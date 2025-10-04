שעות מכריעות בנוגע לאפשרות לקידום עסקה בין ישראל לחמאס, שתביא לשחרור כלל החטופים ולסיום המלחמה בעזה. לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציג מוקדם יותר השבוע את "תוכנית 20 הנקודות" שלו, ביממה האחרונה נראה שחלה פריצת דרך של ממש במגעים. זה התחיל עם אולטימטום שהציב טראמפ בפני חמאס, רגע לפני כניסת השבת: תשובה מהירה או "גיהנום".

כמה שעות לאחר מכן הגיעה התשובה. חמאס השיב בחיוב לכאורה, אך הציב תנאים וסייגים הנוגעים למספר נקודות קרדינליות בתוכנית. בין היתר, חמאס לא התייחס ישירות לסוגיית הפירוז. בכיריו מסרו כי התנאי לפיו ישוחררו כלל החטופים, החיים והמתים, בתוך 72 שעות הוא תנאי לא ריאלי בתנאים שנוצרו בשטח.

תשובה זו סיפקה את טראמפ. הוא מצדו שיגר מסר חריג לפיו הוא מאמין שבחמאס רוצים שלום ארוך טווח וקרא לישראל לעצור את ההפצצות בעזה ולהתקדם בתהליך. בתוך הלילה שבין שישי לשבת הגיעה התגובה מצדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. "ישראל נערכת ליישום מיידי של השלב הראשון של תוכנית טראמפ לשחרור מיידי של כל החטופים". בשעות הבוקר (ש') בצה"ל הודיעו על מעבר להגנה בלבד ברצועת עזה ועצירת הפעילות ההתקפית.

עם רוח גבית משורה של מדינות מסביב לעולם, לרבות מצרים, קטאר, טורקיה, וירדן, הסימנים מעידים על התקדמות. על פי הדיווחים, שליחו של טראמפ למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, יגיע לאזור והשיחות יחלו כבר הלילה במצרים.

מהאופן שבו מסקרים את האירועים בעולם, דרך התגובה בשווקים ועד ללוח הזמנים להכרזה על זוכה פרס נובל. כל הפרטים על השעות הדרמטיות שעשויות להסתיים בעסקה שתביא לסיום המלחמה כעבור שנתיים.

מה הייתה תגובת חמאס, ומה החורים בה?

בהצהרה שפרסם חמאס נאמר כי הוא ישחרר את כל החטופים, החיים והמתים, "בהתאם למנגנון ההחלפה שמופיע בהצעת הנשיא טראמפ, וככל שיתקיימו התנאים בשטח להחלפה". עוד נאמר בהודעה כי ארגון הטרור מסכים "להעביר את הניהול של רצועת עזה לגוף פלסטיני עצמאי של טכנוקרטים, בהתבסס על קונצנזוס לאומי פלסטיני ותמיכה ערבית ואסלאמית". בכך כאמור חמאס כביכול השיב בחיוב, אבל מספר נקודות מהותיות נותרו בערפל ומהוות מכשול בדרך להצלחת המהלך. בעוד שבתוכנית טראמפ מדובר על שחרור בתוך 72 שעות, בחמאס מדברים על "התנאים בשטח".

מחלוקת מרכזית נוגעת ליום שאחרי ברצועה. בעוד שבמתווה טראמפ מדובר על מעורבות בינלאומית בניהולה ללא חמאס, בארגון הטרור מדברים על גוף פלסטיני ולא מתחייבים שלא להיות שותפים לו. גם בסוגיית הפירוז בחמאס לא מיישרים קו עם מתווה טראמפ. בהודעה הרשמית הם לא התייחסו לכך, אך בראיון שהעניק לאל-ג'זירה בכיר הארגון, מוסא אבו מרזוק, אמר כי הארגון מוכן לוותר על "כל סוג של נשק" בתנאי ש"הכיבוש יסתיים והפלסטינים ישלטו בעצמם".

מה כללה התגובה החריגה של טראמפ?

