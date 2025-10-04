האם הפסקת אש בעזה תסדר לטראמפ פרס נובל לשלום? ההכרעה בקרוב

טראמפ מפעיל לחצים אדירים על חמאס, ובדרכו גם על ישראל בניסיון לסגור הסכם עם חמאס. המאמצים חובקי העולם כללו הקמת קואליציה ערבית, פגישה עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ושורה של פעולות מאחורי הקלעים מצד שליחיו של טראמפ בראשות וויטקוף וחתנו ג'ארד קושנר. בעולם קושרים את המאמצים הראויים לציון בפני עצמם גם למוטיבציה נוספת של הנשיא האמריקאי - פרס נובל לשלום שיוכרז ביום שישי הבא - העשירי באוקטובר.

בכתבה מקיפה שפורסמה בבלומברג מתוארים המאמצים שהקדיש טראמפ לנושא. כך למשל מציינים שם כי עוד לפני נושא חמאס וישראל וכמובן מלחמת רוסיה אוקראינה טראמפ טען כי סיים שורה של מלחמות - כולל סכסוך מזוין בין הודו לפקיסטן במאי, לחימה בין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו למורדים הנתמכים על ידי רואנדה, ועימותים בגבול בין תאילנד לקמבודיה.

לדבריהם שיעור הצלחה זה נתון במחלוקת על ידי מבקרים הטוענים כי מעשי האיבה שטראמפ לוקח קרדיט על פתרונם היו קטנים יותר בהיקף, תפקידו היה מוגבל, או כללו סכסוכים שהסתיימו מזמן. עם זאת, שליחו המיוחד למזרח התיכון, סטיב וויטקוף - המעורב במאמצים לסיים את מלחמת רוסיה-אוקראינה ואת המלחמה בעזה - אמר בישיבת קבינט בוושינגטון באוגוסט כי ועדת פרס נובל צריכה "סוף סוף להתעשת" ולהעניק את הפרס לבוס שלו.

טראמפ עצמו אמר ביום שלישי בפני כינוס של בכירים בצבא ארה"ב כי לא ציפה לזכות בפרס: "הם ייתנו אותו לבחור שלא עשה דבר". הוא הצהיר כי תוצאה כזו תהווה "עלבון גדול למדינתנו".

ההערה הגיעה פחות מ-24 שעות לאחר שטראמפ הודיע ​​על הניסיון המחודש לסיים את המלחמה בעזה (תוכנית 20 הנקודות).

מה הסיכויים לנובל השנה?

הרחק מאור הזרקורים, וויטקוף העלה את מועמדותו של טראמפ לפרס בדיונים פרטיים עם עמיתיו האירופיים, כך על פי גורמים המעורים המופיעים באופן אנונימי במאמר. מזכיר המדינה מרקו רוביו גם העלה את הנושא לא אחת.

כמו כן מוזכרת במאמר שיחת טלפון מחודש יולי בה נשיא ארה"ב התקשר בקרירות לשר האוצר של נורבגיה ולשעבר מזכ"ל ארגון האמנה הצפון אטלנטית, ינס סטולטנברג, בזמן שהלך ברחוב באוסלו. השניים שוחחו על מכסים, אך גם על הפרס, על פי גורמים ממשלתיים נורבגיים שאישרו את השיחה, שדווחה בתחילה על ידי עיתון העסקים המקומי Dagens Naeringsliv.

אפילו העולם התאגידי התערב. אלברט בורלה, מנכ"ל חברת התרופות פייזר בע"מ, שיבח לאחרונה את טראמפ על טיפולו במבצע שהוביל לפיתוח חיסוני קורונה בארה"ב, ואמר כי המאמץ "בדרך כלל ראוי לפרס נובל לשלום".

ומה הסיכויים של טראמפ? מומחים המצוטטים בכתבות שונות ברחבי העולם טוענים שהסיכויים אינם גבוהים ודאי לא השנה. אולי בהמשך.