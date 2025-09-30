על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● פרשנות | המנהיגים העייפים מול השליטים הפנומנליים: מאחורי תוכנית השלום הכה שאפתנית של טראמפ

● 30 אלף דולר לכטב"ם: הסכנה החדשה בשמי ישראל

1"הזדמנות לשלום": בעולם מברכים על תוכנית טראמפ

בעוד שהעולם ממתין שחמאס יגיב לתוכנית טראמפ, "גם בעולם הערבי וגם מנהיגים אירופים בירכו על תוכנית השלום לעזה", נכתב ב-BBC.

הרשות הפלסטינית בירכה על התוכנית וקראה ליוזמה של טראמפ "מאמצים כנים ונחושים". בנוסף, בהצהרה משותפת, "שרי החוץ של איחוד האמירויות הערביות, ערב הסעודית, קטאר, מצרים, ירדן, טורקיה, אינדונזיה ופקיסטן אמרו כי הם מברכים על מנהיגותו של טראמפ ועל מאמציו הכנים לסיים את המלחמה בעזה".

באירופה מרוצים מאוד מהתוכנית. נשיא המועצה האירופית אנטוניו קושטה אמר כי הוא "מעודד מהתגובה החיובית של ראש הממשלה נתניהו להצעה" והוסיף "צריך לתת הזדמנות לשלום".

ב-BBC נכתב כי ראש ממשלת בריטניה הנוכחי סטארמר בירך על התוכנית: "אנחנו קוראים לכל הצדדים להתכנס ולעבוד עם הממשל האמריקאי כדי להשלים את ההסכם ולהביאו לידי מימוש".

נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי "צרפת מוכנה לתרום למאמצים לסיים את המלחמה". גם ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, אמרה כי ההצעה "עשויה לייצג נקודת מפנה בתהליך".

מתוך ה-BBC, מאת רושדי אבו אל־עוף וג'ורג' רייט. לקריאת הכתבה המלאה.

2העולם הערבי מברך על תוכנית טראמפ אך מתלהב בעיקר מהתנצלות נתניהו

העולם הערבי בירך על יוזמת השלום של טראמפ, אך נראה שנרשמה התלהבות בעיקר מהתנצלותו נתניהו על התקיפה בקטאר. כאשר הידיעה על ההתנצלות היא אחת מהנקראות ביותר בעיתונים הערביים.

באל-ג'זירה, שממומנת על ידי קטאר, נכתב כי "נתניהו התנצל בפני קטאר על הריגת אזרח קטארי במהלך תקיפה ישראלית חסרת תקדים נגד מנהיגי חמאס בדוחא החודש, תקיפה שעוררה גינויים ברחבי העולם". ראש ממשלת קטאר אאל ת'אני קיבל את ההתנצלות בשיחה משותפת עם הנשיא טראמפ. "כצעד ראשון, הביע ראש הממשלה נתניהו צער עמוק על כך שמכת הטילים של ישראל נגד מטרות חמאס בקטאר הרגה שלא במתכוון איש כוחות קטארי", נמסר בהצהרת הבית הלבן.

בנוסף נתניהו הבטיח כי "תקיפה כזו לא תתבצע שוב בעתיד". סולטאן ברכאת, פרופסור באוניברסיטת קטארית, אמר לאל ג'זירה כי שיחת ההתנצלות היא "משמעותית" והוסיף "קטאר אמרה מלכתחילה שלא תוכל להמשיך במאמצי התיווך ללא התנצלות פומבית ואישור מנתניהו שלא ינסה לעשות זאת שוב. זה חשוב לא רק לתיווך בין חמאס לישראל אלא לכל תחום התיווך בכלל. אי אפשר להגן על מרחב התיווך כאשר צדדים בסכסוך רוצים לסגור חשבונות באופן ישיר".

גם ברשת אל-ערביה שבשליטה סעודית נכתב כי "במהלך השיחה הביע טראמפ את רצונו להחזיר את היחסים בין ישראל לקטאר למסלול חיובי לאחר שנות מתיחות".

מתוך אל-ג'זירה, מאת קאולאן מגי. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך אל-ערביה. לקריאת הכתבה המלאה.

3"הימור דיפלומטי ואחת ההצעות המסוכנות ביותר של טראמפ"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כשלצידו ראש הממשלה בנימין נתניהו, הציג אתמול תוכנית לסיום המלחמה בעזה. לפי התוכנית, 72 שעות מרגע חתימת ההסכם ישוחררו כל החטופים ועזה תנוהל בידי ממשל זמני. בעיתון האוסטרלי The Australian נכתב כי התוכנית של טראמפ היא "הימור דיפלומטי" ואחת מהצעותיו "המסוכנות ביותר". "אם חמאס לא יסכים לה, ארה"ב תגבה את ישראל כאשר היא מכוונת למעוזיו האחרונים של הארגון", נכתב.

לפי האוסטרלים, ההצעה של טראמפ היא בעצם "איום במלחמה נוספת, בכדי לסיים שנתיים של לחימה". טראמפ אמר כי במידה וחמאס יסרב או שהתוכנית תתפרק "לישראל יהיה הגיבוי המלא להשלים את העבודה של השמדת האיום". בעיתון האוסטרלי נכתב כי "המהלך מדורג בין ההימורים הדיפלומטיים המסוכנים ביותר עבור טראמפ".

