גם מהרדאר של הפטריוט, ציין גורם אוקראיני רשמי. RTX, החברה הקבלנית הראשית של הפטריוט, ציינה כי המערכת מתעדכנת באופן רציף על סמך ההתמודדויות בעולם האמיתי.

חברת Eurosam, הקונסורציום שמייצר את מערכת Samp/T, מסרה כי הגרסה החדשה שהזמינה דנמרק כוללת מכ"ם חדש, המסוגל לסרוק 360 מעלות, ומכלים המכוונים אנכית ומאפשרים ירי לכל הכיוונים. זאת בניגוד למצב השיפוע של משגרי הפטריוט.

אנליסטים, כולל הופמן, טוענים כי לא ברור אם הטילים החדשים של Samp/T יוכלו להתחרות בתחמושת של פטריוט מתוצרת לוקהיד מרטין, שכבר הוכיחה את עצמה בקרב.

ניק קאנינגהם, אנליסט ביטחוני ב־Agency Partners, ציין כי החלטת דנמרק משמעותית, אך עדיין מוקדם להסיק מסקנות לנוכח הקשיים בהערכת יעילותה הנוכחית של המערכת. "הם ניצחו בדנמרק, אבל סנונית אחת אינה מבשרת את בוא האביב".