בשלב הראשון הוא פרסם ברשתות החברתיות הודעה חריגה, לפיה "בהתבסס על ההצהרה שזה עתה פרסם חמאס, אני מאמין שהם מוכנים לשלום ארוך טווח. ישראל חייבת להפסיק מיד את ההפצצות בעזה, כדי שנוכל להוציא את החטופים בבטחה ובמהירות! כרגע זה מסוכן מדי לעשות זאת. אנחנו כבר בעיצומן של דיונים על הפרטים שצריך לסגור. זה לא רק על עזה, זה על השלום המיוחל במזרח התיכון".

בהמשך הפיץ הנשיא סרטון מהחדר הסגלגל באורך של דקה ועשר שניות שבו חזר על אותו המסר, והודה בפירוש למספר מדינות: קטאר, ערב הסעודית, ירדן, מצרים וטורקיה.

מה השלב הבא?

על פי הדיווחים השונים, בתוך זמן קצר, אולי אפילו כבר הלילה, צפוי להתקיים משא ומתן במצרים בשילוב משלחת ישראלית, נציגי חמאס, ארה"ב ומתווכות נוספות.

איך מסקרים בעולם את האירועים?

בשורת אתרים מרכזיים, לרבות אלו הכלכליים, מסקרים בהרחבה את ההתפתחויות. ברויטרס נכתב כי גם הג'יהאד האסלאמי מיישר קו עם תגובת חמאס, ומכנים זאת "צעד שעשוי לסייע בדרך לשחרור הישראלים שעדיין מוחזקים בשבי". עוד נכתב כי "התגובה של חמאס לתוכנית טראמפ מייצגת את עמדת פלגי ההתנגדות הפלסטיני, והג'יהאד האסלאמי השתתף באחריות בייעוצים שהובילו להחלטה זו", כך על פי הודעת חמאס המצוטטת באתר. עוד הוזכר ברויטרס כי "מול הלחצים לסיום המלחמה, נתניהו נתון גם בעימות עם חברי קואליציה נוקשים הדורשים שלא לוותר במאבק בעזה".

גם בניו יורק טיימס סיקרו בהרחבה את ההתפתחויות. בעיתון קושרים קשר הדוק בין ניסיון החיסול הישראלי של בכירי חמאס בקטאר לאירועים בשעות האחרונות. "התקיפה הישראלית לא הצליחה בחיסול יעדיה, אך היא זעזעה את טראמפ ויועציו, שדחפו את נתניהו לתמוך במסגרת לסיום המלחמה", נכתב. עוד הזכירו בעיתון את מעורבתו של חתנו של טראמפ ושליחו לשעבר למזרח התיכון, ג'ארד קושנר, מאז ניסיון החיסול בקטאר לפני כשלושה שבועות: "התהליך הזה החזיר את ג'ארד קושנר, חתנו של טראמפ, לתפקידו כמתווך במזרח התיכון, הכריח את נתניהו להתנצל והותיר לחמאס הזדמנות אחרונה למנוע מתקפה ישראלית מחודשת וממושכת".

בניו יורק טיימס אף פרסמו תחקיר מקיף, המבוסס על ראיונות שערכו עם לא פחות מ-14 גורמים מארה"ב, ישראל ומדינות ערב המעורבות במשא ומתן, שבו הם גוללים את ההתפתחויות מהרגעים מהימים שלפני ניסיון החיסול בדוחא, דרך ההפתעה של הממשל האמריקאי והזעם של הקטארים, ההתנצלות של נתניהו, המעורבות החוזרת של קושנר וגיבוש מתווה 20 הנקודות של טראמפ לסיום המלחמה.