מייקל סינג, בכיר לשער בתחום המזרח התיכון בבית הלבן, אמר לעיתון האוסטרלי כי "התוכנית הזו מנסה לגשר על כמה מהפערים שהטרידו את הדיפלומטיה עד כה" אך סייג כי "ייתכן שהתוכנית לא תסיים את הלחימה".

שלום ליפנר, ממכון מחקר האמריקאי המועצה האטלנטית, אמר כי הסיכונים הם כי גם מהצד הישראלי וגם מצד חמאס "יהיו רבים שירצו לקלקל ויעבדו קשה כדי לוודא שזה לא יקרה".

גם ב-CNN מצננים את ההתלהבות מהתוכנית של טראמפ, ונכתב כי מדובר במהלך ידוע של הנשיא: "הבעת אופטימיות קיצונית שנועדה 'להקפיץ' את הצדדים היריבים להסכמה". נכתב כי התקווה להצלחת התוכנית של טראמפ היא "רף ציפיות גבוה להפליא".

"טראמפ אכן השיג התקדמות בכך ששכנע את נתניהו לחתום בפומבי על תוכנית שנשאה סימנים ברורים לפגישותיו האחרונות עם מנהיגים ערביים ומוסלמיים בכירים. ובכל זאת, למזרח התיכון מעולם לא חסרו תוכניות שלום. היו עשרות מהן - בחסות ארה״ב, אירופה, סעודיה ומדינות ערביות אחרות. אך רובן כמעט שלא מתקרבות ליישום, משום שההיסטוריה המיוסרת של האזור והאופורטוניזם הפוליטי משני הצדדים תמיד מתערבים". לכן, לפי ה-CNN יש לקבל את התוכנית "באופטימיות מסויגת בלבד".

בנוסף, ב-CNN מזהירים כי טראמפ כבר הציג בעבר יוזמות שלום כמו זו באוקראינה "שנכשלה על רקע שפיכות דמים הולכת וגוברת".

מתוך The Australian, מאת ענת פלד, סאמר סעיד ואלכסנדר וורד. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך ה-CNN, מאת סטפן קולינסון. לקריאת הכתבה המלאה.

4לא טראמפ ולא נתניהו: מה שמדאיג את חמאס ואיראן זה טוני בלייר

טראמפ הציע כי מי שיעמוד בראש רשות המעבר של רצועת עזה הוא ראש ממשלת בריטניה לשעבר, סר טוני בלייר. באתרים האיראנים כמעט ולא התייחסו לתוכנית של טראמפ, אך כן דאגו להזכיר שבלייר הוא "דמות לא רצויה במזרח התיכון".

במידל איסט איי נכתב כי הבחירה בבלייר תמוהה משום שהוא "דמות שנויה במחלוקת במזרח התיכון" כי "התנהלותו בכל הנוגע למלחמה בעיראק בזמן כהונתו, וכמו כן קשריו עם שורת אוטוקרטים, הפכו אותו לדמות לא פופולרית בעולם".

לפי טיוטא של תוכנית המעבר שחשף עיתון הארץ בראש רשות המעבר יהיו בין 7-10 חברים ובראשה יעמדו "מיליארדרים ואנשי עסקים". בנוסף, לפי המידל איסט איי "התוכנית חושפת היררכיה שבה מועצה בינלאומית של מיליארדרים ואנשי עסקים יושבת בראש, בעוד שמנהלים פלסטינים 'ניטרליים' שעברו סינון קפדני, נמצאים בתחתית". במידל איסט איי ציינו כי בלייר ישמש "המבצע הפוליטי הבכיר, הדובר הראשי והמתאם האסטרטגי של כל רשות המעבר".

הטיוטא מציגה תוכנית למשך שלוש שנים עם תקציב של "90 מיליון דולר בשנה הראשונה, 134 מיליון בשנייה ו-164 מיליון בשלישית (אלה הוצאות ניהול בלבד, ואינן כוללות שיקום או סיוע)".

גם בחמאס חוששים מבלייר. חוסאם בדראן, אחד מבכירי הלשכה המדינית של ארגון הטרור, הזהיר כי "כל יוזמה הקשורה לראש ממשלת בריטניה לשעבר מהווה 'אזהרה קודרת' עבור העם הפלסטיני", נכתב באתר הידיעות האיראני טהרן טיימס. "בדראן מתח ביקורת חריפה על תפקידו של בלייר במלחמת עיראק והצהיר כי 'טוני בלייר לא הביא כל תועלת לפלסטין או לעולם הערבי. להפך, יש להעמידו לדין בבתי משפט בינלאומיים על פשעיו. הוא היה שותף לזוועות נגד מוסלמים ומורשתו היא הרסנית'". בדראן אף כתב בטלגרם של ארגון הטרור כי טוני בלייר הוא "שותף לשטן".

מתוך המידל איסט איי, מאת רייהאן אודין. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך טהרן טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.