ב-BBC הבריטי ההתקדמות במגעים תפסה את הכותרת הראשית עם ידיעה מתגלגלת על האירועים. כתב המערכת ברצועה כתב כי "התושבים בעזה נותרו בהלם אחרי תגובת חמאס. מאות פלסטינים הציפו את החשבונות שלי ברשתות החברתיות ובאפליקציות ההודעות בשאלות כמו 'האם המלחמה נגמרה?' ו'האם זה חלום או מציאות?'. הקצב הדרמטי של ההתפתחויות הותיר רבים מתקשים לתפוס מה יקרה הלאה". הוא הוסיף כי "התגובות בשטח נעו בין תקווה לחשד עמוק. חלק חוששים שחמאס נכנס למלכודת, שישראל תשיב את החטופים ורק אז תחזור למלחמה. אחרים מאמינים שנפתחה הזדמנות היסטורית לסיים שנתיים של הרס". עוד ציינו כי "לסיכום, לצד ההמתנה והירידה בפעילות התקפית, נרשמת תמיכה פוליטית והכנות לשלב הבא בתוכנית השלום".

בבלומברג ציינו כי "חמאס, הנתמך על ידי איראן הודיע כי הסכים לשחרר את כל החטופים אך לא קיבל את כל 20 הסעיפים בתוכנית של טראמפ. לטענת חמאס השחרור יהיה מותנה ב'תנאים בשטח' שלא הובהרו כמפורט… חמאס הבהיר כי למרות הסכמתו להחזיר את החטופים הוא רואה חלק מהסעיפים בתוכנית כדרושים למשא ומתן. ישראל, בתמיכת ארה"ב, דורשת את פירוק חמאס מנשקו, סילוק מנהיגיו והשבת הסמכויות לשלטון בין-לאומי".

איך הגיבו בשווקים ומה צפוי בהמשך?

ההתפתחויות עלו מדרגה ביום שישי בערב, זמן שבו בישראל, באסיה ובאירופה לא התקיים מסחר. השקל התחזק לאחר תשובת חמאס בכחצי אחוז, כששער הדולר ירד אל מתחת ל-3.3 שקלים. זוהי רמה המשקפת שיא לשקל שלא נראה זה שלוש שנים. בשבוע החולף הבורסה המקומית הגיבה בחיוב לאופטימיות בנוגע להתקדמות במגעים, עם שיאים יומיים שלא נראו זה כמה שנים.

בסיכום שבוע המסחר המקוצר, מדד ת"א 35 השלים זינוק של 5.4%, ת"א 125 השלים קפיצה של 5.9% ומדד ת"א 90 השלים ריצה של 7.3%. הזינוק אף מרשים במיוחד לנוכח האזהרות של מנהלי השקעות רבים על כך שהבורסה בת"א "כבר לא זולה" וכי זה הזמן להסיט כספים החוצה.

עוד לפני האירועים אמש, בבנק האמריקאי וולס פארגו טענו כי "אם שני הצדדים יסכימו לתוכנית השלום, ייתכן שלשקל עדיין יהיה מקום להתחזקות. ראינו סימנים בעבר שהתבררו ככוזבים, כך שייתכן שהשווקים עדיין לא מתמחרים במלואם את התרחיש האופטימי ביותר".

ואיך קשור כל זה ללו"ז של פרס נובל לשלום?

ההכרזה על פרס נובל לשלום נקבעה לשבוע הבא ב-10 באוקטובר. הנשיא טראמפ לא מסתיר את שאיפתו לקבלת הפרס, ורואה בסגירת העימות בין ישראל לעזה אבן דרך מרכזית בדרך לשם. בעצרת האו"ם בשבוע שעבר אמר טראמפ: "כולם אומרים שאני צריך לקבל את פרס נובל לשלום", בטענה כי לא זכה להכרה על חתימת הסכמי אברהם. טראמפ טוען כי סיים לפחות שש מלחמות מאז חזרתו לבית הלבן בינואר, כולל סכסוך בין הודו לפקיסטן, לחימה בקונגו ואי הסכמות בין תאילנד לקמבודיה. שליחו למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, חיזק את טענת הנשיא ואמר באוגוסט כי הוועדה לנובל צריכה "להתגבר" ולתת את הפרס לבוס שלו. בבלומרג מתארים בפירוט כי קמפיין שלם שמנהלים בכירי הממשל לטובת זכיית טראמפ.